Матрешка покинула шоу «Маска» в шаге от финала. Но Киркоров угадал ее — и предложил жениться

Матрешка в шоу «Маска» Источник: телеканал «НТВ»











В воскресенье, 28 апреля, на НТВ вышел очередной выпуск телепроекта «Маска». Из пяти оставшихся персонажей в финале окажутся только четверо. Напомним, в прошлом выпуске маску снял Щенок, под личиной которого скрывался певец, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер.



К 11-й программе судьи угадали пять масок из девяти. Приглашенным членом жюри на этот раз стал участник легендарной команды КВН «Парни из Баку», солист Большого театра, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов.



Одним из самых ярких моментов выпуска стал номер Матрешки. Она исполнила песню Sinead O’Connor «Nothing Compares 2 U». Композиция была написана в 1984 году, но обрела популярность только в 1990 году после пронзительного исполнения ирландской певицей. Матрешка в дань памяти исполнительницы, которая ушла из жизни прошлым летом, сняла свой платок, поскольку Шинейд всегда брилась налысо. Правда, Филипп Киркоров не обратил внимания на этот маневр, зато его подметил другой член жюри — Тимур Родригез.



Филипп Киркоров угадал, кто скрывается в костюме Матрешки Источник: телеканал «НТВ»











— Завороженно я смотрел на твои аристократичные руки, твои глаза. Нашей русской Матрешке подвластны любые стили и жанры, — восхитился выступлением своей фаворитки Филипп Киркоров.

Поп-король назвал себя покровителем Матрешки, поскольку считает ее представительницей исконно русской культуры. Он был убежден, что под маской скрывается Анастасия Стоцкая, но Тодоренко опровергала эту версию. Она узнала в персонаже Тосю Чайкину.



Номинантами на выбывание стали Кот, который исполнил песню Louis Armstrong «What a Wonderful World», и Матрешка. По решению звездного жюри именно ей пришлось снять маску. Судьи были правы — в образе русской красавицы скрывалась актриса и певица Анастасия Стоцкая. В ее личности был уверен Киркоров, к его мнению присоединился приглашенный член жюри Эльчин Азизов.



Источник: телеканал «НТВ»











— А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться, — восторженно сказал Филипп Киркоров.

По словам Стоцкой, она вообще не рассчитывала, что пройдет так далеко.

— Это развлекательное шоу, оно предполагает юмор. Несмотря на то, что я много играю характерных героинь, но импровизировать — это совсем другое дело. Вопросы Регины периодически вводили меня в ступор, — призналась артистка, поблагодарив всех членов жюри в отдельности. — Сколько восторженных слов и по делу, и не всегда вы мне говорили.



— Жениться-то будем? — спросила Тодоренко, намекая на предложение руки и сердца из уст Киркорова и разложив свои карты Таро.

Она шутливо добавила, что в семейной жизни всё будет так себе, поскольку выпала карта с Козерогом. По словам Киркорова, он относительно недавно догадался, кто прячется в костюме.

— Ты даже меня смогла отвлечь, что в этой маске могла быть ты, — сказал Киркоров.



Кстати, Стоцкая уже приходила на проект. В новогоднем выпуске она предстала в образе Подснежника. После этого разоблачения становится понятно, что в финале пятого сезона шоу «Маска» сразятся за главную награду Бабочка, Енот, Змей Горыныч и Кот.