Новосибирцы пересылают в чатах сообщений об опасных яйцах с птицефабрики. Почему это фейк?

Сразу нескольких жительниц Новосибирска напугали сообщения в WhatsApp с просьбой не покупать яйца и курицу «Новосибирской птицефабрики». В них утверждается, что после некого письма из Роспотребнадзора уже приобретенную продукцию следует вернуть и не кормить ею больных людей.
В сообщениях, скриншоты которых НГС прислали сразу 2 читательницы, написано, что в продукции птицефабрики якобы обнаружено что-то вредное. Друг другу жители города пересылают эту информацию преимущественно в личных чатах, заявила одна из женщин, пожелавшая остаться анонимной.
В ответ на запрос редакции в пресс-службе регионального Роспотребнадзора не прокомментировали ситуацию с сообщениями о «Новосибирской птицефабрики». Однако там сообщили, что управление доводит информацию до жителей Новосибирской области на своем официальном сайте и на странице в соцсети «ВКонтакте».
— Рекомендуем жителям критически относиться к слухам и домыслам, распространяемым в частных чатах мессенджеров. Если возникают вопросы, — обращаться на телефон «горячей линии» управления, — рекомендуется в ответе на запрос.
Корреспондент НГС позвонила по номеру «горячей линии» как жительница Новосибирска. Сотрудница, взявшая трубку, заверила, что из ведомства не было никакого письма о необходимости вернуть продукцию предприятия.
— Не ведитесь на это. Могу сказать по «Новосибирской птицефабрике»: недавно, в конце декабря наши коллеги из Искитима проводили там внеплановую проверку, поэтому у нас никаких запретов нет, — подчеркнула она.
На «Новосибирской птицефабрике» НГС также сказали, что письма из Роспотребнадзора не поступало, но комментировать ситуацию с пересылкой сообщений в личных чатах не стали.
Ранее новосибирцев снова начали пугать рассылкой о ядовитых духах. Это прокомментировала полиция.