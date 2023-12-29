«Взрывоопасный вариант ковида JN.1 доминирующим может стать уже скоро». Как его симптомы отличить от ОРВИ, говорят врачи

Депздрав Москвы, в свою очередь, рапортует, что в столице показатели заболеваемости ковидом снижаются уже в течение двух недель. В конце 2023 года прогнозируется выход на плато по заболеваемости, отметили чиновники.



Ковидная статистика по России показывает, что за 50-ю неделю 2023 года (с 11 декабря по 17 декабря) в стране с ковидом госпитализировали на 7,9% меньше, чем на предыдущей неделе. Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 субъектах РФ.



Новый штамм

Сейчас в России «гуляют» сразу несколько штаммов коронавируса, в том числе «пирола» и его подвариант JN.1, еще более агрессивный, который уже атаковал США, Азию и Европу.

