«Его родители ушли»: истории очень молодых мам — беременность в гостях у одноклассника, роды в 14 лет и новая любовь

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год в мире мамами становится около 800 тысяч девочек до 15 лет. И живут такие роженицы не только в странах третьего мира со сниженными нормами брачного возраста. Наши коллеги из Woman.ru решили узнать, каково это — быть очень молодой мамой, и обратились к тем, кто прошел через этот опыт.
Лина, 18 лет, Среднеуральск
Нашей героине было 13 лет, когда она узнала, что беременна. Ей пришлось до последнего прятать живот, боясь осуждения жителей небольшого города. Невероятно, но родители Лины и врачи узнали о беременности всего за несколько недель до родов. Как ей удалось держать это в тайне — до сих пор остается загадкой.
— Я забеременела, когда мы с отцом моего ребенка (и по совместительству одноклассником) были у него дома. Его родители ушли, и мы тоже собирались пойти гулять, но он стал ко мне приставать. Я вырывалась, говорила, что еще маленькая, но он продолжал меня удерживать и настаивать. В итоге я сдалась. Близость у нас случилась всего один раз, после чего он начал всем рассказывать об этом. В школе меня травили, обзывали, а потом начали подозревать, что я беременна. Наверное, это был самый тяжелый момент в моей жизни — даже несмотря на то, что в дальнейшем меня ждали непростые роды и совершенно новая жизнь. Сегодня мне легче, чем тогда: я не вижу ничего сложного в том, что я молодая мама, — говорит Лина.
О родах Лине вспоминать тяжело, она говорит, что несколько дней после появления дочки на свет ее трясло и была высокая температура.
Сейчас девушка с дочерью Ульяной живет вместе со своим отцом. У ее мамы другая семья, она живет отдельно. Первые полтора года родители содержали дочь и внучку, но теперь Лина говорит, что может обеспечить себя сама и даже пытается помогать родителям.
А вот сердце молодой мамы до сих пор свободно, у нее просто нет времени подумать об этом — все силы отнимают домашние дела и работа.
Лия, 17 лет, Пермь
Лия стала молодой мамой по наивности, ее парень обманом добился, чтобы она забеременела, и хотел жениться на ней ради городской прописки.
— Он был из области, и для работы и учебы ему нужно было иметь эту строку в документах. В свои 14 лет я прекрасно знала, что такое контрацепция, и думала, что мы пользуемся ею. Но лишь через время я узнала, что мой молодой человек приводил презервативы в негодность, чтобы я забеременела, — рассказывает Лия.
Сначала молодая мама разрешила экс-бойфренду участвовать в жизни их дочери, признав его отцовство. Но позже пожалела об этом. По ее словам, он не раз доводил ее до нервного срыва и ничем не помогал в воспитании малышки.
Сейчас Лия учится в колледже на судоводителя и планирует выйти в плавание, на работу со стабильным заработком. Пока же она вместе с 3-летней дочерью живет у родителей, которые финансово поддерживают ее и свою внучку.
— Меня устраивает жить с родителями, так как моих незначительных доходов на воспитание ребенка просто не хватит. Да, я предпринимала попытки жить отдельно, но быстро поняла, что сама не тяну учебу, быт и заботы о дочери. Теперь я стараюсь максимально преуспеть в учебе. Конечно, это сильно выматывает, но я понимаю, что это необходимо для нашего с Алисой будущего, — рассуждает Лия.
Алена Подойникова, 19 лет, Криводановка
Два года назад жизнь Алены круто поменялась. Новость о беременности стала неожиданностью для всех, а особенно — для ее бывшего парня Александра, который утверждал, что не может быть отцом ребенка. Алена обратилась за помощью к сестре молодого человека, после чего тот успокоился и пришел поговорить с родителями Алены и с ней самой, сказал, что готов взять на себя ответственность.
Всему этому предшествовал тот факт, что Александр показал себя не с лучшей стороны. Поднимал руку на Алену и шантажировал ее, чтобы она не призналась в побоях родителям, но они всё равно обо всём узнали. До расставания Александр жил в доме Подойниковых из-за сложных отношений в своей семье. После того как правда вскрылась, отец Алены выгнал молодого человека.
