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16 домов признали аварийными в Новосибирске — публикуем список адресов

Здания находятся в Октябрьском районе

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Жителей расселят до 2035 года

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В Новосибирске 16 домов признали аварийными. Они находятся в Октябрьском районе. Постановления опубликовали в «Бюллетени органов местного самоуправления Новосибирска».

— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2035 года включительно, — говорится в каждом постановлении.

Так, на улице Стофато аварийными признали дома под № 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32 и 38. На улице Кошурникова расселят жителей домов № 32, 36 и 42. На улице Добролюбова признали непригодными для житья дома № 259, 261, 263 и 265.

Также мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры и комнаты в трех домах, которые находятся в Октябрьском и Ленинском районах города. Так муниципалитет выкупит жилплощади у жителей домов № 12 и 14 на 1-й Петропавловском переулке, а также у собственников на Коммунстроевской, 167.

Ранее стало известно, что в Новосибирске снесут четыре аварийных дома в Октябрьском районе. Исполнителю готовы заплатить 3 миллиона 59 тысяч рублей.

Аварийное жильеМэрияНовосибирск
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