«Живот начал расти на глазах»: как сложилась жизнь самой молодой мамы в истории — она родила сына в 5 лет

Лина родилась в небольшом городке Тикрапо в 1933 году. Ее отец Чибурсио Медина делал украшения, а мама Виктория Лоса следила за домом и детьми, которых, помимо Лины в семье было еще восемь. Детство девочки проходило так же, как и у всех ее ровесников, однако в физическом плане повзрослеть ей пришлось гораздо раньше, чем кому-либо за всю историю медицинских наблюдений.

Однажды родители Лины заметили, что ее живот начал расти буквально на глазах. Не на шутку испугавшись, они решили обратиться за помощью к врачам, однако сделать это было не так уж просто — в их родной деревушке не было даже медицинского пункта, не говоря уже о больницах. Глава семейства Чибурсио вместе с маленькой Линой отправился в город Писко.

Когда отец и дочь наконец добрались до клиники, Чибурсио умолял как можно быстрее осмотреть девочку — он был уверен, что она смертельно больна и скоро умрет.

Доктор Херардо Лосада, проводивший осмотр, был шокирован. Он установил, что у 5-летней Лины Медины нет никакой опухоли — девочка была на седьмом месяце беременности.