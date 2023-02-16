Пожарные сдали кровь, чтобы помочь людям, которых вытаскивали из-под рухнувшего подъезда на Линейной

— Точное количество не могу назвать, потому что участие добровольное. Может быть, и больше людей будет, — рассказал НГС замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артем Щербаков. — Мы, участвуя в ликвидации ЧП и ЧС, тушениях пожаров, не понаслышке знаем, как нужна кровь. Первый раз акция прошла в ноябре 2022 года в Новосибирской области, тогда в ней приняли участие около 3 тысяч сотрудников МЧС.