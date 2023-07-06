«Риск заболеть есть у всех»: эти 5 вопросов о менингококке спасут жизнь каждому

— Есть понятие «носительство»: не все люди, распространяющие болезнь, имеют страшные симптомы. Многие даже не подозревают, что у них в организме есть менингококковая инфекция, — заявил иммунолог. — Лишь небольшой процент людей, в которых попала инфекция, заболевают менингитом, менингококковым артритом, пневмонией.



В детском коллективе до 20% ребят могут переносить менингококк, чаще всего бактерии обнаруживаются у подростков в возрасте от 13 до 16 лет.



Чем страшен менингококк?

Среди инфекций, против которой существует прививка, менингококк — самая летальная. Смертность от инфекции намного выше, чем от кори, дифтерии, вирусов гриппа.

