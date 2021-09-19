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«Ты же взмоешь, перевернешься!». Как парикмахер стала частным пилотом и копит деньги на свой самолет

Нина Сидорова научилась летать и «заразила» этой любовью мужа

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Исполнить можно любую заветную мечту — даже самую безумную

Исполнить можно любую заветную мечту — даже самую безумную

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Небо. Самолет. Молодая женщина. Именно так и за штурвалом. Многодетная мама Нина Сидорова исполнила давнюю мечту и обучилась на частного пилота. Она может летать на легких одномоторных самолетах по всей стране. Свой любовью к небу «заразила» всю семью: муж уже получил свидетельство частного пилота, а старшая дочка планирует поступать в авиационный институт. Сколько стоит самолет, где может работать частный пилот, и главные правила летчика — рассказывают журналисты 72.RU.

«После появления третьего ребенка что-то на меня нахлынуло»

Тюменка Нина Сидорова из семьи военных летчиков. Братья и дядя посвятили небу всю свою жизнь. Она вспоминает, что в детстве много времени проводила на аэродроме.

— Каждое лето я ездила в Крым в военный гарнизон. Там на аэродроме прошло мое детство: бегали, играли, наблюдали за жизнью и работой пилотов. Потом подросла, перестала туда ездить — появились другие интересы, — рассказывает Нина.

Мысли о пилотировании неизбежно пришли к девушке спустя долгие годы

Мысли о пилотировании неизбежно пришли к девушке спустя долгие годы

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Нина вышла замуж и уехала из Тюмени в поселок Тугулым, что недалеко от Тюмени. Сначала она не хотела селиться в деревне, а теперь с дрожью вспоминает жизнь в городе. Там она бывает 3–4 раза в неделю: отвозит детей на тренировки и проводит обучения для мастеров. С мужем они любят путешествия и экстремальные виды отдыха: прыжки с парашютом и роуп-джампинг (прыжки с веревкой с высокого объекта: мост, обрыв. — Прим. ред.). Но спустя годы захотелось чего-то большего.

— После появления третьего ребенка что-то на меня нахлынуло: стало скучно. Я поняла, что пора, и начала искать варианты, где можно обучиться на частного пилота. Самый ближний был в омском авиационном учебном центре. Мы скооперировались с девочкой, которая тоже давно об этом мечтала. Чтобы заключить договор, нужно было набрать группу минимум из шести человек. Мы начали искать желающих в социальных сетях: еле как насобирали пятерых. Тогда я начала просить мужа: «Ну пойдем, пойдем, пойдем, за компанию пойдем!». Он согласился, — смеется наша героиня.

Так пилотирование стало еще одной общей страстью супругов: они оба получили лицензии PPL — свидетельства частных пилотов

Так пилотирование стало еще одной общей страстью супругов: они оба получили лицензии PPL — свидетельства частных пилотов

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«В первом полете голова взрывается»

Теоретическая часть обучения проходила в Тюмени — инструкторы приехали из Омска. В нее входили важнейшие для любого пилота дисциплины: изучение конструкции самолета, аэродинамика, радиообмен и метеорология.

— Аэродинамика мне тяжело давалась, братья мне помогали, много объясняли. Знаний очень много, помнить всё вместе сложно. Когда ты летишь, ты должен следить за показателями высоты и скорости, вести радиообмен с диспетчером. В первом полете голова взрывается: это кажется нереальным. А потом раз, два, три, и ты вливаешься, и всё получается, — рассказывает Нина.

В этом списке для студентов перечислено всё, за чем нужно следить пилоту на каждом этапе

В этом списке для студентов перечислено всё, за чем нужно следить пилоту на каждом этапе

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Перед тем как сесть за штурвал, придется сдать теорию в Росавиации. Потом начинается наземная и летная подготовка: для получения удостоверения нужно провести в небе 42 часа. Для этих тренировок группа учеников приезжала в Омск. По правилам в день можно летать не больше трех часов.

— У меня на отлет всех часов ушло два с половиной месяца. Муж управился за полтора месяца, но мне пришлось прерываться и возвращаться домой, потому что заболели дети. Но мы справились, и оба получили удостоверения частных пилотов одномоторного сухопутного судна. Обучение обошлось в 650 тысяч рублей, 90 из них стоила теория. Дороже всего летать: один час — 12 тысяч рублей, — рассказала Нина.

Нина и ее муж Иван позируют рядом с самолетом, на котором учились летать

Нина и ее муж Иван позируют рядом с самолетом, на котором учились летать

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На аэродроме есть свои милые традиции. Перед каждым полетом пилот ловит кота и приносит его в будку, где сидят диспетчеры. Только когда четвероногий талисман сидит там, можно выпускать летчика.

— Там особенная атмосфера. Не важно, мужчина ты или женщина, молодой или взрослый — ты пришел учиться. Быть пилотом — это кайф. Я не знаю, как объяснить это чувство. Несмотря на то что на тебе 33 обязанности, ты просто счастлив. Ты свободен, как птица. Сразу отпускаются все проблемы, становится легко, — поделилась Нина.