Александр не сопровождал Алену во время походов по врачам, ссылаясь на занятость на работе, а позже выяснилось, что он изменял ей со своей бывшей девушкой. Родители очень переживали за отношения дочери с Александром, но позволяли ей самой решать, как с ним быть. Алена предпочла игнорировать парня из-за его недостойного поведения.
На свет появилась маленькая Василина. Молодая мама хотела, чтобы ее встретили только родители и младший брат, но на выписку пришел Александр, и первым впустили именно его, решив, что он муж девушки. Алена расстроилась, что такой важный момент прошел не так, как она хотела. После выписки и возвращения в Криводановку в гости к семье Алены пришли Александр и его семья — посмотреть на Василину и наконец познакомиться. Договорились, что родственники Саши будут помогать финансово.
Мать Алены отмечает, что девушка — замечательная мама. Сама Алена очень счастлива и полностью посвящает себя дочери. Девушка не стала вписывать Александра в отцы в свидетельстве о рождении. Когда он узнал об этом, молодые родители поссорились. Алена разрешает ему видеться с дочерью, но строить с ним семью уже не хочет. Парень собирался сделать тест ДНК, чтобы установить свое отцовство через суд, но Алена сомневается, что он сделает это. Теперь она занята заботой о дочке и планами на будущее.
В социальных сетях Алена делится своими мыслями, переживаниями, событиями из жизни.
— Василина — спокойный ребенок, мы отлично спим, каждый день гуляем и обязательно купаемся — ей это очень нравится, — пишет сибирячка. — Материнство — это прекрасно, гармоничная мать — счастливый ребенок. Я хочу показать Василине много интересных мест, мы будем вместе путешествовать, а потом готовить пирожки с мясом для дедули и собираться по выходным и праздникам за большим круглым столом, делиться секретами. Я хочу привить ей те же семейные ценности, что были и у нас, — делится молодая мама и добавляет, что от минусов она особо не страдает: редкие встречи с подругами и бессонные ночи не являются для нее проблемой.
Спустя два года после рождения дочери Алена встретила своего будущего мужа, недавно пара сыграла свадьбу. Скоро в их семье появится второй, общий малыш.
Как сложилась жизнь самой молодой мамы в истории — она родила сына в 5 лет
В это сложно поверить, но возраст самой молодой матери в мире — 5 с половиной лет. «Рекордсменкой» стала перуанка Лина Медина. Девочка дала жизнь своему первенцу, когда сама еще играла в куклы.
Лина родилась в небольшом городке Тикрапо в 1933 году. Ее отец Чибурсио Медина делал украшения, а мама Виктория Лоса следила за домом и детьми, которых, помимо Лины, в семье было еще восемь. Детство девочки проходило так же, как и у всех ее ровесников, однако в физическом плане повзрослеть ей пришлось гораздо раньше, чем кому-либо за всю историю медицинских наблюдений.
Однажды родители Лины заметили, что ее живот начал расти буквально на глазах. Не на шутку испугавшись, они решили обратиться за помощью к врачам, однако сделать это было не так уж просто — в их родной деревушке не было даже медицинского пункта, не говоря уже о больницах. Глава семейства Чибурсио вместе с маленькой Линой отправился в город Писко.
Когда отец и дочь наконец добрались до клиники, Чибурсио умолял как можно быстрее осмотреть девочку — он был уверен, что она смертельно больна и скоро умрет.
Доктор Херардо Лосада, проводивший осмотр, был шокирован. Он установил, что у 5-летней Лины Медины нет никакой опухоли — девочка была на седьмом месяце беременности.
Как оказалось, в этом возрасте у нее уже полностью сформировалась репродуктивная система. Этой новостью врач огорошил своих коллег и отца малышки, после чего сразу же вызвал полицию. Чибурсио Медина тут же задержали по подозрению в изнасиловании собственной дочери. Впрочем, вскоре его освободили, никаких улик против него не было, как и возможности доказать, что именно он является отцом ребенка Лины.
Как закончилась история самой молодой мамы и ее малыша — мы подробно рассказывали здесь.
Что еще почитать
- Откровения уборщицы: как на самом деле живут очень богатые люди — взгляд изнутри шикарных особняков;
- совсем не ванильно: правдивая история пары с вкладыша жвачки Love is… — их жизнь не была похожа на сказку;
- детство без игрушек, слёз и даже одеяла: трагичная история Мод Жульен — девочку пытался сделать сверхчеловеком отец-тиран.