Четверо мужчин напали на новосибирца на улице — подозреваемые попали на видео, объявлен розыск

В Новосибирске ищут четверых напавших на 37-летнего мужчину
В Новосибирске полиция разыскивает четверых человек, которых подозревают в нападении на 37-летнего мужчину 9 ноября. Оно произошло около 00:20 у дома на улице Писарева, 4 в Центральном районе.
— В ходе возникшего конфликта четверо неустановленных лиц нанесли телесные повреждения 37-летнему мужчине. Потерпевший, получивший травму челюсти и грудной клетки, обратился за помощью в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Подозреваемые попали на камеры
Автор: пресс-служба ГУ МВД по НСО
По факту нападения завели уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ). Полиция просит очевидцев и тех, кто знает нападавших, сообщить об этом по телефонам:
Также если вам известно, кем были нападавшие, или вы стали очевидцем этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию.
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На прошлой неделе утром, 12 ноября, в Октябрьском районе около дома улице Виталия Потылицына пятеро молодых людей напали на мужчину. У него украли кепку и капюшон, полиция начала поиск подозреваемых.