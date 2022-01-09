Беглянка в бикини: как сложилась судьба советской официантки, которая в 1979 году выпрыгнула с корабля у берегов Австралии

В январе 1979 года вся Австралия обсуждала «дерзкую русскую», которая рискнула всем ради заграничной жизни.
Одесса, тушенка и мечты
Лилиана мечтала о загранично-глянцевой жизни с детства. Пока ее ровесники хотели стать пионерами, Гасинская вырезала фото из журналов, где рассказывалось об Австралии, и не пропускала ни одного сеанса французского кино. Где-то там, за гранью ее воображения, жили загорелые люди в белых кроссовках и джинсах, они пили коктейли и слушали джаз. Простой девочке из СССР очень хотелось так же.
В Одессе, где она жила, тоже было неплохо, но всё-таки это была не Австралия. Здесь надо было постоянно стоять в очередях, закупаться на зиму картошкой и тушенкой, любить родину и «Капитал» Маркса, а Гасинская ненавидела это всей душой. Уже в 17 лет она решила, что сбежит на самый дальний материк, но для такого дерзкого поступка нужно было тщательно подготовиться.
Был конец
Беги, Лилиана, беги
После окончания ПТУ по специальности «судовой официант» она устроилась работать на круизный теплоход «Леонид Собинов». Взяли ее легко, что потом сильно насторожит спецслужбы. Но Гасинская обладала невероятным женским обаянием и даром убеждения. Видимо, их она и пустила в ход при найме на работу. Плюс
Это был первый трансатлантический рейс для Лилианы, но еще в Одессе она решила, что устроит побег. Первую попытку смелая девушка предприняла во Фримантле (портовый город в австралийском штате Западная Австралия. — Прим. ред.): она хотела выйти незаметно на берег с другими гостями, а уже на австралийской земле попросить политического убежища. Но в последний момент подозрительно суетящуюся официантку заметил находившийся на лайнере чекист и Гасинская решила не рисковать.
Второй шанс, и он казался идеальным, представился в городе-спутнике Сиднея — Пирмонте. Именно в этот день на корабле отмечали большой праздник и ее исчезновение заметили бы не так быстро. Но всё пошло не по плану юной беглянки: теплоход не стал пришвартовываться у берега, а остался в Сиднейской бухте. Ночной город мигал на горизонте яркими огнями, но плыть до него предстояло несколько километров.
Накануне экипаж как раз обсуждал новость о том, что в этом году в бухте много белых акул, из-за которых даже запретили купание отдыхающих. Лилиана думала весь вечер. Потом перекрестилась, надела купальник и вылезла через иллюминатор одной из кабин. С собой она не взяла ничего. Уже у берега она осознала, что он обнесен высокими плитами и забраться по ним наверх будет очень трудно. Одна попытка, вторая, третья — исцарапанная девушка рыдала, пытаясь выбраться на берег. Получилось только с пятого раза. Оказавшись на земле, она поняла, что у нее сильно распухла нога, которую она повредила, пока плыла. Так Лилиана оказалась в Австралии — в купальнике, с опухшей ногой, без документов и денег.
— Девушка была похожа на инопланетянку. Как будто ее высадили из летающей тарелки за плохое поведение и улетели, — расскажет позже местный житель Билли Грин. Это он обнаружил красотку, которая сообщила ему, что замерзла и ей нужна помощь, ведь она только что сбежала с советского лайнера. Скорее всего, за ней гонятся, поэтому ей надо в полицию. Ошеломленный Грин лично отвез Гасинскую к местным копам. Дальше история приобрела и вовсе голливудский оборот.
Дежуривший и скучавший на смене репортер Грэм Флетчер от друга-полицейского узнал историю о советской беглянке и той же ночью приехал в участок посмотреть на «дерзкую русскую». Утром газета Daily Mirror вышла с первой полосой: «Красотка бежит с ''красного'' лайнера». Внутри — интервью с Лилианой Гасинской, которое тут же перепечатают крупные издания по всему миру.
— Мне было 14, когда я начала понимать, что такое коммунизм, — объясняла Гасинская журналистам. — Мне стало ясно, что кругом одна ложь и пропаганда, и я медленно начинала его ненавидеть. Почему решила бежать именно в Австралию? Увидела в журнале фотографию и поняла, что это самое красивое место на земле.
Австралийские власти на запрос советского дипкорпуса заявили, что девушку в красном бикини они не отдадут. А она тем временем давала одно интервью за другим.
— Было ли мне страшно? Остаться в Советском Союзе страшнее! — с удовольствием рассказывала журналистам Гасинская.
— Прыгать в черную воду боязно. Но я просто мысленно считала преодоленные метры и думала, что скоро берег, а там начнется другая жизнь. Никаких очередей и тушенки, только коктейли, пляж и свобода, — вещала Лилиана. Выходила отличная пропагандистская картинка: советские граждане готовы удирать от своего режима почти голыми.
Власть упрекали в двойных стандартах: в Австралии редко давали приют даже жертвам военных конфликтов и, как правило, депортировали беглецов с круизных кораблей, но сделали исключение, как казалось, только из-за глянцевого образа «девушки в бикини». Чтобы разведка не нашла Гасинскую, ее приютил у себя тот самый репортер Грэм Флетчер. Через несколько месяцев он оставит жену и троих детей, чтобы жениться на беглянке из СССР.
Джинсы, коктейли и долгожданная свобода
Благодаря связям мужа Лилиана начала сниматься в эпизодах и устроилась работать танцовщицей. Она участвовала в австралийских телесериалах The Young Doctors и Arcade. А через три месяца после побега девушке в красном бикини предложили стать героиней обложки Penthouse. Материал, полный откровенных снимков, назывался «Девушка в красном бикини — без бикини».
— В России мы не делаем ничего сексуального, — заявила Лилиана в интервью, вызвав и смех, и недоумение одновременно.
Появление обнаженной Гасинской на обложке австралийского журнала спровоцировало скандал на родине. Но Лилиане было плевать. Гонорар 15 тысяч долларов красавица потратила на одежду и украшения. Купила себе первые в жизни джинсы и две пары кроссовок, коктейли же ей теперь каждый день наливали на работе в баре. Всё, о чем она мечтала, сбылось. В СССР тихо шептались, что Гасинской повезло. Девушка и правда оказалась везунчиком.
Несмотря на то что ее брак с журналистом быстро дал трещину, одна она оставалась недолго. Уже вскоре Лилиана познакомилась с мультимиллионером Яном Хайсоном. Коктейли стали дороже, квартиру она сменила на особняк. Влюбленный супруг подарил девушке с обложки белый «Мерседес», об этом Гасинская не могла и мечтать. Лилиану ввели в светское общество Сиднея, она стала попечителем благотворительного фонда и теперь легко отличала Dior от Сhanel. Спустя два года брака она родила двух мальчиков. Именно материнство сильно изменило Гасинскую — она больше не удивляла общественность резкими заявлениями. А когда спустя шесть лет они с мужем приняли решение разойтись, и вовсе закрылась от прессы.
Сейчас Лилиана живет в Лондоне, там же получили частное образование ее сыновья. Бывшая одесситка увлекается духовными практиками, ездит на випассану в Индию, много думает о душе. Она по-прежнему не контактирует с прессой, а ведь так интересно было бы узнать, возвращалась ли она когда-либо в Одессу. Встречалась ли с друзьями детства? И как сегодня смотрит на свою прежнюю жизнь? Тот прыжок через иллюминатор, побег без шанса на успех полностью изменил ее жизнь, но какого мужества он ей стоил тогда.
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