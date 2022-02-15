Детство без игрушек, слёз и даже одеяла: трагичная история Мод Жульен — девочку пытался сделать сверхчеловеком отец-тиран

Жертвой амбициозных планов господина Дидье стала его собственная дочь Мод. С ранних лет девочка жила в спартанских условиях: у нее не было игрушек, ей запрещалось разговаривать, плакать, смеяться и демонстрировать любые другие эмоции. Малышка спала на жестком матрасе в неотапливаемой комнате, а единственными ее друзьями были пони, утка и дворовый пес, которых отец Мод купил для нее, поскольку считал, что общение с животными способствует развитию умственных способностей.



Чудовищные реалии жизни Мод были обусловлены тем, что господин Дидье верил — сверхчеловек, а именно: личность с феноменальным интеллектом и не менее феноменальным физическим развитием может сформироваться лишь в подобных условиях, а любые удовольствия, будь то теплое одеяло или нормальная пища, мешают прогрессу. Будучи уверенным в своей правоте, Луи Дидье начал свой эксперимент и посвятил ему всю свою жизнь.

По мере того как росла Мод, росли и ожидания ее отца — с каждым годом он всё сильнее ужесточал условия ее содержания. Девочке запрещалось употреблять в пищу любые продукты питания, которые имели хоть какой-то вкус, основную часть рациона ребенка составлял пресный отварной рис или сырые овощи. Помимо строгой диеты, Мод также соблюдала и другие жестокие правила жизни отца: для личной гигиены ей выделялся лишь один квадратик туалетной бумаги, принимать душ ребенку разрешалось лишь раз в неделю и исключительно ледяной водой, а ни о каком свободном времени не могло быть и речи.