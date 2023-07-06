«Риск заболеть есть у всех»: эти 5 вопросов о менингококке спасут жизнь каждому

Вечером 5 июля стало известно о вспышке менингококка среди сотрудников «Озон» в Екатеринбурге. Инфекцию подхватили семь человек. Не прошло и суток, как двое из них скончались. Мы поговорили с инфекционистом, чтобы узнать, как сегодня можно заразиться менингококком, как обезопасить себя от него и как понять, что пора обращаться к врачу.
Что такое менингококк и как им можно заразиться?
Менингококки — это бактерии, которые впервые были описаны еще в XVII веке. Тогда врачи столкнулись с менингитом, однако лечить болезнь научились лишь в XX веке благодаря Александру Флемингу, который изобрел антибиотики.
Менингококки передаются воздушно-капельным путем. Во внешней среде бактерия плохо выживает, так как погибает от ультрафиолета, низкой температуры или антисептиков.
Кто чаще всего переносит менингококк?
Как рассказал нам иммунолог Николай Крючков, инфекция может оказаться у кого угодно, но это не значит, что человек обязательно заболеет.
— Есть понятие «носительство»: не все люди, распространяющие болезнь, имеют страшные симптомы. Многие даже не подозревают, что у них в организме есть менингококковая инфекция, — заявил иммунолог. — Лишь небольшой процент людей, в которых попала инфекция, заболевают менингитом, менингококковым артритом, пневмонией.
В детском коллективе до 20% ребят могут переносить менингококк, чаще всего бактерии обнаруживаются у подростков в возрасте от 13 до 16 лет.
Чем страшен менингококк?
Среди инфекций, против которой существует прививка, менингококк — самая летальная. Смертность от инфекции намного выше, чем от кори, дифтерии, вирусов гриппа.
— Последствия от болезни могут быть страшными: начиная от паралича и эпилепсии и заканчивая смертью, — констатировал Николай Крючков.
Риск заболеть есть у всех, но в группе риска находятся дети в возрасте до пяти лет. Также высока вероятность заболеть у подростков и взрослых на гормонотерапии, больных ВИЧ-инфекцией, а также пожилых людей.
Страшно и то, что болезнь в первые часы похожа на ОРЗ. Сначала у больного поднимается температура, появляется слабость и боль в горле. Затем начинается рвота и головная боль. Окончательный диагноз удается поставить после того, как начинается точечная сыпь или даже кровоизлияния на коже.
Как понять, что нужно срочно обращаться ко врачу?
Есть 4 симптома, которые могут указывать на менингококк:
- температура резко поднялась до 39 градусов;
- появилась головная боль и слабость (при головной боли дети сразу начинают кричать и хвататься за голову);
- начинаются судороги, заторможенность, нарушение сознания;
- появились синяки или сыпь на коже.
Если вы заметили эти симптомы, следует срочно обратиться за медицинской помощью. Особенно — если симптомы наблюдаются у маленького ребенка.
Как обезопасить себя от менингококка?
Необходимо сделать прививку от менингококка. В первую очередь, ее стоит сделать детям до двух лет, подросткам, призывникам, спортсменам, а также тем, кто живет в условиях большого скопления людей.
Прививки нет в графике обязательных прививок, и бесплатно ее можно получить только по показаниям, в случае вспышки инфекции, а также для людей, входящих в группу риска. Остальным придется сделать выбор — сэкономить деньги или спастись от смертельного вируса.
Также необходимо следить за чистотой, не допускать антисанитарии, мыть руки и проветривать помещение, в котором находилось большое количество людей.