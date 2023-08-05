Набрали грибов? Мы знаем, что с ними делать! Вот вам 10 умопомрачительных рецептов

Грибной сезон в самом разгаре: пока одни отправляются в лес с ведрами за лисичками, опятами и подберезовиками, другие стоят на кухне над «добычей» и думают, что же со всеми этими грибами делать. Если вы давно приготовили все известные блюда, а грибов всё равно еще завались, мы с радостью поделимся с вами оригинальными рецептами, которыми с нами в свою очередь поделились читатели на форумах Городских порталов. Уверены, среди них вы точно найдете то, что захочется приготовить прямо сейчас.
Рыбное буррито с лисичками
Этим рецептом с нами поделился читатель под ником Michalich. Вам понадобится:
- филе белой рыбы;
- перец чили;
- зелень;
- лук;
- чеснок;
- лаваш;
- ну и, конечно же, лисички.
Сначала обжариваем лук и чеснок до золотистости, затем добавляем грибы. Далее — нарезанный перец чили, если любите поострее. Когда овощи и грибы обжарятся, отправляем на сковородку нарезанную рыбу. Тушим не более получаса. Также можно сварить рис и добавить его во время тушения, для сытности.
Ну а после тушения заправляем в лаваш и, по желанию, немного обжариваем полученное буррито с двух сторон.
Нежный мусс из белых грибов
Эта нежная закуска от читателя под ником ris21 подойдет всем любителям грибов. Для нее нам понадобятся:
- белые грибы;
- шампиньоны;
- соевый творог или сыр;
- шпинат;
- лук;
- соль;
- мускатный орех.
Еще пригодятся хлебцы — их можно купить в магазине, но если вы хотите сделать их сами, то вам понадобятся гречка, гречневая мука и немного воды.
Для начала тушим в сотейнике лук вместе с грибами, добавляем соль и перец. После того как они потомятся — перекладываем их в блендер, добавляем соевый творог, соль, мускатный орех и взбиваем всё это до однородной массы. Далее берем шпинат и обжариваем его 5–10 минут, после чего также взбиваем с творогом.
Для приготовления гречишных хлебцев нам нужно размолоть горсть гречневой крупы, добавить гречневую муку, соль и разбавлять холодной водой до тех пор, пока смесь не начнет слипаться. Выкладываем и на противень, создав нужную форму, и выпекаем 15–20 минут при температуре 180 градусов.
Затем на готовый хлебец выкладываем творожно-шпинатную смесь, а сверху — мусс из грибов. Приятного аппетита!
Грибница «Для Советников»
Всем любителям супов посвящается: кулинар под ником MassEbu рассказал нам о рецепте грибницы, который передается из поколения в поколение. Для приготовления нам понадобятся:
- маслята;
- рыжики;
- картошка;
- сливочное масло;
- сметана;
- лук.
Для начала подготавливаем грибы: чистим маслята, отделяем ножки от шляпки, убираем слизистую кожицу с шляпки, промываем и варим в кипятке 2–3 минуты. Рыжики также чистим и варим несколько минут для того, чтобы убрать горьковатый привкус.
Уже обработанные грибы отправляем в кипящую воду и варим без соли на слабом огне 30–40 минут.
Когда бульон будет готов, вынимаем грибы и процеживаем бульон. Возвращаем его в кастрюлю и добавляем нарезанный кубиком картофель. Пока картофель готовится, шинкуем лук и обжариваем на сливочном масле. Добавляем лук, и когда картофель будет готов — отправляем грибы в получившийся суп. К каждой порции кулинар настоятельно рекомендует добавлять ложку сметаны.
Солянка с груздями
Еще один суп, на этот раз по рецепту от уже известного нам по буррито кулинарного мастера Michalich. Итак, нам понадобятся:
- соленые грузди;
- молоко;
- лисички (можно даже замороженные);
- лук;
- корень петрушки;
- соленые огурцы;
- растительное масло;
- помидоры;
- лавровый лист;
- каперсы;
- лимон;
- петрушка;
- оливки и сметана по вкусу.
Все ингредиенты мелко шинкуем. Лисички предварительно заливаем на час кипятком — на этой основе мы будем варить суп. Отвариваем нарезанные огурцы в стакане бульона 15 минут, параллельно обжаривая мелко порезанный корень петрушки, лук и грибы. После пяти минут обжарки заливаем бульоном и варим еще 10 минут. Затем добавляем бульон с огурцами, мелко нарезанные томаты, каперсы, лавровый лист и перец горошком. Немного варим — и суп готов! Не забудьте добавить в тарелку оливку, дольку лимона и сметану.
Фрикасе из мидий с лисичками
Блюдо для истинных эстетов от Michalich: автор обещает минимум калорий и абсолютную легкость в желудке. Нам понадобятся:
- мидии;
- лисички;
- лук;
- чеснок;
- белое сухое вино;
- петрушка;
- сливочное масло;
- соль и перец.
Для начала обжариваем на масле лук и чеснок, затем добавляем лисички. После обжарки — бокал белого вина (не в себя, а на сковородку). Выпариваем на сильном огне, а после добавляем петрушку с мидиями. Несколько минут жарим, затем солим и перчим по вкусу — вот и готова отличная закуска к остаткам вина.
