Беглянка в бикини: как сложилась судьба советской официантки, которая в 1979 году выпрыгнула с корабля у берегов Австралии

Это был первый трансатлантический рейс для Лилианы, но еще в Одессе она решила, что устроит побег. Первую попытку смелая девушка предприняла во Фримантле (портовый город в австралийском штате Западная Австралия. — Прим. ред.): она хотела выйти незаметно на берег с другими гостями, а уже на австралийской земле попросить политического убежища. Но в последний момент подозрительно суетящуюся официантку заметил находившийся на лайнере чекист и Гасинская решила не рисковать.

Второй шанс, и он казался идеальным, представился в городе-спутнике Сиднея — Пирмонте. Именно в этот день на корабле отмечали большой праздник и ее исчезновение заметили бы не так быстро. Но всё пошло не по плану юной беглянки: теплоход не стал пришвартовываться у берега, а остался в Сиднейской бухте. Ночной город мигал на горизонте яркими огнями, но плыть до него предстояло несколько километров.

Накануне экипаж как раз обсуждал новость о том, что в этом году в бухте много белых акул, из-за которых даже запретили купание отдыхающих. Лилиана думала весь вечер. Потом перекрестилась, надела купальник и вылезла через иллюминатор одной из кабин. С собой она не взяла ничего. Уже у берега она осознала, что он обнесен высокими плитами и забраться по ним наверх будет очень трудно. Одна попытка, вторая, третья — исцарапанная девушка рыдала, пытаясь выбраться на берег. Получилось только с пятого раза. Оказавшись на земле, она поняла, что у нее сильно распухла нога, которую она повредила, пока плыла. Так Лилиана оказалась в Австралии — в купальнике, с опухшей ногой, без документов и денег.