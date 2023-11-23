16 домов признали аварийными в Новосибирске — публикуем список адресов

В Новосибирске 16 домов признали аварийными. Они находятся в Октябрьском районе. Постановления опубликовали в «Бюллетени органов местного самоуправления Новосибирска».
— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2035 года включительно, — говорится в каждом постановлении.
Так, на улице Стофато аварийными признали дома под
Также мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры и комнаты в трех домах, которые находятся в Октябрьском и Ленинском районах города. Так муниципалитет выкупит жилплощади у жителей домов
Ранее стало известно, что в Новосибирске снесут четыре аварийных дома в Октябрьском районе. Исполнителю готовы заплатить 3 миллиона 59 тысяч рублей.