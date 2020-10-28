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Сибирячка выкинула стулья с 12 этажа во двор с машинами

После инцидента оказались повреждены два автомобиля

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Инцидент произошел в 9 часов вечера<br>

Инцидент произошел в 9 часов вечера

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Вечером 27 октября в Ленинском районе Новосибирска женщина выбросила из окна 12 этажа дома на Ударной несколько стульев. Мебель повредила две припаркованные машины.

Пост об этом появился в паблике Ленинского района в соцсети «ВКонтакте». В нем говорится, что виновницей инцидента стала одна из квартиросъемщиц. НГС нашел владельца одного из поврежденных автомобилей — Nissan Teana.

— Мне соседка с моего этажа сообщила, что с машиной вроде что-то не так. Я спустился, успел отогнать, но там еще, по-моему, что-то продолжало лететь. Ущерб некритичный, но крыша у моей машины оказалась промята и поцарапана. Она, видимо, скидывала стекла, потому что машина, когда я вышел, была ими усыпана. И, соответственно, повреждения такие — вмятины, царапины. Придется красить всю крышу и, наверное, шпатлевать, а это недешево, — пояснил хозяин «Ниссана» Евгений.

По словам мужчины, дебоширка начала выбрасывать вещи в районе 9 часов вечера, соседи вызвали полицию.

— Когда ее вывели из квартиры, она там орала всякие вещи непотребные, была не в адеквате, — рассказал корреспонденту НГС Евгений, владелец пострадавшего автомобиля Nissan Teana.

У второго автомобиля, припаркованного по соседству с машиной Евгения, оказался поврежден капот. После приезда полиции он и владелец второй машины написали заявления о причиненном ущербе.

— Заявления написаны. Пообещали, что участковый свяжется, но пока ничего, — добавил Евгений.

В полиции подтвердили факт приезда экипажа по этому адресу.

— Сотрудники действительно выезжали. Сейчас по данной ситуации проводится проверка, выясняются обстоятельства и устанавливается ущерб, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В сентябре в жилмассиве «Родники» неизвестные испортили припаркованный автомобиль, который владелец оставил на проезжей части.

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полицияпроисшествие
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