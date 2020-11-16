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В Новосибирске хирурга, чья пациентка умерла после простейшей операции, признали виновным

Врач неправильно сделал лапароскопию (крошечный разрез) и повредил аорту

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У погибшей остались двое детей

У погибшей остались двое детей

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В Новосибирске хирурга признали виновным в смерти молодой пациентки

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор 40-летнему хирургу Андрею Титову, которого обвинили в смерти пациентки. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Мужчину окончательно признали виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет.

Женщина с подозрением на острый аппендицит поступила в ГКБ № 34 19 ноября 2018 года. Врачи боролись за ее жизнь с вечера до утра. 20 ноября оперирующий врач Андрей Титов провел пациентке диагностическую лапароскопию с нарушениями. Он неправильно ввел инструмент и повредил ей брюшную аорту, что привело к сильному кровотечению. Женщина скончалась от потери крови в реанимации.

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Лапароскопия — это хирургический доступ во время операции, который осуществляется через микроразрезы длиной 4–7 мм или проколы передней брюшной стенки. Для лапароскопии используют специальные инструменты и видеокамеру, которые вводятся через разрезы в брюшную полость.

В суде врач не признал свою вину, переложив ответственность на коллегу. По словам подсудимого, решение об операции принимал другой хирург, Титов же лишь выполнял приказ, а затем сделал всё возможное, чтобы спасти пациентке жизнь.

В апелляционной жалобе адвокат хирурга настаивал на отмене обвинительного приговора и оправдании. Но суд учел результаты судебно-медицинских экспертиз, которые доказали нарушение врачом-хирургом правил проведения лапароскопии. Врачи торопились и повредили аорту при проколах иглой проводника для внутривенного катетера. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Судебные разбирательства из-за врачебных ошибок — не редкость для Новосибирска. НГС публиковал пять историй мам, дети которых умерли в больницах. Они винят в смертях врачей. В октябре следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехмесячной Евы Климовой в барабинской больнице. Мама девочки добивалась этого больше полугода, но ей постоянно отказывали. В январе не стало двухлетней Аделины Кинчаровой. Девочке резко стало плохо, после того, как она съела йогурт. Ребенка госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 1. Родителям не разрешили остаться с ребенком, а утром они узнали, что их дочь умерла.

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