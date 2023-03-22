Новосибирцы подсчитали, сколько раз в день пьют кофе и какие суммы на него уходят

Почти половина новосибирцев не могут провести ни дня без чашки кофе, для кого-то кофе заменяет полноценный завтрак. Такие данные получили эксперты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру», которые провели опрос с участием 1933 респондентов. Треть опрошенных признались, что у них есть зависимость от кофе.

