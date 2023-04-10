Болеют даже дети. Врач объяснил, почему люди не замечают варикоз и кто в группе риска

Варикоз — очень распространенное заболевание. Принято считать, что это болезнь пожилых людей, но на самом деле от нее могут страдать даже дети. Причем человек может долгое время не обращать внимания на то, что с ним что-то не так. А вот последствия от запущенной болезни могут быть серьезные. Кто находится в группе риска, как понять, что вам нужна помощь, и как сейчас лечат коварное заболевание — рассказывают наши коллеги из 29.RU.
«Поболит и пройдет»: почему люди не замечают варикоз
Заметить признаки варикоза бывает непросто: можно долго принимать симптомы за обычную усталость, говорит сосудистый хирург Андрей Совершаев.
— Что-то поболело, поныло вечером, и люди думают: «Ну я же походил. Я же нагрузку дал себе, поэтому поболит и пройдет». Потом, когда симптомы учащаются, люди как-то просто привыкают их игнорировать, — объясняет врач. — Самые частые симптомы — это тянущие, ноющие боли в вечернее, ночное время. После нагрузок могут появляться спазмы, судороги.
Андрей Совершаев — сосудистый хирург, флеболог, заведующий Центром сердечно-сосудистой хирургии Архангельской областной больницы.
В более запущенных случаях у людей с варикозом к вечеру могут появляться отеки в области лодыжек и голеней. Может появиться зуд, потемнение кожи. На фоне расчесов из-за зуда могут возникать язвы, которые тяжело и долго лечатся.
Часто люди затягивают визит к врачу именно из-за того, что не воспринимают сигналы своего организма всерьез.
— Чаще всего наши пациенты появляются у нас на консультациях либо когда уже варикоз налицо, он виден на ноге, либо когда уже появляются отеки и какие-то потемнения. Тут люди начинают тревожиться. Но нередко бывает и такое, что люди появляются уже с язвами, — говорит Андрей Совершаев.
И действительно, часто поводом для обращения к врачу становятся визуальные изменения: пациент замечает, что вены начинают «выпирать», а на дискомфорт мало кто обращает внимание.
Вот что рассказала одна из пациенток с варикозом. Женщину направили на операцию:
— После ковида стали заметны внешне проявления варикоза. Я заметила, что стала чаще покупать черные колготки. Поэтому решила сделать операцию чисто в косметических целях, пока это не переросло уже в более тяжелый для здоровья случай. Конечно, я чувствовала тяжесть в ногах, тем более — вес, сами понимаете. Но с весом, наверное, и без варикоза была бы тяжесть.
«Типичный хирург, учитель, продавец»: кто в группе риска
Варикоз считается болезнью пожилых женщин. Однако страдают от него и мужчины, и не только в возрасте. Всё чаще с варикозом к врачам стали приходить совсем молодые люди — те, кому нет еще и 30 лет. Иногда с заболеванием сталкиваются даже дети.
Факторы риска — сидячая или стоячая работа, лишний вес и если кто-то из родственников болеет или болел варикозом.
— Генетическая предрасположенность — да, она присутствует. Никто вам не может сказать, на сколько процентов она дает именно клиническую картину. Чаще всего это сочетание факторов: у родственников есть варикоз, сам пациент работает на работе, которая связана с длительными статическими нагрузками — долго нужно стоять, долго нужно сидеть. Это может быть типичный врач-хирург, учитель, продавец, — поясняет Андрей Совершаев.
Лазерная операция при варикозе: как ее делают
Если человек не успел вовремя заметить и пресечь развитие болезни, ему понадобится операция. Раньше пораженный участок вены вырезали в прямом значении этого слова. Но сейчас медики пользуются новым методом — для него не нужно даже делать надрезы на коже. Врачи оперируют через небольшой прокол. Саму вену тоже не вырезают, а прижигают лазером.
— Раньше требовалось удаление вены наружу из организма, что, соответственно, приводило к большей травме для самого пациента. На данный момент удаление вены лазером происходит менее болезненно, потому что вена, по сути, сама не удаляется, устраняется интимальный слой вены, на нее идет воздействие лазером, и за счет этого она затем склеивается и потом потихонечку рассасывается, — говорит сосудистый хирург.
Для пациента еще одно преимущество такого метода в том, что не нужно ложиться в больницу. Операция длится от 30 минут до часа, и в тот же день пациент может идти домой. Через некоторое время ему нужно будет показаться на повторном приеме, но лежать в стационаре уже не нужно.
Всё проходит при местной анестезии — наркоза не требуется.
— Уколы, только уколы анестетика. Больше ничего. В момент, когда вены сжигаются, никаких ощущений нет. После могут быть небольшие синяки, потому что любой укол может вызвать синяк. Больше никаких, в принципе, значимых ощущений. Небольшая болезненность в течение нескольких дней. Но это несравнимо с выполнением открытой операции, — отметил Андрей Совершаев.
Противопоказание — аллергия на компоненты веществ, которые могут вводиться во время вмешательства. Также нежелательно ложиться на операцию во время беременности, противопоказанием в определенных случаях может стать наличие тромбофлебита.
Сейчас лазерная операция считается «золотым стандартом». Делают ее по всей России.