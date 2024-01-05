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Свыше десяти домов признали аварийными в Новосибирске — показываем их на карте

Здания подлежат сносу

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Постановления об этом опубликовали 28 декабря 2023 года

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В Новосибирске мэрия признала более 10 домов аварийными и подлежащими сносу. Постановления об этом опубликовали 28 декабря 2023 года в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Речь идет о 13 зданиях, которые находятся в Октябрьском и Заельцовском районах. Дома расположены в том числе на улицах Добролюбова, Кошурникова и 2-я Шевцовой.

—Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом <...> Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2036 года включительно, — указано в каждом из постановлений.

В документах сказано, что аварийными признали дома, которые находятся по улице 2-я Шевцовой, 29 и 27 в Заельцовском районе, а также здания №243, 237, 245, 255, 253 по улице Добролюбова. Кроме того, постановления касаются домов по улицам Грибоедова, 131, Переселенческая, 1 и четырех зданий на Кошурникова. НГС нанес их на карту.

В конце ноября городская администрация признала аварийными 16 домов, которые находятся в Октябрьском районе. Часть зданий разместили на улицах Кошурникова и Добролюбова.

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