«Пусть послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам»: Проценко — о письме антиваксерам

Этим утром стало известно о письме, которое главврачи известных российских больниц, где спасают пациентов с коронавирусом, адресовали известным противникам вакцинации — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной, музыкантам Юрию Лозе и Константину Кинчеву и другим. Авторы письма пригласили своих оппонентов в красные зоны больниц, чтобы антиваксеры своими глазами увидели пациентов с коронавирусом и последствия, которые вызывает инфекция.
Среди подписавшихся был главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В своем телеграм-канале доктор объяснил позицию. Публикуем его заявление.
— Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно!
Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходим из красных зон и бьемся за каждого пациента. Идет самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идет о единственном спасении.
Но даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести «контраргументы» о «вакцинации о ограничительных мерах» довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в красные зоны, пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам.
Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7… волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо.
Я уверен, что после посещения наших красных зон вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла.
Напомним, по последним данным, в России выявлено более