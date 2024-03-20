Извинения не сработали: как голая вечеринка сломала судьбы и карьеры ее участникам

Некоторые участники голой вечеринки отделались легким испугом, а кто-то всё еще не может восстановить звездный имидж Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Три месяца назад примерно в это время некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса примеряли свои костюмы, чтобы отправиться на вечеринку блогерши Насти Ивлеевой в московский клуб «Мутабор». А уже наутро после этого мероприятия телеграм-каналы и соцсети стали разрываться сообщениями с фотографиями и видеозаписями с той самой тусовки. На них люди, которых многие привыкли видеть в роскошных концертных нарядах, предстали в полуголом (а то и вовсе голом) виде. Дело быстро приняло нешуточный оборот, и главных фигурантов принялись отменять то тут, то там. Одних вырезали из новогодних представлений, у других один за другим отменились концерты, а кто-то и вовсе угодил в СИЗО. Мы решили узнать, что стало с главными героями голой вечеринки и как изменились их образы спустя три месяца.

Дима Билан

Чтобы вернуть доверие зрителей, Дима Билан одним из первых записал извинение на видео. В нём он рассказал, что его пригласили на арт-выставку.

— Это мероприятие было как окно между другими моими работами. Этот заезд был краткосрочный и джентльменский. О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки, — объяснял на видео Билан.

Источник: Дмитрий Билан / Vk.com

Вскоре после этого певец приехал в Донецкую Народную Республику, где побывал в Республиканском травматологическом центре и подарил подарки детям, которые там находятся, привез кондиционеры, приюту для бездомных животных передал 3 миллиона рублей, еще в одном приюте взял себе домой кота, которого назвал Шахтером. Также исполнитель встретился с участниками СВО и мирными жителями, нуждающимися в протезировании, и пообещал, что посодействует в их лечении.

Источник: Черноморский экспресс / T.me

Результат покаяния не заставил себя долго ждать — 14 февраля 2024 года в московском Crocus City Hall Билан дал большой сольный концерт. После выступления певец рассказал нашим коллегам из издания Woman.ru, что 2023 год стал для него переломным.

— Вот эти несколько месяцев, возможно, даже год крайний… Прошло очень много испытаний, о которых не написано в газетах. И у меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается. Он связан не совсем с какими-то общественными делами, это личные, абсолютно личные вещи, — заявил Дима Билан.

Филипп Киркоров

Филиппа Киркорова после голой вечеринки вырезали из всех новогодних эфиров, из которых только было возможно. В результате он остался только на тех кадрах, где без поп-короля отечественного производства было не обойтись. Также артист опубликовал новогоднее обращение у себя в соцсетях. Одетый в извинительную черную водолазку, он рассказал, что зашел не в ту дверь, отметил, что заглянул на мероприятие на пять минут, а оправдываться «не очень по-мужски».

— В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел. Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других, — заявил Киркоров.

Источник: ПРИМАДОНН / T.me

В феврале 2024 года Филипп Киркоров посетил ДНР. Здесь он спел перед пациентами и сотрудниками городской больницы в Горловке, привез гуманитарную помощь и подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра, пообещал оплатить протезы трем бойцам, а также посетил разрушенный концертный зал «Шахтер».



— В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит «Атлантида». Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… Силами наших героев, — написал Киркоров у себя в соцсетях.

Источник: fkirkorov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вскоре после визита в ДНР Филипп Киркоров постепенно начал появляться то в одном, то в другом проекте. Правда, образы народного артиста, с которого после скандала слетела звездная пыль, стали более сдержанными. На смену ярким цветам, бесконечным стразам и перьям пришли более строгие костюмы.

Источник: fkirkorov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас народный артист с иронией вспоминает скандальную вечеринку и не забывает посмеяться сам над собой. Так, в премьерном выпуске шоу «Звезды» (16+) на НТВ он исполнил кавер песни из фильма «Карнавальная ночь» (0+). Снова надев свою извинительную водолазку, он с юмором напомнил зрителям, как «зашел не в ту дверь».

Источник: шоу «Звезды» / НТВ

Лолита

У Лолиты Милявской после голой вчеринки начали один за другим отменять концерты. В результате из-за отсутствия регулярных выступлений она оказалась вынуждена задерживать оклады работникам.

— Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату. Я выплатила всё, что у меня было по расписанию, вернула деньги всем клиентам за корпоративы, но дальше я должна думать о своей семье. Поэтому больше материально потерял мой коллектив, — рассказывала Лолита.



Бодрость духа артистка не потеряла и начала иронизировать над своим положением, говорила, что теперь она нормальная российская пенсионерка, и признавалась, что у нее наконец-то дошли руки до уборки — даже за цветами начала ухаживать, на что у нее при плотном концертном графике раньше никогда не хватало времени.

Источник: Лолита Милявская / T.me

«Отмена» Лолиты продлилась без малого три месяца, и в середине марта певица появилась на пресс-завтраке канала Муз-ТВ, где рассказала, что постепенно возвращается к привычной жизни и работе, а летом в компании Владимира Маркони, Леры Кудрявцевой, Ольги Бузовой и Клавы Коки проведет музыкальную премию.

