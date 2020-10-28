Квартиранты как люди второго сорта. Колонка о владельцах жилья, которые по-скотски относятся к арендаторам

Почти всем на разных этапах жизни приходится арендовать жилье, и многие сталкивались с высокомерным отношением к себе со стороны собственников квартир. Ну, как же: ты владелец недвижимости, а тут какой-то бездомный, да еще, поди, «понаехавший», который полностью зависит от тебя. Вот и появляются презрительные взгляды, навязчивый контроль и даже попытки ущемить арендаторов в правах. О взаимоотношениях квартирантов и хозяев рассуждает авторедактор НГС Дмитрий Косенко. Публикуем его авторскую колонку-мнение.
Недавно в нашем доме нами, собственниками жилья, обсуждался вопрос, кого вносить в телефонную базу автоматического шлагбаума, открывающего доступ к придомовой парковке. Прозвучало предложение квартирантов на стоянку не пускать — пусть, мол, паркуются за оградой. Ибо «завтра съедут», «плохо себя ведут», и вообще дом им не принадлежит. И я сказал: ну, а чего, давайте тогда уж и в лифте им запретим ездить, и ключи от домофона заберем. Лифт ведь и домофоны — общедомовое имущество, принадлежащее всем собственникам.
За свою жизнь я побывал и с той, и с другой стороны баррикад — сдавал и снимал, общался и с теми, и с другими, отслеживал группы по сдаче квартир в соцсетях. И помню, какое высокомерие, чувство собственной важности, надменность сквозят в поведении всех этих «хозяев» и «хозяек» — не всех, конечно, но многих. У иного владельца гадкого хруща спесь такая, будто он властелин мира.
Причина этого в том, что аренда жилья у нас в стране — не просто какая-то сделка купли-продажи, а сделка с социально-классовым подтекстом. Один — собственник недвижимости за миллионы рублей. Второй, как правило, не может себе позволить жилье — бездомный, возможно переехавший в «столицу» из «деревни». Даже термин такой активно используется в этой сфере — не «сдать в наем», а «пустить пожить».
Кроме того, в России фактически нет никакой юридической культуры аренды жилья. Договор, который подписывается сторонами, фактически — бумажка для успокоения арендатора. При желании «хозяева» всегда могут выселить человека без всяких там дополнительных сроков и возврата денег. Они же, «хозяева», в большинстве своем не платят налог на доходы физлиц, утаивая средства от государства.
А какие требования выдвигаются собственниками? Чего там только нет: и чтобы без животных, и чтобы никого в гости не водил, и чтобы национальность была определенная, и чтобы без детей. Последнее, конечно, выглядит особенно цинично. Собственник всегда может заявиться в квартиру, и его не выпроводишь, он может водить потенциальных покупателей квартиры на просмотр, а арендатор должен прикинуться мебелью.
Забавно наблюдать, как в соцсетях в группах по аренде жилья ведут себя потенциальные квартиросъемщики — они вынуждены выставлять себя, как на кастинге, как на медосмотре. «Здравствуйте, я Вася, не пью, не курю, детей нет и не планирую, ложусь в 23:00, есть кошечка, но она приучена к лотку. Пустите пожить, пожалуйста».
Понятно, что есть спрос и предложение, есть риски, есть воля собственника — сдавать или нет. Но рынок этот до сих пор как следует не отрегулирован, денежные потоки на нем — теневые, четкие правила и условия аренды законами не прописаны. Вот и царят на нем дикие нравы — от простого презрения до ограничения в правах.
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