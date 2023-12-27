Новосибирцы пересылают в чатах сообщений об опасных яйцах с птицефабрики. Почему это фейк?

В ответ на запрос редакции в пресс-службе регионального Роспотребнадзора не прокомментировали ситуацию с сообщениями о «Новосибирской птицефабрики». Однако там сообщили, что управление доводит информацию до жителей Новосибирской области на своем официальном сайте и на странице в соцсети «ВКонтакте».



— Рекомендуем жителям критически относиться к слухам и домыслам, распространяемым в частных чатах мессенджеров. Если возникают вопросы, — обращаться на телефон «горячей линии» управления, — рекомендуется в ответе на запрос.