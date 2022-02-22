Совсем не ванильно: правдивая история пары с вкладыша жвачки Love is… — их жизнь не была похожа на сказку

Многие из нас в детстве коллекционировали вкладыши из жвачки Love is..., которые рассказывали о том, что такое настоящая любовь. Однако не все знают, что у трогательных мультяшных героев были реальные прототипы: девочка — это новозеландская художница Ким Гроув, а темноволосый мальчик — ее муж, итальянец Роберто Касали. Наши коллеги из журнала Marie Claire вспомнили прекрасную и печальную историю этой пары.

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