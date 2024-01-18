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Кризис-2024Эксперт

Рак оперируют в Корее, а грудь увеличивают в Турции? Как устроен медицинский туризм и почему россияне не лечатся на родине

Рассказываем, как пандемия и санкции повлияли на здравоохранение и для чего люди продолжают ездить к зарубежным врачам

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Жители России по-прежнему продолжают лечиться за рубежом, несмотря на связанные с этим сложности

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Многие россияне не доверяли отечественной медицине на протяжении долгих лет и старались по возможности уезжать на лечение за границу. Подобные поездки называются медицинским туризмом: он может быть как внутренним, так и внешним.

Во втором случае ситуация сильно изменилась за последние несколько лет: сначала многие страны оказались закрытыми из-за пандемии, а позднее люди засомневались в необходимости таких поездок — курс доллара всё ближе подползал к отметке 100, а из-за политических событий поездка за границу превратилась в непростое испытание.

Существует ли зарубежный медицинский туризм сейчас, в 2024 году? Какие страны выбирают россияне, для чего они едут за границу и сколько это стоит? Мы обсудили этот вопрос с экспертом и сделали обзор профильных клиник. Ответы — в материале MSK1.RU.

Где теперь лечатся россияне

До пандемии немало россиян выбирали лечение в зарубежных клиниках: каждый год на лечение и диагностику за границу отправлялись 70–80 тысяч человек. С приходом ковида выездной медицинский туризм закрылся надолго, и людям пришлось заново знакомиться с собственной системой здравоохранения. Немалая доля поклонников зарубежной медицины в это время впечатлилась ей и осталась лечиться внутри страны даже после того, как границы снова оказались открытыми. Об этом MSK1.RU рассказал президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев.

— Для многих стало открытием, что государственная медицина за предыдущие годы серьезно укрепилась: было закуплено новое медицинское оборудование, внедрены новые медицинские технологии, в том числе в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, проведены капитальные ремонты в платных палатах, — объяснил специалист.

По словам Чернышева, традиционно популярными странами для российских медицинских туристов были Израиль, Германия, Турция, Китай, Южная Корея. Сейчас они стали менее доступны из-за сложностей с транспортной логистикой и повышения стоимости за счет ослабления рубля. Однако находятся и те, кто по-прежнему уезжает туда на лечение.

Если же говорить о направлениях медицинского туризма, то наиболее востребованными стали онкология, нейрохирургия, трансплантология и восстановительная медицина. Популярна и чекап-диагностика.

— Внешнее санкционное давление, которое последовало вслед за идущей на спад угрозой коронавируса, сохранило тенденцию на ориентацию российских пациентов в сторону отечественной медицины, — отметил Чернышев.

Зачем ездить за границу? Там действительно лечат лучше?

По мнению Чернышева, российская медицина выросла настолько, что может стать достойной заменой «туристическим» поездкам в зарубежные клиники.

— Поездки за рубеж для получения медицинской помощи не оправданы как минимум в половине случаев, поскольку идентичный уровень медицинской помощи можно получить на родине, — заявил он в разговоре с нашим корреспондентом.

Что же заставляет людей уезжать на лечение в другие страны? Во-первых, подобную тенденцию задают звезды, которые нередко лечатся за рубежом. Кроме того, в обществе существует стереотип о том, что зарубежная медицина спасает даже тех, кого в России считают неизлечимо больными. Есть и третий фактор: в российских медицинских центрах сейчас достаточно низкий уровень маркетинга и пиара — люди далеко не всегда знают о возможностях той или иной клиники.

Сколько стоит такая поездка

Лечение онкологии — это одна из самых востребованных и дорогостоящих областей медицины. Многие пациенты с онкологическими заболеваниями решаются на лечение за границей, чтобы получить доступ к новейшим технологиям, высококвалифицированным врачам и качественным услугам. Цены на это в разных странах могут сильно отличаться в зависимости от разных факторов. Мы изучили рынок и узнали, сколько стоит лечение онкологии в четырех популярных в сфере медицинского туризма странах: Израиле, Германии, Корее и Китае.

Израиль — одна из ведущих стран в мире по лечению онкологии. Курс химиотерапии в одной из популярных клиник Тель-Авива будет стоить от 1900 до 3450 долларов (167 124303 462 рубля). Аналогичная процедура в Германии будет стоить 5500 евро (529 572 рубля). В Южной Корее за курс химиотерапии придется отдать от 1500 до 6000 долларов (131 940527 760 рублей).

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Лучевая терапия в Германии обойдется в 19 000 евро (1 829 431 рубль) за 36 облучений. В Южной Корее курс продолжительностью 1,5 месяца стоит от 15 до 20 тысяч долларов (1 319 4001 759 200 рублей).

В Китае стоимость одного сеанса лучевой терапии начинается от 60 долларов (5277 рублей).

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Нередко россияне уезжают за границу к пластическим хирургам. Наиболее популярными видами пластики являются ринопластика (пластика носа), маммопластика (пластика груди), липосакция (удаление жировых отложений), глютеопластика (увеличение ягодиц) и хейлопластика (пластика губ). В данном случае в число стран-лидеров для «медицинских туристов» добавляется Турция: нередко россияне приезжают за «новым» носом или грудью именно туда.

Пластическая хирургия может быть реконструктивной, когда она направлена на устранение дефектов, вызванных травмами, заболеваниями или врожденными аномалиями, или эстетической, когда она направлена на улучшение внешнего вида по желанию пациента.

В Израиле за маммопластику придется заплатить 10 543 доллара (927 362 рубля), в Германии — от 6000 евро (577 715 рублей). Цены на увеличение груди в Южной Корее начинаются от 7800 долларов (686 088 рублей). Наиболее доступный вариант — Турция, где за такую операцию придется заплатить от 2150 долларов (189 114 рублей).

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Стоимость коррекции носа в Израиле стартует от 8697 долларов (764 988 рублей). В Германии — от 2500 евро (240 723 рубля). В Южной Корее коррекция кончика носа обойдется в 2900 долларов (255 084 рубля). Наиболее демократичным вариантом остается Турция: там стоимость ринопластики начинается от 2190 долларов (192 632 рубля).

Ранее мы рассказывали о внутреннем медицинском туризме и о том, почему россияне едут лечиться в другие регионы. Москвичи часто едут в мелкие муниципалитеты, чтобы вылечить зубы, — так получается дешевле. А жители регионов, наоборот, стремятся в Москву из-за передовых технологий.

Также MSK1.RU сообщал, сколько придется отдать за удаление «восьмерки» и постановку импланта и почему в столице так дорого лечить зубы.

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