Ризотто с белыми грибами, сливками и коньяком
Для авторской интерпретации ризотто с грибами от Princess Fiona нам понадобятся:
- рис;
- бульон (куриный или говяжий, можно и овощной);
- оливковое масло;
- лук;
- чеснок;
- белые грибы;
- хороший коньяк;
- жирные сливки;
- твердый сыр;
- петрушка.
Для начала режем грибы на кусочки средней величины и обжариваем в оливковом масле, после чего вынимаем и откладываем.
Далее ризотто, с ним нужно быть внимательным — оно пройдет четыре стадии готовки: тушение, обжаривание, варку и смешивание. Всё это позволит приобрести рису кремовую консистенцию и не превратиться в кашу.
Для начала мелко рубим лук и давим чеснок плоской стороной ножа. Соединяем и тушим несколько минут в оливковом масле до прозрачности, не доводя до золотистости. Затем к луку добавляем сухой рис, без варки и промывки. Увеличиваем огонь и начинаем обжаривать рис, пока зерна не станут золотистыми и не впитают в себя оливковое масло.
Всё это время непрерывно мешаем наше ризотто. Далее — коньяк: добавляем 50 граммов и ждем несколько минут до полного выпаривания алкоголя.
Затем варка: аккуратно вливаем наш бульон по половнику, ждем, пока он полностью впитается. Добавляем бульон до тех пор, пока рис не станет «аль денте». Всё это время не забываем мешать наше блюдо.
Когда рис будет готов, снимаем ризотто с огня, добавляем белые грибы, петрушку, сыр, сливки и еще одну столовую ложку коньяка. Солим и перчим по вкусу, аккуратно перемешиваем и накрываем крышкой на 5–10 минут. Готово, теперь осталось подать и натереть сверху твердый сыр.
Кускус с куриным филе и лесными грибами
И вновь уже небезызвестный нам Michalich! На этот раз он подскажет нам, как приготовить очень простое блюдо с индийским вкусом.
Необходимые ингридиенты:
- лук;
- филе курицы;
- свежие лесные грибы;
- бульон;
- кускус;
- карри.
Шинкуем и обжариваем до золотистости лук, затем добавляем нарезанное филе курицы. Немного обжариваем и добавляем лесные грибы. Когда грибы подрумянятся, заливаем всё бульоном (автор рекомендует использовать грибной бульон). Тушим наше блюдо 20 минут и в это время готовим кус-кус на остатках бульона. Добавляем в наше блюдо карри, и можно подавать!
Пирог с грибами «Долгожданный»
Кулинар ris21 предлагает нашему вниманию грибной пирог, в котором главное — правильно приготовить тесто! Нам понадобится:
- маргарин — 200 гр;
- сметана — 150 гр;
- майонез — 100 гр;
- соль;
- мука — 2 стакана.
Всё замешать и убрать в холодильник на час. Пока ждем тесто — обжариваем грибы с луком в масле.
Затем выкладываем тесто в форму, смазываем сметаной, сверку выкладываем тонко нарезанную картошку. На картошку — грибы с луком, посыпаем тертым сливочным сыром и пармезаном.
Отправляем пирог в духовку на 40 минут при 220 градусах. Ваш «Долгожданный» пирог готов!
Икра из рыжиков
Кулинар под ником Линочк предлагает нам авторский рецепт икры из лисичек. Нам понадобится:
- ведро рыжиков;
- морковь — 3 шт.;
- луковица — 3 шт.
Лисички необходимо помыть и отварить 30 минут. Пока рыжики варятся, занимаемся луком и морковью — прокручиваем их на мясорубке и тушим полчаса в глубокой сковородке на подсолнечном масле. Отваренные рыжики также прокручиваем через мясорубку, добавляем к моркови и луку и тушим еще двадцать минут (не забудьте посолить и поперчить на вкус). Раскладываем полученное блюдо по банкам и остужаем в холодильнике.
Зобная железа от Дмитрия Цеха
Напоследок приготовили вам блюдо от настоящего мастера своего дела: Дмитрий Цех участвовал в кулинарном шоу на СТС, где вошел в шестерку лучших поваров! А начинал шеф на нашем форуме. Переходим к рецепту. Нам понадобится:
- зобная железа теленка;
- белые грибы;
- репчатый лук;
- морковь;
- картофель;
- сливки;
- молоко;
- сливочное и растительное масло;
- соль;
- перец;
- мускатный орех;
- лук-резанец;
- черри.
Для начала нам нужно купить зобную железу теленка и вымочить в воде, чтобы удалить все остатки крови. Затем заливаем ее кипятком, обдаем холодной водой и тщательно снимаем кожу.
Готовим пюре: заливаем холодной водой картофель, варим, разминаем и вводим сливочное масло, немного молока, немного мускатного ореха, соли и оливкового масла. Доводим до нужной консистенции.
Помидоры черри запекаем при 220 градусах в течение 20 минут. Режем грибы, лук и морковь. Сначала обжариваем грибы, затем отдельно — лук и морковь. Соединяем, добавляем сливки, солим, перчим и увариваем до нужной консистенции.
Затем на сливочном масле обжариваем зобную железу. Красиво подаем и наслаждаемся!
Теперь, когда коллекция ваших грибных рецептов пополнилась еще десяткой фигурантов, самое время поделиться вашим любимыми блюдами из грибов в комментариях. Но сперва ответьте на наш небольшой опрос.