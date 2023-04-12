«Передвигаться на костылях или инвалидной коляске»: новосибирские хирурги поставили на ноги косолапую девочку

В Новосибирске хирурги клиники НИИТО им. Я. Л. Цивьяна изготовили уникальный 3D-имплант для 13-летней девочки с тяжелой деформацией стопы. Сибирячке провели сложнейшую операцию, благодаря которой она снова сможет ходить. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
К 13 годам Александра Просянникова из Читы перенесла уже четыре операции. Первое хирургическое вмешательство ей провели сразу после рождения — по поводу врожденной спинномозговой грыжи. Несмотря на проведенную операцию, развилась деформация стоп и девочка могла передвигаться только на костылях или с помощью инвалидной коляски.
— Ножки начали кривиться, когда она пошла в первый класс, с 7 лет. Обращались к нашим докторам, они давали надежду, что всё будет нормально, но в итоге стало хуже. В ННИИТО мы попали впервые в 2021 году, тогда была операция на правой ножке. В 2022 году мы прооперировали левую ножку, — рассказывает мама девочки Эльвира Просянникова.
Однако позже деформация правой стопы проявилась снова. После этого консилиум хирургов НИИТО принял решение изготовить для девочки индивидуальный имплант. Его при помощи винтов установили на стопу подростка.
— Индивидуальные металлоконструкции мы изготавливаем вместе с инженерами на 3D-принтере. Главный эффект операции — максимальное восстановление анатомии и, соответственно, исправление деформации и заживление язв, — рассказывает заведующий отделением хирургии стопы,
Девочка уже идет на поправку. Ей еще предстоит процесс реабилитации.
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