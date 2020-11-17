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Четверо мужчин напали на новосибирца на улице — подозреваемые попали на видео, объявлен розыск

Потерпевший обратился в больницу с травмами

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Инцидент произошел ночью 9 ноября

Инцидент произошел ночью 9 ноября

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В Новосибирске ищут четверых напавших на 37-летнего мужчину

В Новосибирске полиция разыскивает четверых человек, которых подозревают в нападении на 37-летнего мужчину 9 ноября. Оно произошло около 00:20 у дома на улице Писарева, 4 в Центральном районе.

— В ходе возникшего конфликта четверо неустановленных лиц нанесли телесные повреждения 37-летнему мужчине. Потерпевший, получивший травму челюсти и грудной клетки, обратился за помощью в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Подозреваемые попали на камеры

По факту нападения завели уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ). Полиция просит очевидцев и тех, кто знает нападавших, сообщить об этом по телефонам: (383) 232–21–65, 8 923 104–17–77, 8 901 450–39–54.

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Также если вам известно, кем были нападавшие, или вы стали очевидцем этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

На прошлой неделе утром, 12 ноября, в Октябрьском районе около дома улице Виталия Потылицына пятеро молодых людей напали на мужчину. У него украли кепку и капюшон, полиция начала поиск подозреваемых.

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Центральный районнападениеполиция
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