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Увидеть и обалдеть: 10 самых поразительных женщин со всей страны — они побеждают смерть и сводят с ума миллионы мужчин

Прочитайте лучшие женские истории 2021 года. Осторожно, они могут вдохновить вас на подвиги в новом году

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Каждая из героинь заслуживает признания. Обязательно прочтите их истории

Каждая из героинь заслуживает признания. Обязательно прочтите их истории

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К концу года принято подводить итоги — личностные, общественные, экономические. Мы тоже решили подытожить — чем же запомнился нам уходящий, 2021 год, точнее, кем. Эти невероятно красивые и героические женщины спасали людей, совершали смелые поступки и просто жили, несмотря на те невзгоды, которые происходили с ними в течение года. Мы выбрали самые яркие истории женщин из разных городов — почитайте о них.

Самая целеустремленная


Пока Разифя трудится уборщицей, но в дальнейшем планирует искать работу по специальности

Пока Разифя трудится уборщицей, но в дальнейшем планирует искать работу по специальности

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Разифя Гишварова живет в Уфе и работает уборщицей в редакции сайта UFA1.RU. В 44 года женщина стала студенткой, поступив в Башкирский государственный университет. Получить корочку ее подтолкнула мысль о том, что без «вышки» сейчас никуда, да и надоело всю жизнь мыть полы. Кроме того, Разифю вдохновил пример подруги, которая уже получила высшее образование. Что мешало Разифе сделать такой смелый шаг раньше? Отучившись 30 лет назад в училище, обзаведясь семьей и ребенком, она стала работать уборщицей, об образовании не задумывалась. Лишь в этом году женщина получила на руки диплом филолога — сейчас ей 49 лет.

Самая раскрепощенная


Ксения работает руководителем административного департамента крупной IT-компании

Ксения работает руководителем административного департамента крупной IT-компании

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Пермячка Ксения Стрелкова обладает пышными формами, но она совсем не комплексует по этому поводу. Девушка стала моделью plus size, блогером и основала собственный бренд одежды для полных девушек. Ксения ведет блог в Instagram, где публикует фото в стильных образах, рассказывает о своей жизни и о том, как смогла полюбить и принять себя. Девушка не стесняется публиковать фото в купальниках и рассказывать о своих объемах груди, талии и бедер. Ксения за бодипозитив, но только в том, что касается принятия себя и любви к себе. Девушка уверена, что бодипозитив не должен предполагать пищевой разврат и отсутствие ухода за собой.

Самая сексуальная


Один из кадров Лены, попавший в аккаунт журнала Playboy

Один из кадров Лены, попавший в аккаунт журнала Playboy

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Такой титул по праву присуждаем самой сексуальной женщине по версии журнала Maxim. В 2021 году ей стала 24-летняя екатеринбурженка Елена Ващенко. В 2019 году она уже пыталась попасть на обложку Maxim. После этого был Playboy, а теперь — новая попытка обойти других обнаженных красавиц. Елена говорит, что участвует в таких конкурсах для того, чтобы ее заметили. Она отмечает, что раньше это было для нее мечтой: журналы Maxim и Playboy казались нереальными, ей очень хотелось туда попасть, а сейчас для Елены мало просто попасть, так как девушка хочет построить карьеру модели.

Самая популярная

Деревенская девочка из бедной семьи стала звездой с 16 миллионами поклонников в TikTok

Деревенская девочка из бедной семьи стала звездой с 16 миллионами поклонников в TikTok

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Валя Карнаухова, больше известная как блогер Валя Карнавал, — одна из самых популярных россиянок с 6 миллионами подписчиков в «Инстаграме» и 16 миллионами поклонников в «ТикТоке». Вале сейчас 19 лет, она родилась в небольшом селе Новобатайск в Ростовской области. В школе у девочки были непростые отношения с одноклассниками, Валю задирали из-за того, что ее семья жила беднее, в сравнении с другими семьями в Новобатайске. После школы Валя переехала в Ростов-на-Дону и поступила в колледж. Когда у Вали Карнауховой набралось около 100 тысяч подписчиков, девушка забрала документы из колледжа «Сократ». Как она вспоминает в автобиографии, мама не хотела, чтобы дочь осталась без образования, поэтому Валя поступила снова, выбрав первое попавшееся учебное заведение — Ростовский-на-Дону автодорожный колледж. Через три месяца девушка забрала документы и оттуда. Когда число подписчиков перевалило за 2 миллиона, Валя Karna.Val отправилась в Москву, где сумела добиться и славы, и признания.

Самая красивая

Девушка уже завоевала многочисленные награды

Девушка уже завоевала многочисленные награды

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В 2019 году Ралину Арабову признали самой красивой девушкой Татарстана, в том же году она стала второй вице-мисс России, а в 2021 году девушка представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021», который проходил в Израиле. Финал выпал на 12 декабря, где победу одержала представительница Индии Харнааз Сандху. Что известно про самую красивую девушку Татарстана? Ралина Арабова родилась в Казани. Она окончила музыкальную школу и является лауреатом всероссийских музыкальных фестивалей. Сейчас девушка учится и живет в Москве.

