«Я могу вести себя как гопник»: красотка из мужских журналов — об отношениях, откровенных фото и осуждении

— А почему так? Мужчины лучше передают красоту женского тела или просто совпадение?



— На самом деле оба эти фактора. Мужчины-фотографы, с которыми я работаю уже не первый год, это как раз те фотографы, с которыми я уже давно знакома и которым я полностью доверяю, мы с ними сконнектились. Это как мастер по маникюру или по волосам, если тебя всё устраивает после первого похода в салон, какой смысл искать лучше, если здесь мастер делает всё, как ты хотела?



У меня как-то была съемка в белье с мужчиной-фотографом, это была наша первая съемка, мы не знали друг друга. Я бы не сказала, что у него было какое-то хорошее портфолио, но в конечном итоге наше сотрудничество с ним состоялось. Это было максимально нелепо: мужчина-фотограф, он был еще немного толстенький, показывал мне женские позировки, со стороны это смотрелось максимально убого. Поэтому сложно ответить на вопрос, мужчина или женщина фотограф снимают лучше. Здесь речь скорее о профессионализме.



— Помимо конкурсов и съемок, чем ты вообще занимаешься в жизни?



— У меня бутик с одеждой. Сейчас, помимо фотосессий, этим я и занимаюсь. У меня есть швея, мы с ней придумываем, отшиваем. Пока, конечно, это всё в ограниченном количестве, но я рассчитываю, что это перерастет в большой красивый бизнес.



— Если ты хочешь, чтобы после Miss Maxim тебя заметили, с кем или с каким брендом ты хотела работать? Или, может, стать подиумной моделью?



— Для подиума я не подхожу по росту, так что я бы хотела сама себе стать личным брендом. У меня свой бутик, который нужно продвигать.