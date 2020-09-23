«Дали жару»: как молодёжь без масок и отпускники приблизили вторую волну коронавируса в Италии

Выпускница НГТУ Лилия Саетова живёт на северо-востоке Италии, в Вероне. В отличие от соседних регионов, где зверствовал коронавирус, — Бергамо и Падуи, в Вероне, по её словам, ситуация была под контролем, во всяком случае, мест в реанимации хватало. Все продукты в магазинах были, правда, были небольшие перебои с мукой и дрожжами, так как, сидя дома, итальянцы начали больше печь.

Снятие ограничений

Ограничения снимали постепенно. В начале мая люди начали выходить на работу. Но школы и спортивные секции по-прежнему не работали. Дочь Лилии, которая занимается синхронным плаванием, так и не вышла на тренировки, так как это считается групповым видом спорта.

Как и в Новосибирске, в Италии думали, что с приходом лета вирус сойдёт на нет, но чуда не произошло — так же были заболевшие. По мнению Лилии, вирус никуда не пропал, возможно, немного изменился.

— Мы умудрились в июне съездить в отпуск. Увидели, что всё выстроено правильно — дистанция между зонтиками, все в масках, при этом никакой озлобленности у людей не было. Чувствовалось, что люди устали сидеть дома.