Самоизоляция отменяется: как изменились правила больничных и карантина по ковиду

На прошлой неделе стало известно, что карантинные ограничения для тех, кто контактировал с больными ковидом, можно будет отменить в ближайшее время. Об этом сначала заявил президент Владимир Путин, а позже его слова подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что ведомство готовит документы. На днях постановление в новой редакции опубликовали. Мы изучили его, чтобы разобраться в основных изменениях.
Карантин
Из списка противоковидных мер исключили изоляцию для контактных лиц — раньше тем, кто контактировал с больным
Все выписанные ранее больничные из-за карантина закрываются автоматически.
Больничный
Раньше больных ковидом выписывали с больничного, только когда ПЦР-тест становился отрицательным. Новые правила предполагают, что возвращаться к работе или учебе человек может просто спустя неделю после того, как заболел: тест сдавать не надо, достаточно, чтобы прошли симптомы. Но если симптомы прошли быстрее, тот тест придется все-таки сдать.
— В случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным инфицированием возбудителем
Если пациент лечился в больнице, то его могут выписать домой вместе с ковидом до получения отрицательного теста, чтобы долечивался амбулаторно. Правда, не всех пациентов можно отправить домой — тех, кто живет в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах, выписать заразным нельзя, нужно долечить.
Если вы лечитесь дома, то с вами должен связаться врач — в отсутствие симптомов он автоматически закроет больничный.
Профилактика
СЮЖЕТ
Раньше контактным лицам и группам риска могли назначать экстренную профилактику с применением рекомендованных для лечения и профилактики
Что еще почитать о коронавирусе?
Последствия коронавируса: история пациентки, которая провела в реанимации три месяца и заново училась ходить.