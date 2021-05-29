«Я могу вести себя как гопник»: красотка из мужских журналов — об отношениях, откровенных фото и осуждении

В июле мужской журнал Maxim выберет красотку, которая попадет на обложку и получит звание Miss Maxim — 2021. После зрительского голосования уже определили сотню претенденток, первое место среди которых заняла
В 2019 году она уже пыталась попасть на обложку Maxim, но тогда съемки для журнала ее только расстроили. После этого был Playboy, а теперь — новая попытка обойти других обнаженных красавиц.
Мы поговорили с Леной о том, каково это — раздеваться перед незнакомым человеком, зачем ей вообще эти съемки и как из-за них ей пришлось расстаться с парнем.
— Для чего тебе участие в этих конкурсах и откровенных фотосессиях? Это заработок или надежда построить карьеру модели?
— К сожалению, это не оплачивается. Даже поездку на фотосессию в Москву я буду оплачивать себе сама.
Прежде всего, это всё для того, чтобы меня заметили. Сейчас у меня такая цель. Если раньше это просто была какая-то мечта, казалось, что Maxim, Playboy — это что-то нереальное, недостижимое, хочется туда просто попасть, то сейчас просто попасть — это будет очень мало. Хочется, чтобы заметили, хочется построить карьеру модели.
— А самоуверенности это прибавляет?
— Конечно, мне прибавляет.
— Ты уже участвовала в Miss Maxim в 2019 году. Как это было тогда?
— Мне тогда было 22. Это, можно сказать, была моя мечта. Я отправила свои фото, но к конкурсу абсолютно не готовилась, мне казалось, что я и так красивая. Я слетала в Москву на эти фотопробы, жутко волновалась. После этих фотопроб я увидела свои фотографии, которые мне сняли в Maxim, они были максимально ужасными, я очень сильно расстроилась, потому что на тот момент я не выглядела так, какой меня передавала фотография. Я даже несколько обиделась и поняла, что больше никогда не буду участвовать в этом конкурсе.
Тогда я, по-моему, заняла в рейтинге 35–50-е место, в
А в 2020 году я загорелась желанием участвовать в кастинге в Playboy. Я очень усердно работала над собой как в физическом плане, с точки зрения эстетики, так и в эмоциональном. Отправила заявку, а потом мне перезвонили, коротко рассказали о конкурсе и сказали, что в этом году будет не
Но я всё равно решила участвовать, хоть они максимально сократили мои шансы на участие. В итоге меня выбрали для участия, в
— А что заставило передумать, чтобы снова заявиться на Miss Maxim?
— Мне один из моих подписчиков как-то написал: «Какой конкурс в этом году?» Я сижу и думаю: «Какой конкурс? Да уже, наверное, никакой».
В Miss Maxim я уже тоже поучаствовала и от первого раза не кайфанула вообще. Какой смысл? Но я всё равно как-то так задумалась после этих слов и в последний момент отправила свою заявку. Подумала, а почему нет? Оставалось буквально полторы недели до окончания приема заявок. Мою анкету одобрили, я прошла модерацию. В течение двух-трех дней я появилась в этом рейтинге, причем сразу на первом месте. Я была в легком шоке, я никак не рассчитывала, что смогу подняться выше
— Была какая-то агитация в Instagram? У тебя достаточно много подписчиков, наверное, со времени участия в первый раз людей прибавилось?
— На самом деле после участия в Maxim в первый раз у меня подписчиков не прибавилось от слова «совсем», единственное, когда Maxim опубликовал фотографии с кастинга в Instagram, достаточно много людей, которые знакомы со мной лично или следили за мной в Instagram, написали, что они испортили такую модель и макияжем, и фотографиями. Поддержка была, но подписчиков не прибавилось нисколько.
В этот раз я тоже особо не просила за себя голосовать. Единственное, я что-то опубликовала, когда подала заявку и уже появилась в рейтинге, я дала понять своим подписчикам, что участвую. Потом где-то через недели полторы, когда я следила за рейтингом и опускалась на второе, третье место или когда девочки со второго или третьего места подкрадывались ко мне, у нас была разница
— Какие теперь мысли? Не боишься, что опять поедешь в Москву на фотокастинг и что-то снова пойдет не так? Или ты уже стала смелее и сможешь сказать, если тебе не понравится макияж или фото?
— Проблема в том, что ты сама уже приходишь с макияжем, поэтому не будет такого, что тебя накрасят и ты потом поймешь, что тебе это не идет. Насчет смелости, наверное, да, я стала смелее. Но по факту от меня уже ничего не зависит, даже за результат фотокастинга я никоим образом не могу отвечать, как меня сфотографируют, я тоже не знаю. Единственное, я рассчитываю, что будут хорошие фотографии, потому что сейчас я в максимально отличной форме, и, если будут фотографии а-ля 2019 года, это будет фиаско, я считаю.
