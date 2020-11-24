Драка подростков в Новосибирске попала на видео — полиция выясняет обстоятельства

В Новосибирске драка подростков, которая произошла вечером 23 ноября на парковке у проспекта Карла Маркса, 7 , попала на видео. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

На кадрах видно, что на месте дерутся два человека, которых окружила толпа примерно из 12 человек. Парни пожали друг другу руки перед боем. Во время драки они наносили друг другу удары руками и ногами, а окружающие выкрикивали им, как нужно бить соперника. Позже один из участников повалил другого на землю и продолжил избиение. При этом девушка из толпы просила их прекратить потасовку.