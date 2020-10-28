Квартиранты как люди второго сорта. Колонка о владельцах жилья, которые по-скотски относятся к арендаторам

Недавно в нашем доме нами, собственниками жилья, обсуждался вопрос, кого вносить в телефонную базу автоматического шлагбаума, открывающего доступ к придомовой парковке. Прозвучало предложение квартирантов на стоянку не пускать — пусть, мол, паркуются за оградой. Ибо «завтра съедут», «плохо себя ведут», и вообще дом им не принадлежит. И я сказал: ну, а чего, давайте тогда уж и в лифте им запретим ездить, и ключи от домофона заберем. Лифт ведь и домофоны — общедомовое имущество, принадлежащее всем собственникам.

За свою жизнь я побывал и с той, и с другой стороны баррикад — сдавал и снимал, общался и с теми, и с другими, отслеживал группы по сдаче квартир в соцсетях. И помню, какое высокомерие, чувство собственной важности, надменность сквозят в поведении всех этих «хозяев» и «хозяек» — не всех, конечно, но многих. У иного владельца гадкого хруща спесь такая, будто он властелин мира.

Причина этого в том, что аренда жилья у нас в стране — не просто какая-то сделка купли-продажи, а сделка с социально-классовым подтекстом. Один — собственник недвижимости за миллионы рублей. Второй, как правило, не может себе позволить жилье — бездомный, возможно переехавший в «столицу» из «деревни». Даже термин такой активно используется в этой сфере — не «сдать в наем», а «пустить пожить».