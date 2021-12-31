Увидеть и обалдеть: 10 самых поразительных женщин со всей страны — они побеждают смерть и сводят с ума миллионы мужчин

К концу года принято подводить итоги — личностные, общественные, экономические. Мы тоже решили подытожить — чем же запомнился нам уходящий, 2021 год, точнее, кем. Эти невероятно красивые и героические женщины спасали людей, совершали смелые поступки и просто жили, несмотря на те невзгоды, которые происходили с ними в течение года. Мы выбрали самые яркие истории женщин из разных городов — почитайте о них.
Самая целеустремленная
Разифя Гишварова живет в Уфе и работает уборщицей в редакции сайта UFA1.RU. В 44 года женщина стала студенткой, поступив в Башкирский государственный университет. Получить корочку ее подтолкнула мысль о том, что без «вышки» сейчас никуда, да и надоело всю жизнь мыть полы. Кроме того, Разифю вдохновил пример подруги, которая уже получила высшее образование. Что мешало Разифе сделать такой смелый шаг раньше? Отучившись 30 лет назад в училище, обзаведясь семьей и ребенком, она стала работать уборщицей, об образовании не задумывалась. Лишь в этом году женщина получила на руки диплом филолога — сейчас ей 49 лет.
Самая раскрепощенная
Пермячка Ксения Стрелкова обладает пышными формами, но она совсем не комплексует по этому поводу. Девушка стала моделью plus size, блогером и основала собственный бренд одежды для полных девушек. Ксения ведет блог в Instagram, где публикует фото в стильных образах, рассказывает о своей жизни и о том, как смогла полюбить и принять себя. Девушка не стесняется публиковать фото в купальниках и рассказывать о своих объемах груди, талии и бедер. Ксения за бодипозитив, но только в том, что касается принятия себя и любви к себе. Девушка уверена, что бодипозитив не должен предполагать пищевой разврат и отсутствие ухода за собой.
Самая сексуальная
Такой титул по праву присуждаем самой сексуальной женщине по версии журнала Maxim. В 2021 году ей стала 24-летняя екатеринбурженка Елена Ващенко. В 2019 году она уже пыталась попасть на обложку Maxim. После этого был Playboy, а теперь — новая попытка обойти других обнаженных красавиц. Елена говорит, что участвует в таких конкурсах для того, чтобы ее заметили. Она отмечает, что раньше это было для нее мечтой: журналы Maxim и Playboy казались нереальными, ей очень хотелось туда попасть, а сейчас для Елены мало просто попасть, так как девушка хочет построить карьеру модели.
Самая популярная
Валя Карнаухова, больше известная как блогер Валя Карнавал, — одна из самых популярных россиянок с 6 миллионами подписчиков в «Инстаграме» и 16 миллионами поклонников в «ТикТоке». Вале сейчас 19 лет, она родилась в небольшом селе Новобатайск в Ростовской области. В школе у девочки были непростые отношения с одноклассниками, Валю задирали из-за того, что ее семья жила беднее, в сравнении с другими семьями в Новобатайске. После школы Валя переехала в Ростов-на-Дону и поступила в колледж. Когда у Вали Карнауховой набралось около 100 тысяч подписчиков, девушка забрала документы из колледжа «Сократ». Как она вспоминает в автобиографии, мама не хотела, чтобы дочь осталась без образования, поэтому Валя поступила снова, выбрав первое попавшееся учебное заведение — Ростовский-на-Дону автодорожный колледж. Через три месяца девушка забрала документы и оттуда. Когда число подписчиков перевалило за 2 миллиона, Валя Karna.Val отправилась в Москву, где сумела добиться и славы, и признания.
Самая красивая
В 2019 году Ралину Арабову признали самой красивой девушкой Татарстана, в том же году она стала второй вице-мисс России, а в 2021 году девушка представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021», который проходил в Израиле. Финал выпал на 12 декабря, где победу одержала представительница Индии Харнааз Сандху. Что известно про самую красивую девушку Татарстана? Ралина Арабова родилась в Казани. Она окончила музыкальную школу и является лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей. Сейчас девушка учится и живет в Москве.
