«Он всё твердил: "Я поеду! Я опять поеду!"»: история 68-летнего атамана Хоттабыча, которого тянет на СВО

Отдохнув вдали от поля боя, пенсионер снова засобирался на СВО. Жена Наталья Павловна забила тревогу.



— Когда я в первый раз уезжал, меня даже не останавливал никто. Семья скептически думала, что я просто прокачусь и вернусь домой. Они не восприняли это серьезно. Зато сейчас... Я хотел на второй заход уйти и встретил жесткую оборону от жены. Просто грудью встала, а грудь у нее заметных калибров. Глаза округляются, если я про это речь завожу. Вот и атаман еще до кучи против высказался, дал приказ учить молодежь, — сетует фронтовой повар.



Именно супруга казака, Наталья Павловна, связалась с психологическим центром Красного Креста, который бесплатно помогает участникам СВО и их близким справиться с последствиями пребывания в зоне боевых действий.



— Он всё твердил: «Я поеду! Я опять поеду!», — рассказывает Наталья. — Я говорю: «Давай тебе лучше путевку в санаторий возьмем». Нет, не слушал меня. Конечно, мне показалась, что пора к психологам идти. Меня они тоже приглашали, мы пообщались все вместе, я увидела, что помощь будет. С алкоголем он опять же не совсем еще завязал, только на пути к этому, надеюсь...