Самая непоколебимая

Сейчас Анна не стесняется фотографироваться, а раньше комплексовала из-за внешности

Сейчас Анна не стесняется фотографироваться, а раньше комплексовала из-за внешности

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Анна Данилова — блогер и владелец бутика одежды Black Star Wear в Екатеринбурге — за год сбросила почти 30 килограммов. До этого она перепробовала все возможные способы похудения, но не могла добиться желаемого результата. Сейчас Анна выглядит как живая Барби — результат долгих и упорных трудов. На пути к идеальному телу Анна прошла через ряд испытаний: были и срывы, и таблетки для похудения, и возвращение веса обратно, но упрямая екатеринбурженка не сдалась — теперь она не стесняется ни себя, ни своего тела, как это было раньше, и наконец-то живет в гармонии с собой и своей фигурой.

Самая стойкая

У Лизы был очень редкий вид опухоли в труднодоступном месте — операцию ей смогли сделать только в Израиле

У Лизы был очень редкий вид опухоли в труднодоступном месте — операцию ей смогли сделать только в Израиле

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Елизавете Веремейчик 23 года. Она мама двоих маленьких деток и уже вдова. Когда Лизе было 20 лет, у нее нашли редкую злокачественную опухоль, лечить которую отказывались буквально все врачи — слишком поздно. Открытым текстом ей говорили успокоиться и доживать свои дни с родными, но девушка упрямо билась за жизнь и семью. Лиза победила рак, но после ее ждал новый удар — смерть любимого человека. С момента страшных событий прошел год, Лиза почти научилась жить заново, устроилась на работу. Много времени она проводит со своими детьми, не перестает тосковать по мужу. Лиза — настоящий боец, своим примером она показывает, что не стоит сдаваться, даже когда кажется, что хуже уже не будет.

Самая решительная

Маргариту спасли сила воли, вера в нее любящего мужа и поддержка родителей

Маргариту спасли сила воли, вера в нее любящего мужа и поддержка родителей

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Маргарите из Красноярска 29 лет. Четыре года назад она пережила тяжелую анорексию. При росте 180 сантиметров весила 39 килограммов. Про нее говорили: «Ты же труп, как ты ходишь?», врачи боялись брать на лечение, потому что Маргарита могла умереть в любой момент. Но вопреки всему девушка смогла выкарабкаться, забеременеть и родить здорового ребенка. Девушка рассказывает, что анорексия у нее началась из-за несостоявшегося брака. За день Маргарита могла съесть одну баночку йогурта. Толчком к лечению для Маргариты стал разговор с мамой ее молодого человека, которая сказала ей, что из-за ее диагноза у нее сто процентов будет больной ребенок и рожать ей не следует. Маргарита тогда подумала: «У меня будет больной ребенок? Да у меня будет самый лучший ребенок», и начала потихоньку, через силу питаться. Вопреки всему у Маргариты была легкая беременность и легкие роды. Девушка говорит, что смогла вылечиться только благодаря своему мужу.

Самая неравнодушная

Ночью 23 февраля 2021 года Екатерине и ее коллегам удалось помочь 10 людям не замерзнуть на улице

Ночью 23 февраля 2021 года Екатерине и ее коллегам удалось помочь 10 людям не замерзнуть на улице

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Екатерина Звягинцева — волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт». Вместе с командой она патрулировала улицы Челябинска с девяти вечера и до трех часов утра, помогая перебравшим и замерзающим мужчинам ночью 23 февраля. В тот день была сильная метель и мороз. Спасти и отогреть удалось 10 человек. Много это или мало? Екатерина Звягинцева считает, что много, потому что в десять семей вернулись живыми отцы, братья и дедушки. Екатерина отмечает, что помогать людям — это непросто, они могут отказаться от помощи, но совесть не позволяет оставлять человека, в таком случае подключается полиция.

Самая смелая

Исполнить можно любую заветную мечту — даже самую безумную

Исполнить можно любую заветную мечту — даже самую безумную

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Многодетная мама из Тюмени Нина Сидорова исполнила давнюю мечту и обучилась на частного пилота. Она может летать на легких одномоторных самолетах по всей стране. Своей любовью к небу заразила всю семью: муж уже получил свидетельство частного пилота, а старшая дочка планирует поступать в авиационный институт. Нина из семьи военных летчиков. Она обожает небо и совсем не боится стихии. Она рассказывает, что однажды на учебном вылете попала в передрягу: ливень, раскаты грома, сильный ветер. Эта ситуация ее не напугала, а даже, наоборот, воодушевила. Единственная проблема, с которой столкнулась Нина, — это ее вес в 45 килограммов. Самолет не ощущает такую маленькую массу пилота: приходится утяжелять себя.

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