Пожарные сдали кровь, чтобы помочь людям, которых вытаскивали из-под рухнувшего подъезда на Линейной

Новосибирские пожарные сдали кровь, чтобы помочь пострадавшим в ЧП на Линейной, а также другим нуждающимся в ней пациентам. Донорская акция «По ZOVу сердца» прошла сегодня в пожарной части на Октябрьской, 86. В акции примут участие порядка 150 пожарных.
— Точное количество не могу назвать, потому что участие добровольное. Может быть, и больше людей будет, — рассказал НГС замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков. — Мы, участвуя в ликвидации ЧП и ЧС, тушениях пожаров, не понаслышке знаем, как нужна кровь. Первый раз акция прошла в ноябре 2022 года в Новосибирской области, тогда в ней приняли участие около 3 тысяч сотрудников МЧС.
Тогда пожарные собрали 1,3 тысячи литров крови, теперь в акции принимают участие спасатели по всему Сибирскому федеральному округу.
В МЧС отметили, что есть спасатели, которые уже много лет являются донорами, а кто-то пришел в первый раз.
Накануне НГС навестил одну из жертв взрыва на Линейной, Айжаныл Калмурзаеву. Женщину прооперировали в Новосибирском НИИТО.