Сибирячка выкинула стулья с 12 этажа во двор с машинами

Вечером 27 октября в Ленинском районе Новосибирска женщина выбросила из окна 12 этажа дома на Ударной несколько стульев. Мебель повредила две припаркованные машины.

Пост об этом появился в паблике Ленинского района в соцсети «ВКонтакте». В нем говорится, что виновницей инцидента стала одна из квартиросъемщиц. НГС нашел владельца одного из поврежденных автомобилей — Nissan Teana.



— Мне соседка с моего этажа сообщила, что с машиной вроде что-то не так. Я спустился, успел отогнать, но там еще, по-моему, что-то продолжало лететь. Ущерб некритичный, но крыша у моей машины оказалась промята и поцарапана. Она, видимо, скидывала стекла, потому что машина, когда я вышел, была ими усыпана. И, соответственно, повреждения такие — вмятины, царапины. Придется красить всю крышу и, наверное, шпатлевать, а это недешево, — пояснил хозяин «Ниссана» Евгений.

