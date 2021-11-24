«Пусть послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам»: Проценко — о письме антиваксерам

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7… волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо.



Я уверен, что после посещения наших красных зон вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла.

