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Совсем не ванильно: правдивая история пары с вкладыша жвачки Love is… — их жизнь не была похожа на сказку

Именно смешные картинки помогли Ким начать встречаться с мужчиной ее мечты; к сожалению, девушка из комиксов рано стала вдовой

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Так выглядят всем известные мальчик и девочка с легендарной жвачки на самом деле, именно сюжет комикса помог их знакомству

Так выглядят всем известные мальчик и девочка с легендарной жвачки на самом деле, именно сюжет комикса помог их знакомству

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Многие из нас в детстве коллекционировали вкладыши из жвачки Love is..., которые рассказывали о том, что такое настоящая любовь. Однако не все знают, что у трогательных мультяшных героев были реальные прототипы: девочка — это новозеландская художница Ким Гроув, а темноволосый мальчик — ее муж, итальянец Роберто Касали. Наши коллеги из журнала Marie Claire вспомнили прекрасную и печальную историю этой пары.

Знакомство

В конце 1960-х годов культура хиппи была на пике популярности в западном обществе. Ее представители придерживались пацифистских взглядов и воспевали любовь. Именно под влиянием этой идеологии росла новозеландская художница Ким Гроув. Когда ей исполнилось 19 лет, она отправилась в путешествие по миру. А шесть лет спустя Ким обосновалась в Калифорнии. Однажды она отправилась в лыжный клуб Лос-Анджелеса, где заметила мужчину, при виде которого ее сердце забилось чаще. Роберто Касали — красивый итальянец и успешный инженер — первое время не обращал внимания на молодую и скромную девушку. А Ким стеснялась сделать первый шаг и открыто с ним познакомиться. Вместо этого она начала рисовать на салфетках милые картинки, изображавшие маленькую девочку с веснушками и темноволосого мальчика, которые попадают в забавные ситуации на горнолыжном склоне, и отправлять их Роберто. Каждый рисунок художница сопровождала подписью Love is… («Любовь — это…»), после которой шла очередная трактовка самого прекрасного на свете чувства.

Первый набросок девочки, ставшей героиней комиксов Love is…, появился на открытке, отправленной Ким Гроув Роберто Касали

Первый набросок девочки, ставшей героиней комиксов Love is…, появился на открытке, отправленной Ким Гроув Роберто Касали

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— Я стала делать маленькие рисунки, чтобы выразить то, что я чувствую… — позже рассказывала Ким. — Сначала я нарисовала капельку, которая стала девочкой, это должна была быть я. Она испытывала все эти фантастические чувства. Потом я нарисовала другую капельку — мальчика, который был причиной этих чувств.

Картинки произвели огромное впечатление на Роберто, и, конечно же, его заинтриговала личность их автора. Он пригласил Ким на свидание и совсем скоро влюбился в девушку, так тонко чувствующую любовь. Все картинки, которые она присылала ему, он бережно сохранил. Роберто казалось, что эти трогательные «признания», выполненные на маленьких бумажках, — настоящее сокровище, которое ему посчастливилось получить в подарок. Ким, смущаясь, отмахивалась от его комплиментов: она не видела в них никакой ценности, кроме той, что они помогли ей познакомиться с мужчиной ее мечты. Но Роберто твердо вознамерился помочь возлюбленной полностью реализовать ее прекрасный дар. Он договорился со своим знакомым журналистом из Los Angeles Times, и 5 января 1970 года на последней полосе популярной американской газеты впервые были напечатаны работы Ким.

Комиксы Ким Гроув в газете

Комиксы Ким Гроув в газете

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Публика была очарована комиксами новозеландской художницы — о них заговорила вся Америка. Вскоре мультяшные картинки влюбленных стали печатать не только в газетах, но и на сувенирах: кружках, календарях, открытках, магнитиках, футболках, салфетках и даже на игральных картах. На волне популярности серии Love is… вышел фильм «История любви», снятый по одноименной повести Эрика Сигела. Его слоганом стала фраза, сильно напоминающая романтические послания Ким Гроув: «Любовь — это… Когда не надо извиняться».

Ким Гроув и Роберто Касали

Ким Гроув и Роберто Касали

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Свадьба


Тем временем отношения Ким и Роберто перешли на новый уровень. Мужчина сделал возлюбленной предложение. Однако прежде чем ответить согласием, она взяла с него одно обещание.

— Мой отец умер, когда я была молодой, — рассказывала Ким. — Поэтому, когда Роберто попросил меня выйти за него замуж, я согласилась, но сказала: «Что бы ты ни делал, не умри на мне». Он засмеялся и пообещал, что попытается.

