Драка подростков в Новосибирске попала на видео — полиция выясняет обстоятельства

Полиция проверит видео с дракой подростков в Новосибирске
В Новосибирске драка подростков, которая произошла вечером 23 ноября на парковке у проспекта Карла
На кадрах видно, что на месте дерутся два человека, которых окружила толпа примерно из 12 человек. Парни пожали друг другу руки перед боем. Во время драки они наносили друг другу удары руками и ногами, а окружающие выкрикивали им, как нужно бить соперника. Позже один из участников повалил другого на землю и продолжил избиение. При этом девушка из толпы просила их прекратить потасовку.
Автор записи, опубликованной в группе «Новосибирск |Регион-54|», сообщил, что всё произошло на парковке у площади Карла
Участники наносили друг другу сильные удары
Автор: region_nsk54 / Vk.com
— В настоящее время по данному факту заявление в полицию не поступало. По факту обнаружения видео в социальных сетях, на котором запечатлена драка подростков, сотрудниками отдела полиции
Если вам известно, кем были участники драки и из-за чего она началась, то сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.
Телефон редакции8-923-157-00-00
В сентябре пятеро подростков разгромили дверь в подъезде престижного дома, чтобы угнать пять велосипедов. Полицейские оперативно нашли подозреваемых.
Неделю назад, 17 ноября, четыре человека напали на 37-летнего мужчину, который позже обратился в больницу с травмами.