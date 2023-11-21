Четыре аварийных дома снесут в Новосибирске — на это выделили 3 миллиона рублей

В Новосибирске снесут четыре дома в Октябрьском районе. Ранее здания признали аварийными.
20 ноября на сайте «РТС-тендер» опубликовали аукцион на поиск подрядчика, который выполнит работы. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское жилищное агентство». Исполнителю готовы заплатить 3 миллиона 59 тысяч рублей.
В документах указано, что победитель торгов должен снести дома на Коммунстроевской, 205, Никитина 152б, 152в и 156б.
— Работы по контракту выполняются в течение восьми рабочих дней с даты заключения муниципального контракта, — указано в документах о закупке.
По информации сайта 2ГИС, дома были построены в период с 1952 по 1959 годы.
Средства на снос зданий выделят из городского бюджета. Подрядчика выберут 29 ноября.
Бараки на улице Никитина начали расселять в 2021 году. Как до этого люди жили в старых домах, читайте в репортаже НГС.
Накануне НГС писал о том, что около улицы Никитина снесут более 300 домов частного сектора и многоквартирных зданий ради мини-города со школой, больницей, детскими садами и торговым центром.