«Я очень устала молчать»: откровенный монолог выпускницы, сбежавшей из дома. Что с ней произошло?

— Были моменты, когда в меня летели стеклянные предметы — просто в дверь, я ее успевала закрывать. Один раз отчим выворачивал мне руки, мог взять за волосы, таскать. Моя мать тоже это делала, — делится в ролике Полина. — В какой-то момент из-за огромного количества синяков я даже не снимала верхнюю одежду, когда нужно было идти на физкультуру. Было стыдно за это и тяжело.