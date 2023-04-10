Болеют даже дети. Врач объяснил, почему люди не замечают варикоз и кто в группе риска

— Чаще всего наши пациенты появляются у нас на консультациях либо когда уже варикоз налицо, он виден на ноге, либо когда уже появляются отеки и какие-то потемнения. Тут люди начинают тревожиться. Но нередко бывает и такое, что люди появляются уже с язвами, — говорит Андрей Совершаев.

И действительно, часто поводом для обращения к врачу становятся визуальные изменения: пациент замечает, что вены начинают «выпирать», а на дискомфорт мало кто обращает внимание.