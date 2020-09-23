«Дали жару»: как молодёжь без масок и отпускники приблизили вторую волну коронавируса в Италии

Отпускники вывели Сардинию на первое место по заболевшим ковидом
Вторая волна коронавируса: будет или нет, в каком виде и чего вообще ждать — с приближением холодов и сезона ОРВИ вопрос становится актуальным, но ответа пока нет. Вирусологи пытаются проследить поведение вируса, а общество приспосабливается к новым условиям и гадает, что будет дальше. В Италии ситуация с ковидом во время первой волны стала одной из самых тяжёлых в мире. Сибирячка Лилия Саетова, которая несколько лет назад переехала жить в Италию, рассказала, почему итальянцы стали чаще ходить к психотерапевтам, в каких случаях в стране закрывают школы и насколько общество готово ко второй волне коронавируса. Подробности — в материале НГС.
Выпускница НГТУ Лилия Саетова живёт на северо-востоке Италии, в Вероне. В отличие от соседних регионов, где зверствовал коронавирус, — Бергамо и Падуи, в Вероне, по её словам, ситуация была под контролем, во всяком случае, мест в реанимации хватало. Все продукты в магазинах были, правда, были небольшие перебои с мукой и дрожжами, так как, сидя дома, итальянцы начали больше печь.
Снятие ограничений
Ограничения снимали постепенно. В начале мая люди начали выходить на работу. Но школы и спортивные секции по-прежнему не работали. Дочь Лилии, которая занимается синхронным плаванием, так и не вышла на тренировки, так как это считается групповым видом спорта.
Как и в Новосибирске, в Италии думали, что с приходом лета вирус сойдёт на нет, но чуда не произошло — так же были заболевшие. По мнению Лилии, вирус никуда не пропал, возможно, немного изменился.
— Мы умудрились в июне съездить в отпуск. Увидели, что всё выстроено правильно — дистанция между зонтиками, все в масках, при этом никакой озлобленности у людей не было. Чувствовалось, что люди устали сидеть дома.
Последствия карантина
В отличие от Новосибирска, в Италии карантин был довольно строгим. В одной из весенних публикаций мы рассказывали о том, что в Италии выходить на улицу можно было лишь тем, у кого собака, остальные им завидовали.
Долгое сидение дома и новости о погибших — эти факторы сказались на настроении общества. Неожиданно подскочил спрос на услуги психологов и психотерапевтов.
— Очень многие люди так и остались в страхе. Даже не только пожилые, но и молодые, — говорит Лилия. — Даже когда разрешили выходить, передвигаться, бегать, кататься на велосипеде, жить в достаточно свободном режиме, многие всё равно не чувствовали себя в безопасности. В итоге произошёл бум — все пошли к психотерапевтам, так как поняли, что из-за страхов просто не могут выйти из своих квартир.
Меры предосторожности
Тяжелее всего итальянцам даётся социальная дистанция.
— Итальянцы — народ горячий. Но поцелуи, объятия — всё это, конечно, немножко прекратилось, — рассказывает Лилия Саетова. — Все об этом говорят, что очень хочется обняться, конечно, но стараются поаккуратнее.
От объятий сдерживает статистика — в Италии стали делать много анализов, и выяснилось, что много бессимптомников. Как и у нас, маски требуют надевать во всех закрытых помещениях. При входе нужно обязательно дезинфицировать руки — везде стоят санитайзеры.
Недавно Лилия родила ребёнка, на 36-й и 38-й неделе беременности ей и мужу в обязательном порядке делали анализ на коронавирус.
— Если бы я или мой муж оказались позитивными, естественно, рожала бы я одна, в маске. И персонал должен был быть полностью в экипировке: с антиковидными смазками, в двойных костюмах, — рассказала она про работу в роддомах. — Но у нас всё нормально. Мы были негативны (на ковид — Прим. ред.), рожали спокойно. Ходить в роддом всем запретили. И это ново для итальянцев, потому что они с первого дня в роддом ходят вместе. И бабушки, и дедушки, тёти, дяди. Даже если в палате три женщины, ребёнок с женщиной, всё равно все ходят. Здесь было нельзя. Даже моя старшая дочь не могла зайти, хотя мы одна семья.
Школа
С 14 сентября дети в Италии пошли в школу. Обучение очное, никакого дистанционного пока нет. Парты в классах стоят одноместные, на безопасном расстоянии друг от друга. На перемены дети выходят в отведённое для каждого класса место. Каждый класс заходит в школу в своё время, через каждые 10 минут.
— Дети ходят до первых соплей. Как только сопли, мы звоним педиатру. Если педиатр считает, что это не просто сопли, всех на карантин на 14 дней: семью, все кружки, на которые ходил ребёнок, — всё встаёт. Если есть подозрение на ковид, палочку в нос, в рот со слизистой. Вот этого все очень боятся, — рассказывает Лилия Саетова.
По её словам, родители школьников уверены, что всё станет ясно в октябре, когда начнётся период простудных заболеваний. Поэтому сейчас они радуются каждому дню в школе: один день пройдёт — ура, завтра опять в школу.
Молодёжи всё равно
Единственная категория людей, которым всё равно, — это молодёжь, говорит Лилия. Начиная лет с 15. Которая абсолютно не придает значения ситуации. Ходят, естественно, без масок, все обнимаются, целуются. И это единственная категория, которая является потенциальными разносчиками — многие болеют бессимптомно, но переносят.
— В категорию риска входят пожилые. Но сейчас уже, видимо, исключили определённую терапию, которая не приносит результатов. И в интенсивной терапии лежит примерно 10 человек на весь регион. Если смотреть в обширном масштабе, то заболевших у нас 1 на 1000, — говорит Лилия Саетова. — Всё плохо в Ломбардии — там пик. Но и у них отношение такое. Когда всем разрешили выйти, все повалили в бары на улице, толпами ходили. Так же, как здесь ведёт себя молодёжь, там так ведёт себя основная масса населения.
Сбор статистики ведётся через приложение, которое, по её словам, есть у каждого. Оно не требует никаких личных данных, никто не отслеживает передвижение людей. Если фиксируется, что человек был в контакте с заражённым, ему приходит оповещение.
Вторая волна
Как рассказала Лилия Саетова, никакой паники перед второй волной у них нет. Несмотря на тяжёлые последствия коронавируса, в Италии до сих пор есть категория людей, которые считают, что всё это ерунда и политический ход, чтобы всех запугать.
В обществе говорят про вторую волну, но специально к ней никак не готовятся, продолжают ездить и жить обычной жизнью.
— С 15 июня народ начал перемещаться. В июле и в августе эти мелкие перемещения превратились в нечто хаотичное. Народ увидел, что все ездят. Плюс лето, жара, дома сидеть устали и рванули в отпуска. Во все туристические зоны Италии, в Грецию, Испанию — все курортные зоны были забиты. Так дали жару, что Сардиния выскочила на первое место по заражённым. А не было вообще ни одного до июня. Конечно, говорят, опять же из-за молодёжи, которая просто забила на маски, на дистанцию, — рассуждает Лилия. — Люди, которым было всё равно в первую волну, так и продолжают думать, что всё это ерунда. Пока их дело не коснулось, никаких изменений в сознании не происходит. Или, если для них коронавирус прошёл без симптомов, так они и остались при своём: и что, я переболел, всё нормально.
Прививки
По её словам, большинство населения боится экспериментировать. Но медики, педиатры в том числе, говорят, что это единственное, что мы можем сделать — прививаться будет необходимо. Все ждут более точных данных о вакцине, поэтому прививки начнут ставить не раньше января следующего года.
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