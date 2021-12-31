Увидеть и обалдеть: 10 самых поразительных женщин со всей страны — они побеждают смерть и сводят с ума миллионы мужчин

Валя Карнаухова, больше известная как блогер Валя Карнавал, — одна из самых популярных россиянок с 6 миллионами подписчиков в «Инстаграме» и 16 миллионами поклонников в «ТикТоке». Вале сейчас 19 лет, она родилась в небольшом селе Новобатайск в Ростовской области. В школе у девочки были непростые отношения с одноклассниками, Валю задирали из-за того, что ее семья жила беднее, в сравнении с другими семьями в Новобатайске. После школы Валя переехала в Ростов-на-Дону и поступила в колледж. Когда у Вали Карнауховой набралось около 100 тысяч подписчиков, девушка забрала документы из колледжа «Сократ». Как она вспоминает в автобиографии, мама не хотела, чтобы дочь осталась без образования, поэтому Валя поступила снова, выбрав первое попавшееся учебное заведение — Ростовский-на-Дону автодорожный колледж. Через три месяца девушка забрала документы и оттуда. Когда число подписчиков перевалило за 2 миллиона, Валя Karna.Val отправилась в Москву, где сумела добиться и славы, и признания.

