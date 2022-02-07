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Самоизоляция отменяется: как изменились правила больничных и карантина по ковиду

Изучаем постановление Роспотребнадзора

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Изоляция для контактных лиц была обязательной с самого начала пандемии

Изоляция для контактных лиц была обязательной с самого начала пандемии

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На прошлой неделе стало известно, что карантинные ограничения для тех, кто контактировал с больными ковидом, можно будет отменить в ближайшее время. Об этом сначала заявил президент Владимир Путин, а позже его слова подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что ведомство готовит документы. На днях постановление в новой редакции опубликовали. Мы изучили его, чтобы разобраться в основных изменениях.

Карантин


Из списка противоковидных мер исключили изоляцию для контактных лиц — раньше тем, кто контактировал с больным COVID-19, нужно было пробыть в изоляции не менее 14 календарных дней, причем на 7–8-й календарный день у них брали тест на коронавирус независимо от их самочувствия. Потом такую меру отменили для привитых и переболевших. Сократили срок карантина с 14 до 7 дней. Сейчас это больше не актуально — соответствующий пункт постановления признали недействительным. Теперь контактным придется сдавать тесты и сидеть в изоляции, только если у них самих есть симптомы. Впрочем, сдать в таком случае ПЦР-тест никому не помешает.

Все выписанные ранее больничные из-за карантина закрываются автоматически.

Больничный


Раньше больных ковидом выписывали с больничного, только когда ПЦР-тест становился отрицательным. Новые правила предполагают, что возвращаться к работе или учебе человек может просто спустя неделю после того, как заболел: тест сдавать не надо, достаточно, чтобы прошли симптомы. Но если симптомы прошли быстрее, тот тест придется все-таки сдать.

— В случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным инфицированием возбудителем COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID-19, — говорится в документе.

Если пациент лечился в больнице, то его могут выписать домой вместе с ковидом до получения отрицательного теста, чтобы долечивался амбулаторно. Правда, не всех пациентов можно отправить домой — тех, кто живет в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах, выписать заразным нельзя, нужно долечить.

Если вы лечитесь дома, то с вами должен связаться врач — в отсутствие симптомов он автоматически закроет больничный.

Профилактика


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Раньше контактным лицам и группам риска могли назначать экстренную профилактику с применением рекомендованных для лечения и профилактики COVID-19 препаратов. Этот пункт тоже удалили из новой редакции документа.

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