Детство без игрушек, слёз и даже одеяла: трагичная история Мод Жульен — девочку пытался сделать сверхчеловеком отец-тиран

Сегодня Мод Жульен — успешный психолог и автор бестселлера «Рассказ дочери», однако ее жизнь трудно назвать счастливой. С самого детства и до восемнадцатилетия Мод находилась в плену у своего отца, который фанатично верил в идею создания сверхчеловека. Эта женщина столкнулась с чудовищной несправедливостью и жестокостью, но всё же смогла найти в себе силы жить дальше и оставить в прошлом тот кошмар, который творился с ней долгие годы. Наши коллеги из журнала Marie Claire вспомнили ее историю.
«Купил себе жену»
Трагическая история Мод Жульен началась задолго до ее рождения — в 1936 году обеспеченный француз Луи Дидье купил у шахтера его ребенка, шестилетнюю девочку по имени Жанин. Господин Дидье, как его называла его воспитанница, растил Жанин в строгости, а когда девушка достигла совершеннолетия — женился на ней. Этот союз вызывал немало вопросов у окружающих, которые высказывали разные теории относительно намерений Дидье, однако его истинные мотивы были куда страшнее самых смелых догадок.
В 1957 году у Луи и Жанин родилась дочь, которую назвали Мод. Господин Дидье купил небольшое поместье на севере Франции, недалеко от Дюнкерка, куда и перевез свою семью. Правда, жизнь четы Дидье была совсем не похожа на сказку — Луи не интересовало благополучие его супруги и дочери, он был одержим идеей создания идеального человека, который бы превосходил по могуществу и развитию всех ныне живущих людей, высшего существа с выдающимися интеллектуальными и физическими данными.
Хотел воспитать сверхчеловека
Жертвой амбициозных планов господина Дидье стала его собственная дочь Мод. С ранних лет девочка жила в спартанских условиях: у нее не было игрушек, ей запрещалось разговаривать, плакать, смеяться и демонстрировать любые другие эмоции. Малышка спала на жестком матрасе в неотапливаемой комнате, а единственными ее друзьями были пони, утка и дворовый пес, которых отец Мод купил для нее, поскольку считал, что общение с животными способствует развитию умственных способностей.
Чудовищные реалии жизни Мод были обусловлены тем, что господин Дидье верил — сверхчеловек, а именно: личность с феноменальным интеллектом и не менее феноменальным физическим развитием может сформироваться лишь в подобных условиях, а любые удовольствия, будь то теплое одеяло или нормальная пища, мешают прогрессу. Будучи уверенным в своей правоте, Луи Дидье начал свой эксперимент и посвятил ему всю свою жизнь.
По мере того как росла Мод, росли и ожидания ее отца — с каждым годом он всё сильнее ужесточал условия ее содержания. Девочке запрещалось употреблять в пищу любые продукты питания, которые имели хоть какой-то вкус, основную часть рациона ребенка составлял пресный отварной рис или сырые овощи. Помимо строгой диеты, Мод также соблюдала и другие жестокие правила жизни отца: для личной гигиены ей выделялся лишь один квадратик туалетной бумаги, принимать душ ребенку разрешалось лишь раз в неделю и исключительно ледяной водой, а ни о каком свободном времени не могло быть и речи.
Пятый день рождения Мод стал поводом для господина Дидье «одарить» свою дочь новыми обязанностями — отныне малышка весь день посвящала учебе. В программе отца девочки, например, значились занятия музыкой — Луи хотел, чтобы Мод научилась играть на всех инструментах мира. Также ребенок по несколько часов в день занимался фехтованием, верховой ездой, ездой на велосипеде, гимнастикой и плаванием.
В автобиографии Мод Жульен поделилась с читателями своими воспоминаниями о том, как родители учили ее ездить на велосипеде.
— Они, [родители], сняли с моего учебного велосипеда дополнительные колесики. Мать заставила меня сесть на неустойчивую конструкцию и с силой толкнула велосипед вниз по наклонной дороге. Я упала, разодрала колено и заплакала, но, увидев их непоколебимые лица, я замолчала. Мать молча подошла ко мне и вновь усадила на велосипед — обучение продолжалось весь день, пока я, наконец, не научилась держать равновесие, — пишет она.