— Я буду очень скромно одета, — заверила Лолита. — Два с половиной месяца без работы, и лексикон потерян. Вообще, в последнее время работаю за еду и привыкла стричь кусты. Не знаю, получится ли «постричь» микрофон в очередной раз. Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна, как требует премия.

Сейчас Лолита записывает новую песню и готовится порадовать поклонников свежим клипом, но о том, когда она вновь появится на сцене, речи нет. Концертный график на сайте артистки порос травой, а сама она говорит, что «всё зависит от Господа Бога».

— У него есть на меня планы, а значит, я обязательно вернусь, — подчеркнула певица.

Коллектив с Лолитой тоже не торопится прощаться.

— Пока никто не увольняется. Мы смотрим, ждем, как всё получится. Мои привыкли хорошо зарабатывать, они всё планируют. Я всегда много вкладываю в работу. Это не значит, что ты получил гонорар, выдал зарплаты, а твои расходы никого не волнуют, — объяснила певица.

Vacio

Рэпер Vacio, в пасопортном столе известный как Николай Васильев, впечатлил публику больше остальных гостей. Из одежды на нём были кроссовки, сумка через плечо и носок на причинном месте.

— Честно, не ожидал, что эта тусовка вызовет у вас такую бурную реакцию. Рассказываю, как всё было. Вчера я был приглашен на вечеринку к Насте Ивлеевой и, конечно же, соблюдал дресс-код, который был заявлен: чем меньше одежды, тем лучше. Я абсолютно не обращал никакого внимания, кто находился рядом со мной и какого пола, потому что для меня всё это, как для музыканта, было вовсе не важно, — рассказывал Николай на следующий день после той самой вечеринки.

В своей отповеди он признавался в любви России, говорил, что в курсе, как ей нелегко, рассказывал, что «просто хотел подарить всем хорошее настроение» и развлечь публику «самым смелым образом».

Самый смелый образ у парня, конечно, получился, а вот с подарком вышла накладка. Общественность таких даров не оценила, и по Vacio машина народного гнева проехалась как следует. Но (пока) не раздавила.

Полиция углядела в выходке исполнителя нарушение статьи о мелком хулиганстве и оценила наряд парня в 200 тысяч рублей штрафа и 15 суток административного ареста. Новый 2024 год Николай встретил в СИЗО.

— Спортом позанимаюсь, книги почитаю, — делился тогда парень планами на свой арест.

Но не успел Vacio выйти из СИЗО, как его отправили обратно — снова за мелкое хулиганство, но на этот раз с оказанием сопротивления сотруднику полиции.

В СИЗО молодой человек так преисполнился любовью к Отечеству, что 16 января, практически сразу после освободжения, сдался в военкомат.

— Сегодня был в военкомате. Получил повестку. Спасибо вам всем за поддержку. Всё будет хорошо. Прихожу в себя, — обратился тогда Николай к своим подписчикам.



19 марта, за полторы недели до начала весеннего призыва, Vacio опубликовал у себя в соцсетях видео, где его бреют налысо, после чего он берет в руки автомат.

Источник: VACÍO SWAG / T.me

Анастасия Ивлеева

Блогерша Анастасия Ивлеева, как и многие ее коллеги, после вечеринки тоже записала видеообращение, но в нём не извинялась, а больше объясняла ситуацию, рассказав в том числе, что некоторые блогеры «в погоне за хайпом немного перегнули палку», и утверждая, что риск того, что фото и видео, снятые на вечеринке, попадут в Сеть, «не был заложен в планирование мероприятия».

— Я за это приношу извинения перед всеми. Перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я признаю свою ответственность за произошедшее и все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации. И не в качестве акта добрых дел ради оправдания, а просто потому, что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе, — рассказала Ивлеева в своем видеообращении.

Но такой подход, видимо, не сработал, и в следующем видео Настя появилась заплаканной и в скромном свитере. Это тоже не помогло. Вскоре Ивлеева пропала из поля зрения широкой публики, перестала вести свой блог в привычном режиме, а к концу года прониклась чувством патриотизма. Начала выражать соболезнования погибшим в обстреливаемых Белгороде и Донецке, а вскоре и сама побывала в ДНР. Правда, вечеринок не закатывала, а побывала на концерте местного рэпера рэпера ОМ (в миру Дмитрия Пахомова), который со сцены (не зная, что Ивлеева в зале) заявил: «Донбасс — не стиральная машина, ребята, очнитесь. О чём вы говорите?»

Ивлеева же так преисполнилась чувство гражданского долга, что стала поздравлять защитников Отечества с 23 Февраля и даже посмотрела послание Владимира Путина Федеральному собранию.

— В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать, — написала Настя.



Вскоре блогерше предоставилась возможность подтвердить свои слова делом, и она опубликовала у себя в телеграм-канале фотографию с избирательного участка с подписью: «Та самая дверь».

Источник: Настя Ивлеева / T.me









