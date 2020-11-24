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Драка подростков в Новосибирске попала на видео — полиция выясняет обстоятельства

Потасовка произошла вечером 23 ноября

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За дракой наблюдали 12 человек

За дракой наблюдали 12 человек

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Полиция проверит видео с дракой подростков в Новосибирске

В Новосибирске драка подростков, которая произошла вечером 23 ноября на парковке у проспекта Карла Маркса, 7, попала на видео. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

На кадрах видно, что на месте дерутся два человека, которых окружила толпа примерно из 12 человек. Парни пожали друг другу руки перед боем. Во время драки они наносили друг другу удары руками и ногами, а окружающие выкрикивали им, как нужно бить соперника. Позже один из участников повалил другого на землю и продолжил избиение. При этом девушка из толпы просила их прекратить потасовку.

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Автор записи, опубликованной в группе «Новосибирск |Регион-54|», сообщил, что всё произошло на парковке у площади Карла Маркса, 7, где находится ТЦ «Сан Сити».

Участники наносили друг другу сильные удары

— В настоящее время по данному факту заявление в полицию не поступало. По факту обнаружения видео в социальных сетях, на котором запечатлена драка подростков, сотрудниками отдела полиции № 7 «Ленинский» проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Если вам известно, кем были участники драки и из-за чего она началась, то сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.

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В сентябре пятеро подростков разгромили дверь в подъезде престижного дома, чтобы угнать пять велосипедов. Полицейские оперативно нашли подозреваемых.

Неделю назад, 17 ноября, четыре человека напали на 37-летнего мужчину, который позже обратился в больницу с травмами.

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