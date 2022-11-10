Пропавшего мужчину нашли застрявшим в канализации другого города. Как его спасали — кадры с места

Жителя Самарской области, который пропал 6 ноября, нашли в неожиданном месте. 21-летнего молодого человека обнаружили в канализации на парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка».

Как он там оказался и как его доставали из-под земли (для этого пришлось вскрыть асфальт и выкопать котлован) — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.