«Массово погибают пожилые люди»: профессор из США — об эпидемии «старых» инфекций, прививках и о том, чего ждать от ковида

Лучше привиться от ветрянки, чем ей переболеть

По мнению биолога, инфекционные заболевания, такие как корь и ветряная оспа, были всегда и никуда не делись.



— Если взять допандемийный период, то та же корь проявляла себя и в 2017, и в 2019 годах, — размышляет Анча Баранова. — Просто общество тогда гораздо меньше отслеживало инфекционные заболевания, люди пропускали эту информацию мимо ушей, а для СМИ вспышки «привычных», известных болезней не представляли интереса. Сейчас же, после эпидемии коронавируса, люди стали немного чувствительнее к этому, и информация о таких заболеваниях просто лучше заходит. Хотя, по сути, не происходит ничего такого, что бы отличало вспышку кори 2023 года от вспышки в предыдущие годы. Просто у нас тренд на ослабление иммунитета в обществе.

