«Живот начал расти на глазах»: как сложилась жизнь самой молодой мамы в истории — она родила сына в 5 лет

14 мая 1939 года в одной из клиник перуанской столицы Лимы прошли очередные роды. На свет появился здоровый малыш, который весил 2,7 килограмма. Всё в этой истории кажется нормальным, кроме одного — возраста матери. Роженице было всего 5 лет и 7 месяцев. Как сложилась жизнь самой молодой мамы в истории — вспоминают наши коллеги из Woman.ru.
«Думали, она смертельно больна и скоро умрет»
В это сложно поверить, но возраст самой молодой матери в мире — 5 с половиной лет. «Рекордсменкой» стала перуанка Лина Медина. Девочка дала жизнь своему первенцу, когда сама еще играла в куклы.
Лина родилась в небольшом городке Тикрапо в 1933 году. Ее отец Чибурсио Медина делал украшения, а мама Виктория Лоса следила за домом и детьми, которых, помимо Лины в семье было еще восемь. Детство девочки проходило так же, как и у всех ее ровесников, однако в физическом плане повзрослеть ей пришлось гораздо раньше, чем кому-либо за всю историю медицинских наблюдений.
Однажды родители Лины заметили, что ее живот начал расти буквально на глазах. Не на шутку испугавшись, они решили обратиться за помощью к врачам, однако сделать это было не так уж просто — в их родной деревушке не было даже медицинского пункта, не говоря уже о больницах. Глава семейства Чибурсио вместе с маленькой Линой отправился в город Писко.
Когда отец и дочь наконец добрались до клиники, Чибурсио умолял как можно быстрее осмотреть девочку — он был уверен, что она смертельно больна и скоро умрет.
Доктор Херардо Лосада, проводивший осмотр, был шокирован. Он установил, что у 5-летней Лины Медины нет никакой опухоли — девочка была на седьмом месяце беременности.
Как оказалось, в этом возрасте у нее уже полностью сформировалась репродуктивная система. Этой новостью врач огорошил своих коллег и отца малышки, после чего сразу же вызвал полицию. Чибурсио Медина тут же задержали по подозрению в изнасиловании собственной дочери. Впрочем, вскоре его освободили, никаких улик против него не было, как и возможности доказать, что именно он является отцом ребенка Лины.
Врачи решили, что для прерывания беременности Лины нет никаких оснований и стали внимательно наблюдать за здоровьем самой молодой в мире мамы. Как позже показали анализы, ее первая менструация произошла почти в трехлетнем возрасте, однако это не заставило родственников обратиться к врачам. С другой стороны, возможно, они и не знали о критических днях малышки. Точно установить это не представлялось возможным, потому что родители Лины не хотели общаться с прессой, а медики строго соблюдали врачебную тайну.
Добрый доктор
После первой встречи с крошкой Линой в клинике Писко доктор Херардо Лосада продолжил наблюдать за тем, как проходит ее беременность. На удивление, маленькая перуанка стойко переносила все неудобства, связанные с интересным положением. Врач настоял на том, чтобы девочку перевели в столичную клинику в Лиме. Именно там 14 мая 1939 года путем планового кесарева сечения появился на свет абсолютно здоровый мальчик весом 2,7 килограмма.
Несмотря на то что репродуктивная система Лины была полностью сформирована и готова для вынашивания ребенка, медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. Кости таза маленькой девочки физически не могли бы расшириться так, чтобы ребенок прошел по родовым путям. Детали родов самой молодой мамы в истории медицинских наблюдений были зафиксированы в специализированном журнале «La Presse Medicale». Новорожденного назвали в честь доктора, принимавшего роды, — Херардо.
Тем не менее Хуан Фален, один из докторов, изучавших случай самой ранней беременности, зафиксированной научным сообществом, так прокомментировал это в интервью агентству «Reuters».
— Она родила, но оставалась ребенком. Столь раннее половое созревание запустило в ее организме репродуктивные способности, но мысленно и хронологически она всё еще дитя, — отметил он.
Кто же отец?
Несмотря на то, что ни сама молодая мама, ни ее родители никогда не давали комментариев по поводу того, кто же был отцом Херардо, журналисты не оставляли попыток это выяснить. Впрочем, даже если бы Лина не отказывалась общаться с прессой, она могла просто не помнить, как и при каких обстоятельствах произошло зачатие ее первенца, ведь ей на тот момент было примерно четыре года и десять месяцев.
Девочка могла элементарно не видеть лица отца ребенка, потому что, исходя из того, что известно об этой беременности, она наступила после насилия. Это подтверждается и чуть ли не единственным комментарием семьи Медины. Однажды кто-то из родственников проговорился, что девочку могли изнасиловать, когда та ходила на реку стирать белье (это входило в ее домашние обязанности).
Все попытки полиции расследовать это дело остались безуспешными — причастность к беременности отца и других родственников Лины было невозможно доказать. Кроме того, ее семья была частью общины перуанских индейцев, где, как и много веков назад, были сильны шаманские традиции. Многие празднества даже в 20 веке заканчивались оргиями, жертвой которых могла стать и Лина. Несложно догадаться, что со следствием они, мягко говоря, сотрудничать не хотели.
Жизнь продолжается
Многие институты и исследовательские лаборатории мечтали изучить организм Лины с научной точки зрения — для медиков этот случай стал настоящим феноменом. Однако после рождения первенца самая молодая мама в мире отправилась в свою родную деревню Тикрапо, потому что ее родители не позволили делать из своей дочери и внука «подопытных мышей».
До 10 лет маленький Херардо рос в полной уверенности, что Лина — его сестра, а не мама, а Чибурсио и Виктория — родители, а не дедушка и бабушка. Есть даже архивные снимки, сделанные через год после родов. На них крошка-Херардо играет со своей мамой в их общие игрушки.
Все это время доктор Лосада, принимавший роды у девочки, не оставлял ее и следил за здоровьем ее сына. Позже врач помог Херардо получить хорошее образование, а Лине предложил работу секретарем в клинике, где работал сам.
Совсем взрослая
Так и жили мама и сын с самой маленькой в истории разницей в возрасте. Когда Лине исполнилось 33 года, она вышла замуж за Рауля Хурадо и родила ему сына Рауля-младшего. Даже эту скудную информацию журналистам удалось получить с большим трудом, потому что молодая женщина по-прежнему избегала любых публичных разговоров о себе и своей жизни.
Первенец самой юной мамы в мире умер раньше ее самой. В 40 лет у Херардо обнаружили рак костного мозга. Как заявляют эксперты, никакой связи между этой болезнью и тем, что его так рано родили, нет.
О судьбе Лины после потери сына мало что известно. По слухам, всю жизнь она провела в беднейшем районе Лимы вместе со своим мужем и вторым сыном. Скончалась вошедшая в историю мировой медицины женщина от инфаркта в 2015 году. Ей было 82 года. А рекорд, который она, сама того не подозревая, установила в пятилетнем возрасте, к счастью, до сих пор не был побит.
Что еще почитать:
Откровения уборщицы: как на самом деле живут очень богатые люди — взгляд изнутри шикарных особняков.
Совсем не ванильно: правдивая история пары с вкладыша жвачки Love is… — их жизнь не была похожа на сказку.
Детство без игрушек, слёз и даже одеяла: трагичная история Мод Жульен — девочку пытался сделать сверхчеловеком отец-тиран.