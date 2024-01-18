Рак оперируют в Корее, а грудь увеличивают в Турции? Как устроен медицинский туризм и почему россияне не лечатся на родине

— Для многих стало открытием, что государственная медицина за предыдущие годы серьезно укрепилась: было закуплено новое медицинское оборудование, внедрены новые медицинские технологии, в том числе в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, проведены капитальные ремонты в платных палатах, — объяснил специалист.



По словам Чернышева, традиционно популярными странами для российских медицинских туристов были Израиль, Германия, Турция, Китай, Южная Корея. Сейчас они стали менее доступны из-за сложностей с транспортной логистикой и повышения стоимости за счет ослабления рубля. Однако находятся и те, кто по-прежнему уезжает туда на лечение.