— Сколько нужно тратить времени на зал и себя, чтобы поддерживать такую форму?
— Я не хожу в зал. Два раза в неделю я хожу на растяжку, особо дома я тоже не занимаюсь. Я даже не могу сказать, каким образом я поддерживаю свою фигуру. Наверное, я просто не ем.
— Это ограничения в еде?
— Не то что ограничения в еде. Я могу есть всё что угодно. Могу проснуться ночью, поесть бургер или сладкое, это без проблем. Просто не знаю, как-то удается мне.
— Комментаторы точно напишут: «Ведьма!»
— Пусть пишут.
Я училась в УрФУ на физкультурника. Я раньше болела спортом. При поступлении в институт на первый курс я весь первый курс отбегала, это была легкая атлетика, короткие дистанции.
Раньше я была такой накачанной девушкой, у меня были мышцы. Я подумать не могла, что я когда-то буду вот так фотографироваться, но я этого очень хотела. Помню, что в одиннадцатом классе и на первом курсе натыкалась на красивых девушек в Instagram, смотрела и прям завидовала. Мне казалась, она такая красивая, у нее такие шикарные фотографии, вся такая стройная, с точеной фигурой, я хочу быть такой же.
— Тебя смущало, что у тебя более накачанное тело и есть мышцы?
— Да. Мне казалось, это не так красиво смотрится, я не такая тоненькая. Соответственно, у меня был другой вес. Мышцы, они дают больший вес.
Я бросила спорт, постепенно с годами тонус мышц уменьшился, они уменьшились и в объеме.
— То есть для тебя красота в хрупкости, стройности, а не в мышцах?
— Я не скажу, что девушка с мышцами — это некрасиво, поскольку я сама была такой когда-то. Просто, наверное, каждому свое. Для меня понятие красоты — это когда ты максимально находишься в комфорте и гармонии с собой. Вот я себя сейчас ощущаю в гармонии с собой при весе 48 килограммов.
— А какие мужчины красивые, по-твоему? Должен ли быть мужчина накачан?
— Для меня нет. Если смотреть на качков или даже не на профессионалов, а на тех, у кого просто атлетичное телосложение. Я с ними тренировалась, поэтому мне кажется, что я в какой-то период времени насмотрелась. Просто в качестве картинки — это красиво, приятно, что среди твоих друзей есть такие люди. А если рассматривать как мужчину, на что-то большее, грубо говоря, я не знаю. Не сильно толстые, наверное, в любом случае, но необязательно быть качком.
— На что ты будешь обращать большее внимание в мужчине?
— Рост, наверное, важен. Мужчина, который одного роста со мной или ниже, — сразу нет. Я обращаю внимание на настойчивость и на то, как он ведет себя с девушкой и со своей мамой.
— Сейчас, я так понимаю, у тебя нет парня?
— Да, сейчас я не в отношениях.
— А был, когда ты начинала заниматься этими фотосессиями?
— У меня были серьезные отношения еще до участия в Maxim и в момент участия. Я была с парнем в отношениях где-то 3,5 года. Изначально, когда я начала сниматься в белье, естественно, чувство собственности начало играть определенную роль. Я сначала прислушивалась к партнеру, мы вроде как вместе, я не должна делать то, что бесило бы моего любимого человека.
Спустя год или полтора я поняла, что я хочу быть собой и следовать зову своего сердца. Если партнеру со мной тяжело, если он со мной не справляется, то мы всегда можем спокойно разойтись или прийти к какому-то компромиссу и дальше двигать вместе. Я поставила такие условия. В итоге мы еще года два были вместе, но тем летом мы расстались.
— А как с вниманием от мужчин? Много приходит сообщений в Instagram после таких конкурсов, как Miss Maxim?
— Я бы не сказала, что меня заваливали сообщениями именно после конкурсов. Мне и без того заваливают иногда Direct.
— Родители видели твой Instagram? Знают, что ты участвуешь в Miss Maxim?
— В Instagram на меня подписана мама, естественно, она всё это знает, в курсе всех событий, участий в конкурсе и так далее. Мама меня абсолютно поддерживает, да и папа, я думаю, тоже.
— Нет какой-то критики от них? Речей, что это неприлично, что нельзя такое выставлять?
— От семьи и друзей такого нет. Скорее от соседей: «А вот вы знаете? А вот вы видели? Ваша Лена вот так вот фотографируется».
— А вообще в соцсетях много критики?
— Сейчас, наверное, уже меньше, хотя я не знаю. В комментариях я не замечала, чтобы кто-то писал что-то нелицеприятное мне. Раньше, может быть, писали, сейчас точно нет.