Самая непоколебимая
Анна Данилова — блогер и владелец бутика одежды Black Star Wear в Екатеринбурге — за год сбросила почти 30 килограммов. До этого она перепробовала все возможные способы похудения, но не могла добиться желаемого результата. Сейчас Анна выглядит как живая Барби — результат долгих и упорных трудов. На пути к идеальному телу Анна прошла через ряд испытаний: были и срывы, и таблетки для похудения, и возвращение веса обратно, но упрямая екатеринбурженка не сдалась — теперь она не стесняется ни себя, ни своего тела, как это было раньше, и наконец-то живет в гармонии с собой и своей фигурой.
Самая стойкая
Елизавете Веремейчик 23 года. Она мама двоих маленьких деток и уже вдова. Когда Лизе было 20 лет, у нее нашли редкую злокачественную опухоль, лечить которую отказывались буквально все врачи — слишком поздно. Открытым текстом ей говорили успокоиться и доживать свои дни с родными, но девушка упрямо билась за жизнь и семью. Лиза победила рак, но после ее ждал новый удар — смерть любимого человека. С момента страшных событий прошел год, Лиза почти научилась жить заново, устроилась на работу. Много времени она проводит со своими детьми, не перестает тосковать по мужу. Лиза — настоящий боец, своим примером она показывает, что не стоит сдаваться, даже когда кажется, что хуже уже не будет.
Самая решительная
Маргарите из Красноярска 29 лет. Четыре года назад она пережила тяжелую анорексию. При росте 180 сантиметров весила 39 килограммов. Про нее говорили: «Ты же труп, как ты ходишь?», врачи боялись брать на лечение, потому что Маргарита могла умереть в любой момент. Но вопреки всему девушка смогла выкарабкаться, забеременеть и родить здорового ребенка. Девушка рассказывает, что анорексия у нее началась из-за несостоявшегося брака. За день Маргарита могла съесть одну баночку йогурта. Толчком к лечению для Маргариты стал разговор с мамой ее молодого человека, которая сказала ей, что из-за ее диагноза у нее сто процентов будет больной ребенок и рожать ей не следует. Маргарита тогда подумала: «У меня будет больной ребенок? Да у меня будет самый лучший ребенок», и начала потихоньку, через силу питаться. Вопреки всему у Маргариты была легкая беременность и легкие роды. Девушка говорит, что смогла вылечиться только благодаря своему мужу.
Самая неравнодушная
Екатерина Звягинцева — волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт». Вместе с командой она патрулировала улицы Челябинска с девяти вечера и до трех часов утра, помогая перебравшим и замерзающим мужчинам ночью 23 февраля. В тот день была сильная метель и мороз. Спасти и отогреть удалось 10 человек. Много это или мало? Екатерина Звягинцева считает, что много, потому что в десять семей вернулись живыми отцы, братья и дедушки. Екатерина отмечает, что помогать людям — это непросто, они могут отказаться от помощи, но совесть не позволяет оставлять человека, в таком случае подключается полиция.
Самая смелая
Многодетная мама из Тюмени Нина Сидорова исполнила давнюю мечту и обучилась на частного пилота. Она может летать на легких одномоторных самолетах по всей стране. Своей любовью к небу заразила всю семью: муж уже получил свидетельство частного пилота, а старшая дочка планирует поступать в авиационный институт. Нина из семьи военных летчиков. Она обожает небо и совсем не боится стихии. Она рассказывает, что однажды на учебном вылете попала в передрягу: ливень, раскаты грома, сильный ветер. Эта ситуация ее не напугала, а даже, наоборот, воодушевила. Единственная проблема, с которой столкнулась Нина, — это ее вес в 45 килограммов. Самолет не ощущает такую маленькую массу пилота: приходится утяжелять себя.
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