Этот котик живет на аэродроме и следит за порядком. Посмотрите, какой у него грозный взгляд

Этот котик живет на аэродроме и следит за порядком. Посмотрите, какой у него грозный взгляд

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«Как ты полетишь? Ты же взмоешь, перевернешься!»

Нина обожает небо и совсем не боится стихии. Она рассказывает, что однажды на учебном вылете попала в передрягу: ливень, раскаты грома, сильный ветер. Эта ситуация ее не напугала, а даже, наоборот, воодушевила. Единственная проблема, с которой столкнулась Нина, — это ее вес в 45 килограммов. Самолет не ощущает такую маленькую массу пилота: приходится утяжелять себя.

Эта хрупкая миниатюрная красотка способна управлять самолетом — вау!

Эта хрупкая миниатюрная красотка способна управлять самолетом — вау!

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— Я уже сталкивалась с этим, когда прыгала с парашюта. На меня надевали всё, что могли, чтобы добавить веса. Но я всё равно спускалась дольше всех: все уже парашюты сложили, а я еще лечу. А тут получилось то же самое. На меня все ходили и смотрели: «Как ты полетишь? Ты же взмоешь, перевернешься! Да кто тебе ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия. — Прим. ред.) дал!», — делится Нина.

Она говорит, что большую поддержку получила от мамы. Она даже сшила для дочери два летных комбинезона — облегающих, из специальной ткани.

Униформа сшита с учетом всех требований безопасности: облегает тело пилота, в рукава и штанины вставлены резинки, ткань не плавится при возгорании. Нине комбинезон очень идет

Униформа сшита с учетом всех требований безопасности: облегает тело пилота, в рукава и штанины вставлены резинки, ткань не плавится при возгорании. Нине комбинезон очень идет

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— Когда мы прилетели в январе в Омск на первый ознакомительный полет, на улице было –25. Мы все закутались в шапки, тулупы, взлетели, а самолет замерз — кабина покрылась инеем. Полет вышел вслепую, по приборам. Я тогда подумала: «Нет, ребят, я так не хочу». Я позвонила маме и сказала, что поеду домой, что мне и на земле хорошо. Мама ответила: «Нет, запнулась, так падай». И это несмотря на то, что когда мы уезжали, она сидела со всеми тремя детьми, — рассказывает наша героиня.

«Самолет стоит как хорошее авто»

В планах у семьи Сидоровых приобрести воздушное судно. Стоянка под открытым небом стоит 3 тысячи рублей в месяц — дешевле, чем паркинг в бизнес-центре. Легкий одномоторный самолет обойдется от полутора миллионов до бесконечности. Иван, муж Нины, так увлекся новым хобби, что проводит всё свободное время в поисках подходящего предложения — через интернет.

— Когда люди слышат, что мы хотим самолет, то думают: «Ого, самолет! У них денег куры не клюют!». Нет, конечно. Такой самолет стоит как хорошее авто. Заправить его 100-м бензином и долететь до Омска будет стоить почти так же, как доехать на внедорожнике. Это не так дорого, как кажется, — говорит Нина.

Учебные самолеты «Аэропракт» совсем крошечные: их длина составляет около шести метров

Учебные самолеты «Аэропракт» совсем крошечные: их длина составляет около шести метров

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Одномоторный самолет поднимается на высоту до 4 тысяч метров: в нем нет кислородного оборудования. Его грузоподъемность составляет около 500 килограммов: вместе с людьми, багажом и спасательным оборудованием. В таких условиях в самолете могут одновременно находиться максимум 2–3 пассажира.

— Малая авиация очень сильно зависит от погоды: +30 градусов уже летать нельзя. Средняя скорость движения — примерно 130 километров в час. Например, из Тюмени в Омск можно долететь за 4 часа. Я хочу летать на дальние расстояния: в Воронеж к друзьям или с семьей в Крым. Но для этого мне нужно налетать еще часов 20. Заниматься платной перевозкой пассажиров я не могу. Чтобы быть коммерческим пилотом, нужно высшее авиационное образование, — говорит Нина.

Старшей дочке Милане 9 лет, но она уже мечтает стать пилотом, как и многие члены семьи. Нина поддерживает девочку и планирует отправить ее учиться в университет гражданской авиации

Старшей дочке Милане 9 лет, но она уже мечтает стать пилотом, как и многие члены семьи. Нина поддерживает девочку и планирует отправить ее учиться в университет гражданской авиации

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Хотя в обычной жизни Нина — владелица салона красоты и парикмахер, она признается, что в будущем хотела бы работать в Авиалесоохране или на химических обработках полей. В сезон это довольно прибыльное дело, но нужен навык. Оттачивать его можно на аэродроме, но для этого нужно свое судно.

— Мой дядя был военным пилотом, а сейчас опыляет поля, осыпает химией. Работать нужно на предельно низких высотах — это очень опасно, необходимо иметь высокое мастерство. Пилоты говорят, что запас высоты — это запас твоей жизни, — рассказала Нина.

Из кабины пилота открывается невероятная красота. Побывать в легком воздушном судне стоит хотя бы ради этого

Из кабины пилота открывается невероятная красота. Побывать в легком воздушном судне стоит хотя бы ради этого

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