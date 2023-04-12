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«Передвигаться на костылях или инвалидной коляске»: новосибирские хирурги поставили на ноги косолапую девочку

Первые искривления стопы появились у ребенка в 7 лет

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К 13 годам девочка перенесла четыре операции

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В Новосибирске хирурги клиники НИИТО им. Я. Л. Цивьяна изготовили уникальный 3D-имплант для 13-летней девочки с тяжелой деформацией стопы. Сибирячке провели сложнейшую операцию, благодаря которой она снова сможет ходить. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

К 13 годам Александра Просянникова из Читы перенесла уже четыре операции. Первое хирургическое вмешательство ей провели сразу после рождения — по поводу врожденной спинномозговой грыжи. Несмотря на проведенную операцию, развилась деформация стоп и девочка могла передвигаться только на костылях или с помощью инвалидной коляски.

— Ножки начали кривиться, когда она пошла в первый класс, с 7 лет. Обращались к нашим докторам, они давали надежду, что всё будет нормально, но в итоге стало хуже. В ННИИТО мы попали впервые в 2021 году, тогда была операция на правой ножке. В 2022 году мы прооперировали левую ножку, — рассказывает мама девочки Эльвира Просянникова.

Имплант создали на 3D-принтере

Имплант создали на 3D-принтере

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Однако позже деформация правой стопы проявилась снова. После этого консилиум хирургов НИИТО принял решение изготовить для девочки индивидуальный имплант. Его при помощи винтов установили на стопу подростка.

— Индивидуальные металлоконструкции мы изготавливаем вместе с инженерами на 3D-принтере. Главный эффект операции — максимальное восстановление анатомии и, соответственно, исправление деформации и заживление язв, — рассказывает заведующий отделением хирургии стопы, д. м. н. Игорь Пахомов.

Девочка уже идет на поправку. Ей еще предстоит процесс реабилитации.

Ранее новосибирские хирурги спасли женщину с металлическим винтом возле сердца.

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ХирургиКлиника НИИТОНовосибирск
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