В Новосибирске хирурга, чья пациентка умерла после простейшей операции, признали виновным

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор 40-летнему хирургу Андрею Титову, которого обвинили в смерти пациентки. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.



Мужчину окончательно признали виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

Женщина с подозрением на острый аппендицит поступила в ГКБ № 34 19 ноября 2018 года. Врачи боролись за ее жизнь с вечера до утра. 20 ноября оперирующий врач Андрей Титов провел пациентке диагностическую лапароскопию с нарушениями. Он неправильно ввел инструмент и повредил ей брюшную аорту, что привело к сильному кровотечению. Женщина скончалась от потери крови в реанимации.