Их свадьба состоялась 24 июля 1971 году в Новой Зеландии. Они обменялись клятвами под сводами небольшой церкви, в которой за 35 лет до этого поженились родители Ким. Художница дополнила свой свадебный образ очаровательным венком из маргариток — и точно такой же аксессуар вскоре появился на героине ее знаменитых комиксов. Таким трогательным образом Ким «документировала» всё, что происходило в их с Роберто жизни: со временем мультяшные персонажи художницы познали все радости родительства (в 1971 году Ким родила двоих сыновей), завели домашних животных, научились создавать совместный быт и быть счастливыми, несмотря ни на что.

В январе 1972 года компания Minikim, созданная Роберто, лицензировала комиксы Love is…, популярность которых продолжала расти. Впоследствии они были изданы в 50 странах мира.

Фото со свадьбы Ким и Роберто

Фото со свадьбы Ким и Роберто

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Не ванильная история


Но в 1975 году семейное счастье Ким и Роберто пошатнулось — у мужчины обнаружили рак на последней стадии. Это стало огромным ударом для пары. Художница отложила работу над серией Love is… и полностью посвятила себя заботе о муже. Чтобы не расстраивать поклонников комиксов, она попросила английского аниматора Билла Эспри рисовать мультяшные картинки за нее, используя ее никнейм. А сама проводила дни и ночи в больнице рядом с возлюбленным.

— Следующий год я провела в поисках лекарства, стараясь держать его, [Роберто], подальше от плохих новостей, — вспоминала она.

Врачи решили оперировать мужчину, но предупредили супругов, что даже если хирургическое вмешательство продлит жизнь мужчине, то он останется бесплодным. Тогда Ким и Роберто, мечтавшие еще об одном ребенке, решили заморозить генетический материал мужчины до того, как он отправится на стол к хирургу. К сожалению, операция не принесла положительных результатов. В 1976 году Роберто не стало, а в комиксах Love is… остались только девочка Ким и надгробный камень.

Эти грустные серии комиксов оказались правдивыми

Эти грустные серии комиксов оказались правдивыми

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Ким тяжело справлялась с утратой. И все-таки она решила осуществить их общую с Роберто мечту и родить ребенка, использовав генетический материал возлюбленного. Спустя 16 месяцев после смерти мужа Ким стала матерью мальчика по имени Мило. Это событие нашло отражение в комиксах художницы: на новой открытке девочка стояла рядом с коляской, а подпись гласила: «Рады представить Мило Касали. Родители: Ким и Роберто (посмертно, посредством искусственного оплодотворения)». Поклонники принялись поздравлять любимую художницу, а британские газеты окрестили Мило «чудо-ребенком». Однако были и те, кто осудил поступок Ким: религиозная община и представители Ватикана заявили, что художница не имела права рожать ребенка от умершего супруга, потому что это противоречит христианской морали.

— Роберто и я очень хотели подарить нашим двум сыновьям братика или сестричку. Теперь, благодаря заботе и терпению врачей, это стало возможно: я получила еще одно напоминание о моем чудесном муже. Мило здесь благодаря любви его матери и отца. Если кто-то осуждает подобное, это значит, мир потерял чувство пропорции. Мы пытались завести ребенка посредством искусственного оплодотворения до смерти Роберто. Если бы мой муж был жив, Мило был бы зачат в браке. Что меняет смерть Роберто? — отвечала на критику Ким.

Вскоре Ким с сыновьями переехала в Австралию и купила ферму неподалеку от Сиднея, где начала разводить арабских скакунов. Она умерла в 1998 году, а во главе компании Minikim встал ее сын Стефано. Ким так и не вернулась к серии Love is…, но ее дело продолжил Билл Эспри. До 1978 года английский аниматор придерживался черно-белого стиля создательницы комиксов, но потом решил рискнуть и выпустил первые цветные картинки о любви мальчика и девочки. Поклонники встретили их с восторгом. Уже более 40 лет Билл Эспри каждый день с понедельника по субботу рисует по одной картинке Love is… Художник признается, что черпает вдохновение не только в истории любви создательницы серии, но и сотен тысяч других людей, которые присылают ему письма со всего мира.

Любопытно, что Билл долгое время не подозревал, что турецкая компания Dandy Sakız начала производить жвачку Love is… с его вкладышами-комиксами. В 2008 году корреспондент одной из российских газет позвонил художнику, чтобы взять интервью, и тот с удивлением узнал, что стал популярен в России благодаря картинкам из жвачки. Несколько лет ушло на переговоры с турецким производителем, выпускавшим продукт без разрешения правообладателей. В конце концов, фабрику Dandy Sakız приобрела компания Kraft Foods (сейчас Mondelez International) и возобновила выпуск жвачки с официальным копирайтом.

Несмотря на то что прообразов главных героев уже давно нет в живых, комиксы Love is… продолжают свое существование и учат нас ценить наших возлюбленных.

— Любовь есть во всём, что нас окружает, нужно только научиться ее видеть, — убежден сын художницы Стефано Касали.

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