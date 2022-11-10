Пропавшего мужчину нашли застрявшим в канализации другого города. Как его спасали — кадры с места
Он пропал в Самарской области, а нашелся в Санкт-Петербурге
Жителя Самарской области, который пропал 6 ноября, нашли в неожиданном месте.
Как он там оказался и как его доставали из-под земли (для этого пришлось вскрыть асфальт и выкопать котлован) — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Пропавшего мужчину, по данным наших коллег из 63.RU, искали в Самарской области. Единственной ниточкой стало то, что он якобы купил билет до Петербурга, где встретился с друзьями, после чего перестал выходить на связь. Обратный билет у него был на 9 ноября, но молодой человек так и не вернулся домой.
По предварительной информации, камеры на парковке аэропорта Пулково сняли, как в десятом часу утра он снял крышку люка, влез в коллектор, а потом просто закрыл его за собой. Увидевшие это автомобилисты позвонили в 112 с просьбой прислать полицию и на всякий случай — группу разминирования.
Когда силовики открыли люк, то увидели лишь верхнюю одежду и документы, сам молодой человек протиснулся в трубу и сумел проползти 7–10 метров. Для его извлечения потребовалось вскрыть асфальт, раскопать землю и осторожно разрезать трубу. Операция длилась почти полдня.
Личность застрявшего в трубе установили уже в больнице, куда его привезли в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Сейчас он, как сообщили в пресс-службе стационара, находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке. Родители молодого человека уже выехали в Петербург, чтобы забрать его домой.