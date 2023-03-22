Новосибирцы подсчитали, сколько раз в день пьют кофе и какие суммы на него уходят

Почти половина новосибирцев не могут провести ни дня без чашки кофе, для кого-то кофе заменяет полноценный завтрак. Такие данные получили эксперты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру», которые провели опрос с участием 1933 респондентов. Треть опрошенных признались, что у них есть зависимость от кофе.
— 48% респондентов пьют от 1 до 2 чашек кофе в день, еще 45% — от 3 до 4 чашек. Почти половина новосибирцев (45%) пьют кофе в первой половине дня: утром перед работой и днем до обеда. Кроме того, 35% опрошенных часто чашкой кофе заменяют полноценный завтрак, — говорится в исследовании.
У трети опрошенных есть возможность пить кофе на работе (стоит кофемашина или есть растворимый кофе). Большая часть любителей кофе (60%) тратят на него до 1 тысячи рублей в месяц, 37% — от 1 до 3 тысяч рублей.
— Более половины новосибирцев употребляют кофеин для ощущения бодрости (67%) и из любви к напитку, желая насладиться им (68%). 40% с помощью кофе стараются поднять себе настроение. Четверть опрошенных употребляют кофеин с целью улучшения самочувствия (например, при пониженном артериальном давлении, чтобы вернуть его к нормальным значениям). Еще 25% пьют кофе за компанию с коллегами, а 15% — чтобы отвлечься или убить время на работе, — перечислили причины любви к кофе аналитики.
Пить или не пить — зависит от состояния здоровья. Врачи говорят, что если нет гипертонии, заболеваний ЖКТ и ишемической болезни сердца, то можно позволить себе выпить три-четыре чашки в день.