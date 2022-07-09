«Я очень устала молчать»: откровенный монолог выпускницы, сбежавшей из дома. Что с ней произошло?
Полина Лаврентьева рассказала о своей жизни и об отношениях
В Екатеринбурге выпускница заявила, что стала жертвой домашнего насилия.
— Были моменты, когда в меня летели стеклянные предметы — просто в дверь, я ее успевала закрывать. Один раз отчим выворачивал мне руки, мог взять за волосы, таскать. Моя мать тоже это делала, — делится в ролике Полина. — В какой-то момент из-за огромного количества синяков я даже не снимала верхнюю одежду, когда нужно было идти на физкультуру. Было стыдно за это и тяжело.
Полина утверждает, что мать и отчим избивали и унижали ее годами. В итоге после ЕГЭ она оставила матери записку и ушла из дома.
Источник в силовых структурах подтвердил E1.RU, что полиция ранее действительно фиксировала несколько фактов побоев в отношении девушки.
Адвокат, координатор Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений Галина Ибрянова ранее объясняла, почему дети обычно боятся рассказывать о домашнем насилии.
— Встречаются ситуации, когда ребенок может говорить неправду, но это исключение. Чаще всего, если ребенок говорит, что его обижают дома, такая ситуация имеет место. Обычно дети не могут рассказать о проблеме, — говорит Галина Ибрянова. — В школе, знакомые, друзья зачастую знают о проблемах в семье ребенка. Есть физические сигналы: синяки, ссадины. Но также есть и психологические: снижение успеваемости, агрессивное поведение или, наоборот, инфантильное, когда ребенок не может отстоять свои права. Дети разные и переживают насилие по-разному, но в каждом случае психолог способен понять, что реально происходит в семье.
Реальное число случаев домашнего насилия по отношению к детям в России оценить сложно. По данным ООН, ежегодно с насилием в той или иной форме во всём мире сталкивается каждый второй ребенок в возрасте от 2 до 17 лет. По официальной статистике Генпрокуратуры России, в 2019 году по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним» привлекли 1405 человек.