Набрали грибов? Мы знаем, что с ними делать! Вот вам 10 умопомрачительных рецептов

Для приготовления гречишных хлебцев нам нужно размолоть горсть гречневой крупы, добавить гречневую муку, соль и разбавлять холодной водой до тех пор, пока смесь не начнет слипаться. Выкладываем и на противень, создав нужную форму, и выпекаем 15–20 минут при температуре 180 градусов.



Затем на готовый хлебец выкладываем творожно-шпинатную смесь, а сверху — мусс из грибов. Приятного аппетита!