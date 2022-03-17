«А вдруг мои таблетки исчезнут»: что будет, если заменить оригинальное лекарство дженериком

После введения санкций и заявлений некоторых зарубежных фармкомпаний о приостановке поставок лекарств россияне бросились в аптеки запасаться препаратами, пишет «Доктор Питер». Теперь всё чаще поступают сообщения о дефиците то одного, то другого лекарства, а также о быстром росте цен.



Лекарства часто делят на импортные и отечественные. Хотя правильнее, наверное, начинать с другой классификации — оригинальные и аналоги. Но далеко не все понимают, чем они отличаются? Разбираемся вместе с экспертами.

