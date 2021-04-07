Таксист-налетчик избил ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей, оставив 150 рублей на «молочишко»

Геннадий Кузьмич о своем жизненном пути рассказывал в интервью местной библиотеке. Война застала, когда он учился в шестом классе. В 18 лет пошел служить в армию — в 1943 году прошел ускоренную подготовку в Новосибирске, став артиллеристом. Сначала молодой боец охранял железную дорогу под Москвой, по ней на фронт с востока страны шли эшелоны с личным составом, боеприпасами и продовольствием. Потом отправили под Смоленск. Воевал Геннадий Кузьмич под Варшавой, освобождал Белоруссию от фашистов и участвовал в артподготовке при взятии Берлина — именно там он получил осколочное ранение руки, ее буквально собирали по кусочкам. Победу Геннадий Кузьмич встретил в госпитале под Ташкентом.

В Зыково у Губина был друг, тоже ветеран. Александр Александрович Калеватых, военный водитель, а после боевого ранения — разведчик. Глава сельсовета Алексей Сороковиков рассказал:



— Геннадий Кузьмич у нас живет на третьем этаже, Сан Саныч — в доме напротив на первом этаже. И они вот друг на друга в окно постоянно смотрели, друг другу махали, передавали приветы. Так как мы очень часто с сотрудниками администрации, с молодежным движением ходили то к одному, то ко второму ветерану, и они старались друг другу передавать какие-нибудь конфеты. Изо дня в день они старались общаться. Когда он еще живой был, в позапрошлом году на параде мы его специально посадили перед окном Губина, и они друг на дружку смотрели весь парад. Им не надо было ни самолетов, ни парадов — только друг на друга смотрели.



Сан Саныча не стало после парада Победы в 2019 году. Он ушел в возрасте 96 лет.



Защита на бумаге и в жизни

В местном отделе соцзащиты и глава сельсовета уверяют, что единственный ветеран находится под защитой — его регулярно навещают представители администрации, прокуратуры и соцработники. Но никто так и не смог приучить его закрывать дверь. В правоохранительных органах уточнили: фронтовик боится, что ему станет плохо и этого никто не узнает. А вот что можно бояться кого-то из родного села, старику в голову не приходило. На какую защиту, в принципе, могут рассчитывать фронтовики сегодня?

— Все нуждающиеся люди могут заключить договор оказания социальных услуг. В зависимости от потребностей соцработник может навещать получателя услуг хоть каждый день: убираться в квартире, ухаживать, ходить в магазин, колоть дрова, топить печь, оплачивать коммунальные услуги и прочее. Есть категории граждан, кто эти услуги может получить совершенно бесплатно, но и на платной основе это не очень большие деньги. В прошлом году женщина заключила договор на 4 уборки в квартире за месяц, 12 походов в магазин и оплату коммунальных услуг. За всё — 800 рублей в месяц. Есть пансионаты, очень хорошие, где пенсионеры будут получать полный объем услуг. Но что касается физической защиты, то здесь в индивидуальном порядке стоит, наверное, обратиться в охранную фирму. Министерство такими вопросами не занимается, — объяснили нам в Министерстве соцзащиты Красноярского края. — Хотя, например, в Москве ветеранам устанавливают так называемые тревожные кнопки, когда в случае плохого самочувствия или опасности старик может нажать на нее, и тут же к нему приедут. Понятно, что в каждом селе такие кнопки не установишь, но присматривать за одним фронтовиком на всё село, наверное, не такое тяжело дело, если им заняться всерьез. Это и есть настоящая забота о ветеранах, а не законы о распространении ложной информации. Они о ней могут и не узнать, а вот получить кулаком в лицо — дело другое.

На сегодняшний день в Красноярском крае осталось всего 435 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Казалось бы, не так много, чтобы обеспечить безопасность каждого. Особенно с учетом того, сколько сейчас уделяется внимания на федеральном уровне им и теме Победы в целом.



Мы обратились за комментарием к правозащитнику, юристу и бывшему председателю Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. Мы попросили прокомментировать случившееся под Красноярском нападение на фронтовика. И спросили, способны ли вводимые в закон поправки обеспечить полную защиту таких ветеранов, как Геннадий Кузьмич.

— Мы все с величайшим уважением относимся к нашим ветеранам. Их становится с каждым годом всё меньше и меньше, а их роль в нашей жизни становится всё больше. Мы помним их великий подвиг. Безусловно, любой российский гражданин с уважением относится к ветеранам. Что касается этого случая, то им должна заниматься полиция: здесь целый букет статей Уголовного кодекса, но норма об оскорблении ветеранов тут неприменима. У нас правопорядок будет силен не тогда, когда наказание будет очень суровое, а тогда, когда оно будет неотвратимо, если те, кто ограбил ветерана, понесут наказание (каким бы оно ни было — пять лет, десять лет лишения свободы), не это принципиально. Главное, чтобы они понесли наказание. Безнаказанность порождает новые преступления, — считает Федотов.



Мы продолжаем следить за развитием событий.