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Семья Алсу подала на развод с мужем спустя 18 лет брака

Алсу подала на развод с мужем спустя 18 лет брака

Пара воспитывает троих детей

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9 комментариев
Алсу с мужем воспитывают троих детей

Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке 18 лет. Иск появился на сайте мировых судей Москвы.

Певица подарила супругу дочерей Сафину и Миккеллу, а также мальчика Рафаэля.

Прошлым летом поклонники Алсу беспокоились, так как она публиковала грустные посты, а потом и вовсе появилась на публике без обручального кольца. Артистка никак не комментировала догадки пользователей Сети, за нее это сделал директор.

— Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому не знаю, была ли она с кольцом или без. Я за этим не слежу. Но комментировать ничего не буду, потому что занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме нее самой или ее супруга, вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там всё в порядке, — комментировал Сергей Фадеев.

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