К слову, мать Мод участвовала в воспитании дочери не меньше, чем сам господин Дидье. Возможно, Жанин была сломлена его жестоким обращением с ней в детстве, а, возможно, она просто разделяла его убеждения и также мечтала о создании высшего существа. Так или иначе, именно она была «исполнителем» приказов Луи Дидье — толкала неустойчивый велосипед Мод с горы, бросала не умеющего плавать ребенка в глубокий бассейн с ледяной водой и будила посреди ночи, чтобы отправить заниматься физическими упражнениями.
Дальше история Мод становилась всё трагичнее. Господин Дидье считал, что всех его жестких методов воспитания было недостаточно, и он начал проводить опыты над собственной дочерью. Мод должна была держаться руками за электрический кабель, через который ее отец проводил разряды тока: по его мнению, подобные эксперименты должны были укрепить ее физическую мощь и выносливость. Также Луи Дидье неделями запрещал дочери разговаривать, морил голодом, не давал пить, а любое нарушение правил жестоко каралось.
Когда Мод исполнилось девять лет, отец решил «разнообразить» ее рацион — каждый прием пищи отныне сопровождался небольшой порцией виски или бокалом вина. По мнению Дидье, это способствовало развитию организма.
Огромное внимание Луи Дидье уделял страхам дочери. Когда он обнаружил, что Мод боится грызунов, он решил искоренить эту фобию дочери следующим образом: регулярно он будил ребенка посреди ночи и, не дав ей надеть даже обувь, отправлял в темный и холодный подвал, обещая, что если та раскроет рот и издаст хоть один писк, мышь или крыса заберется в него и прогрызет девочку изнутри.
Позже господин Дидье стал одевать Мод в свитер с колокольчиками перед тем, как отправить ее в подвал. Такой метод гарантировал, что ребенок не будет шевелиться, чтобы не привлечь звоном ненавистных ей грызунов. Уже взрослая Мод Жульен вспоминала в своей книге, что тогда ей было безумно страшно и она просто хотела умереть.
— Стоя в том жутком подвале, я молилась Богу только об одном — о смерти, — писала она.
Испытания Мод были ужасны, но они действительно научили приспосабливаться к любым реалиям жизни — к шестнадцати годам девушка научилась обходить многие запреты отца. Она незаметно воровала туалетную бумагу, вкусную еду с кухни, а по ночам через окно выбиралась на улицу, чтобы погулять и подышать чистым воздухом свободы. Родители Мод ни разу не поймали ее, хотя пристально следили за каждым ее шагом.
Шанс и побег
В 1973 году отец Мод немного ослаб и был вынужден нанять для дочери учителя музыки — человека по имени месье Молин. Когда наставник впервые пришел в дом своей ученицы, он был глубоко поражен тем, что увидел: истощенный и напуганный ребенок, фанатичные родители, требующие от Мод невозможного, и атмосфера тотальной безысходности, царившая в семье господина Дидье. Тогда месье Молин настоял перенести музыкальные занятия в его дом, где смог пообщаться с Мод с глазу на глаз.
Узнав историю девушки, он устроил ее работать в небольшую лавку музыкальных инструментов, и это стало началом новой жизни. Именно там она встретила своего будущего супруга Ришара Жульена, к которому и сбежала в возрасте восемнадцати лет. Отец Мод пришел в бешенство и требовал у дочери вернуться, однако девушка нашла в себе силы проявить стойкость и сказать нет своему мучителю. Он умер в 1981 году, так и не увидев больше свою дочь.
Жизнь после пыток
Свою судьбу Мод смогла устроить не сразу — девушка не имела навыков коммуникации, не знала, как правильно вести себя в социуме, а неправильное питание и прием алкоголя с ранних лет стали причиной нескольких хронических заболеваний, на лечение которых потребовались годы.
Супруг Мод Ришар тоже не сразу узнал правду о прошлом возлюбленной — девушка рассказала ему свою историю лишь после смерти отца. А в 2019 году Мод Жульен решилась поведать о своей судьбе всему миру, выпустив автобиографию, экземпляр которой женщина отправила в подарок своей матери. Однако Жанин так и не смогла признаться в том, что искалечила жизнь собственной дочери, и ответила той, что Мод «просто не поняла великих идей отца».
К счастью, Мод Жульен всё же смогла найти свое место в жизни и оставить прошлое позади — она освоила профессию психолога и стала помогать людям переживать психологические травмы. Личная жизнь Мод также сложилась удачно — вместе с Ришаром они воспитали двоих дочерей, детство которых кардинально отличалось от того, что пережила их мать.
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