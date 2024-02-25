Через сутки встала на ноги: новосибирские врачи напечатали на 3D-принтере уникальный протез для жительницы Сургута

Новосибирские специалисты на 3D-принтере изготовили фрагмент поврежденной тазовой кости, который после медики установили пенсионерке из Сургута. Об этом сообщили в Сургутской клинической тавтологической больнице.
— Его выполнили в двух вариантах: из полимерного материала — для пробной примерки и из титана — для окончательной установки. Во время хирургического вмешательства 3D-эндопротез идеально встал на свое место, — утонили в больнице.
Уже через сутки после операции 70-летняя пациентка встала на ноги с помощью дополнительной опоры, а теперь разрабатывает ногу и учится ходить самостоятельно. В сургутском травмцентре отметили, что протез установили бесплатно — в рамках квоты.
Ранее НГС рассказывал историю сибиряка Вадима Точиленко. 39-летний мужчина попал в аварию. Ему сделали несколько операций, в результате Вадим лишился части костей в левой ноге и успешной карьеры. Как врачи спасали мужчину, читайте в нашем материале.