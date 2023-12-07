«Начала расти голова»: молодая мама родила близнецов раньше срока после ротавируса — оба умерли после родов

Что было после рождения близнецов и как врачи боролись за их жизнь — смотрите в коротком видео чуть выше.

— На третий день у обоих произошло кровоизлияние в мозг. На восьмой — некротический энтероколит (образование язв и некроз кишечника. — Прим. ред.). Там с небольшой разницей по часам, сначала у Вити. Обоим вывели кишечные стомы (отверстие из кишечника. — Прим. ред.). На следующий день после операции у Димы был обнаружен разрыв печени, после разрыва печени произошло еще одно кровоизлияние в мозг, начала образовываться гидроцефалия, — вспоминает мама.

