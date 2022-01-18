Российские туристы пострадали в ДТП с тремя автобусами в Доминикане. На данный момент им уже оказали медицинскую помощь, жизням туристов ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туроператора Anex Tour.
— Четверо госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются. Туроператор находится на связи с клиентами и оказывает необходимую поддержку гостям, — говорится в сообщении.
Всего в ДТП пострадали 15 человек, шестеро из них — россияне, среди них один ребенок. Один человек погиб, предположительно, это водитель автобуса.
В турфирме заявили, что туристы купили экскурсию у сторонней организации. Отдыхающие, предположительно, ехали на экскурсию на Саману. Другие автобусы перевозили местных туристических работников и сотрудников отеля.
Пострадавшие смогут отправиться домой 19 и 20 января.