Российские туристы пострадали в ДТП с тремя автобусами в Доминикане

В турфирме заявили, что туристы купили экскурсию у сторонней организации. Отдыхающие, предположительно, ехали на экскурсию на Саману. Другие автобусы перевозили местных туристических работников и сотрудников отеля.

Пострадавшие смогут отправиться домой 19 и 20 января.