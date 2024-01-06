Врачам увеличили зарплату, россиянам запретили менять пол. Что изменилось в системе здравоохранения в 2023 году

В итоге в течение года те или иные лекарства пропадали с прилавков аптек. Например, в октябре исчез «Метипред». Список показаний для его назначения обширный — от ревматоидного артрита и заболеваний кожи до рака легкого и гепатита. Также возникли проблемы с «детскими» вакцинами: от кори, краснухи, паротита и полиомиелита.



Детям-инвалидам дали бесплатные билеты

С 1 января 2023 года дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогли бесплатно летать до места лечения и обратно. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