— Ты не зацикливалась на негативе?
— Я перестала на этом зацикливаться после Playboy. Playboy — это определенная эмоциональная закалка. На момент участия в Playboy я читала абсолютно каждый комментарий, была не согласна с ними. Но сколько людей, столько и мнений, сейчас мне абсолютно пофиг.
Когда вышли новости обо мне, в том числе на Е1, я посмотрела комментарии ради интереса с мыслью: «Ничего, пишете и пишите». Я в жизни никогда не писала негативные комментарии.
— Но такая страница всё равно привлекает внимание. Есть такая популярная позиция, что девушки, до которых домогаются, например, сами в этом виноваты, потому что они красивые и откровенно оделись. То есть что они сами провоцируют мужчин. Как ты относишься к такой позиции?
— Тебя провоцируют, а ты не провоцируйся. Что же ты идешь на поводу у девушки? Это всё, что я могу сказать. Я не одеваюсь откровенно в реальной жизни. Самое интересное, что ко мне и не подходят знакомиться на улице.
— Грустно от этого?
— Нет.
— Если бы к тебе подошел парень на улице, ты бы всё равно с ним не познакомилась?
— Да, я бы не познакомилась.
— В повседневной жизни ты такая же, как в своем Instagram?
— Нет, в повседневной жизни я скромная, обыкновенная. Я не могу сказать, что в реальной жизни я транслирую то же, что и в Instagram, такого нет. С более близкими подругами я могу вести себя и как гопник, и одеться я могу тоже, как гопник, выйти на улицу без макияжа, с пучком на голове и так далее.
— То есть все эти откровенные фотосессии — это как альтер эго?
— Наверное, да.
— Если говорить об откровенных фотосессиях, как перебороть себя, раздеться перед человеком, которого ты видишь первый раз в жизни?
— На обнаженных съемках я работаю только с фотографами, с которыми уже работала ранее. Уже нет стеснения. Зачастую фотографы сами отворачиваются или уходят в другую комнату. Я всегда спокойна, могу уйти куда-то, спрятаться и переодеться. Это просто работа, творческий процесс.
Модель и фотограф оба настроены на работу, чтобы получить в конце творческого процесса максимально удовлетворительный результат. Не может быть такого, что кто-то с кем-то заигрывает. Я думаю, что нужно знать, к какому фотографу ты идешь.
— А как в первый раз решиться? Есть ведь страх нарваться на какого-то извращенца.
— Если кто-то из читателей тоже захочет, пусть посмотрит, с какими фотографами работала я, и обратится к ним. Так точно всё будет в шоколаде, не за что переживать.
— То есть у тебя не было ситуаций, когда фотограф переходил грань и ты чувствовала себя дискомфортно?
— Нет, не было.
— В основном ты работаешь с мужчинами-фотографами?
— Да, в основном с мужчинами. У меня есть только одна знакомая девушка-фотограф, с которой мы тоже периодически снимаем белье либо обнаженку.
— А почему так? Мужчины лучше передают красоту женского тела или просто совпадение?
— На самом деле оба эти фактора. Мужчины-фотографы, с которыми я работаю уже не первый год, это как раз те фотографы, с которыми я уже давно знакома и которым я полностью доверяю, мы с ними сконнектились. Это как мастер по маникюру или по волосам, если тебя всё устраивает после первого похода в салон, какой смысл искать лучше, если здесь мастер делает всё, как ты хотела?
У меня как-то была съемка в белье с мужчиной-фотографом, это была наша первая съемка, мы не знали друг друга. Я бы не сказала, что у него было какое-то хорошее портфолио, но в конечном итоге наше сотрудничество с ним состоялось. Это было максимально нелепо: мужчина-фотограф, он был еще немного толстенький, показывал мне женские позировки, со стороны это смотрелось максимально убого. Поэтому сложно ответить на вопрос, мужчина или женщина фотограф снимают лучше. Здесь речь скорее о профессионализме.
— Помимо конкурсов и съемок, чем ты вообще занимаешься в жизни?
— У меня бутик с одеждой. Сейчас, помимо фотосессий, этим я и занимаюсь. У меня есть швея, мы с ней придумываем, отшиваем. Пока, конечно, это всё в ограниченном количестве, но я рассчитываю, что это перерастет в большой красивый бизнес.
— Если ты хочешь, чтобы после Miss Maxim тебя заметили, с кем или с каким брендом ты хотела работать? Или, может, стать подиумной моделью?
— Для подиума я не подхожу по росту, так что я бы хотела сама себе стать личным брендом. У меня свой бутик, который нужно продвигать.
В разные годы самыми красивыми, по мнению жюри, становились представительницы Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов. В 2020 году, например, корона уехала в Великий Новгород.