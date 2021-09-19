Нина вышла замуж и уехала из Тюмени в поселок Тугулым, что недалеко от Тюмени. Сначала она не хотела селиться в деревне, а теперь с дрожью вспоминает жизнь в городе. Там она бывает 3–4 раза в неделю: отвозит детей на тренировки и проводит обучения для мастеров. С мужем они любят путешествия и экстремальные виды отдыха: прыжки с парашютом и роуп-джампинг (прыжки с веревкой с высокого объекта: мост, обрыв. — Прим. ред.). Но спустя годы захотелось чего-то большего.



— После появления третьего ребенка что-то на меня нахлынуло: стало скучно. Я поняла, что пора, и начала искать варианты, где можно обучиться на частного пилота. Самый ближний был в омском авиационном учебном центре. Мы скооперировались с девочкой, которая тоже давно об этом мечтала. Чтобы заключить договор, нужно было набрать группу минимум из шести человек. Мы начали искать желающих в социальных сетях: еле как насобирали пятерых. Тогда я начала просить мужа: «Ну пойдем, пойдем, пойдем, за компанию пойдем!». Он согласился, — смеется наша героиня.