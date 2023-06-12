«Его родители ушли»: истории очень молодых мам — беременность в гостях у одноклассника, роды в 14 лет и новая любовь

О родах Лине вспоминать тяжело, она говорит, что несколько дней после появления дочки на свет ее трясло и была высокая температура.

Сейчас девушка с дочерью Ульяной живет вместе со своим отцом. У ее мамы другая семья, она живет отдельно. Первые полтора года родители содержали дочь и внучку, но теперь Лина говорит, что может обеспечить себя сама и даже пытается помогать родителям.

А вот сердце молодой мамы до сих пор свободно, у нее просто нет времени подумать об этом — все силы отнимают домашние дела и работа.