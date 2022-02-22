Совсем не ванильно: правдивая история пары с вкладыша жвачки Love is… — их жизнь не была похожа на сказку

Многие из нас в детстве коллекционировали вкладыши из жвачки Love is..., которые рассказывали о том, что такое настоящая любовь. Однако не все знают, что у трогательных мультяшных героев были реальные прототипы: девочка — это новозеландская художница Ким Гроув, а темноволосый мальчик — ее муж, итальянец Роберто Касали. Наши коллеги из журнала Marie Claire вспомнили прекрасную и печальную историю этой пары.
Знакомство
В конце 1960-х годов культура хиппи была на пике популярности в западном обществе. Ее представители придерживались пацифистских взглядов и воспевали любовь. Именно под влиянием этой идеологии росла новозеландская художница Ким Гроув. Когда ей исполнилось
— Я стала делать маленькие рисунки, чтобы выразить то, что я чувствую… — позже рассказывала Ким. — Сначала я нарисовала капельку, которая стала девочкой, это должна была быть я. Она испытывала все эти фантастические чувства. Потом я нарисовала другую капельку — мальчика, который был причиной этих чувств.
Картинки произвели огромное впечатление на Роберто, и, конечно же, его заинтриговала личность их автора. Он пригласил Ким на свидание и совсем скоро влюбился в девушку, так тонко чувствующую любовь. Все картинки, которые она присылала ему, он бережно сохранил. Роберто казалось, что эти трогательные «признания», выполненные на маленьких бумажках, — настоящее сокровище, которое ему посчастливилось получить в подарок. Ким, смущаясь, отмахивалась от его комплиментов: она не видела в них никакой ценности, кроме той, что они помогли ей познакомиться с мужчиной ее мечты. Но Роберто твердо вознамерился помочь возлюбленной полностью реализовать ее прекрасный дар. Он договорился со своим знакомым журналистом из Los Angeles Times, и 5 января 1970 года на последней полосе популярной американской газеты впервые были напечатаны работы Ким.
Публика была очарована комиксами новозеландской художницы — о них заговорила вся Америка. Вскоре мультяшные картинки влюбленных стали печатать не только в газетах, но и на сувенирах: кружках, календарях, открытках, магнитиках, футболках, салфетках и даже на игральных картах. На волне популярности серии Love is… вышел фильм «История любви», снятый по одноименной повести Эрика Сигела. Его слоганом стала фраза, сильно напоминающая романтические послания Ким Гроув: «Любовь — это… Когда не надо извиняться».
Свадьба
Тем временем отношения Ким и Роберто перешли на новый уровень. Мужчина сделал возлюбленной предложение. Однако прежде чем ответить согласием, она взяла с него одно обещание.
— Мой отец умер, когда я была молодой, — рассказывала Ким. — Поэтому, когда Роберто попросил меня выйти за него замуж, я согласилась, но сказала: «Что бы ты ни делал, не умри на мне». Он засмеялся и пообещал, что попытается.
Их свадьба состоялась 24 июля 1971 году в Новой Зеландии. Они обменялись клятвами под сводами небольшой церкви, в которой за
В январе 1972 года компания Minikim, созданная Роберто, лицензировала комиксы Love is…, популярность которых продолжала расти. Впоследствии они были изданы в 50 странах мира.
Не ванильная история
Но в 1975 году семейное счастье Ким и Роберто пошатнулось — у мужчины обнаружили рак на последней стадии. Это стало огромным ударом для пары. Художница отложила работу над серией Love is… и полностью посвятила себя заботе о муже. Чтобы не расстраивать поклонников комиксов, она попросила английского аниматора Билла Эспри рисовать мультяшные картинки за нее, используя ее никнейм. А сама проводила дни и ночи в больнице рядом с возлюбленным.
— Следующий год я провела в поисках лекарства, стараясь держать его, [Роберто], подальше от плохих новостей, — вспоминала она.
Врачи решили оперировать мужчину, но предупредили супругов, что даже если хирургическое вмешательство продлит жизнь мужчине, то он останется бесплодным. Тогда Ким и Роберто, мечтавшие еще об одном ребенке, решили заморозить генетический материал мужчины до того, как он отправится на стол к хирургу. К сожалению, операция не принесла положительных результатов. В 1976 году Роберто не стало, а в комиксах Love is… остались только девочка Ким и надгробный камень.
Ким тяжело справлялась с утратой. И все-таки она решила осуществить их общую с Роберто мечту и родить ребенка, использовав генетический материал возлюбленного. Спустя 16 месяцев после смерти мужа Ким стала матерью мальчика по имени Мило. Это событие нашло отражение в комиксах художницы: на новой открытке девочка стояла рядом с коляской, а подпись гласила: «Рады представить Мило Касали. Родители: Ким и Роберто (посмертно, посредством искусственного оплодотворения)». Поклонники принялись поздравлять любимую художницу, а британские газеты окрестили Мило «чудо-ребенком». Однако были и те, кто осудил поступок Ким: религиозная община и представители Ватикана заявили, что художница не имела права рожать ребенка от умершего супруга, потому что это противоречит христианской морали.
— Роберто и я очень хотели подарить нашим двум сыновьям братика или сестричку. Теперь, благодаря заботе и терпению врачей, это стало возможно: я получила еще одно напоминание о моем чудесном муже. Мило здесь благодаря любви его матери и отца. Если кто-то осуждает подобное, это значит, мир потерял чувство пропорции. Мы пытались завести ребенка посредством искусственного оплодотворения до смерти Роберто. Если бы мой муж был жив, Мило был бы зачат в браке. Что меняет смерть Роберто? — отвечала на критику Ким.
Вскоре Ким с сыновьями переехала в Австралию и купила ферму неподалеку от Сиднея, где начала разводить арабских скакунов. Она умерла в 1998 году, а во главе компании Minikim встал ее сын Стефано. Ким так и не вернулась к серии Love is…, но ее дело продолжил Билл Эспри. До 1978 года английский аниматор придерживался черно-белого стиля создательницы комиксов, но потом решил рискнуть и выпустил первые цветные картинки о любви мальчика и девочки. Поклонники встретили их с восторгом. Уже более 40 лет Билл Эспри каждый день с понедельника по субботу рисует по одной картинке Love is… Художник признается, что черпает вдохновение не только в истории любви создательницы серии, но и сотен тысяч других людей, которые присылают ему письма со всего мира.
Любопытно, что Билл долгое время не подозревал, что турецкая компания Dandy Sakız начала производить жвачку Love is… с его вкладышами-комиксами. В 2008 году корреспондент одной из российских газет позвонил художнику, чтобы взять интервью, и тот с удивлением узнал, что стал популярен в России благодаря картинкам из жвачки. Несколько лет ушло на переговоры с турецким производителем, выпускавшим продукт без разрешения правообладателей. В конце концов, фабрику Dandy Sakız приобрела компания Kraft Foods (сейчас Mondelez International) и возобновила выпуск жвачки с официальным копирайтом.
Несмотря на то что прообразов главных героев уже давно нет в живых, комиксы Love is… продолжают свое существование и учат нас ценить наших возлюбленных.
— Любовь есть во всём, что нас окружает, нужно только научиться ее видеть, — убежден сын художницы Стефано Касали.
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