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Снежный замок, замерзший водопад и дом с шикарными люстрами: лучшие места для зимних прогулок в окрестностях Новосибирска

Рассказываем, как добраться до интересных уголков в городе

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Зимой привычные места преображаются

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Кажется, что зимой в Новосибирске и его окрестностях совсем нечего посмотреть, но это не так: морозное время года может стать временем для захватывающих прогулок. Именно зимой привычные места превращаются в нечто волшебное и как будто новое. Вместе с Wheretogo.nsk мы собрали атмосферные места в городе и окрестностях, которые можно посетить в любой из оставшихся зимних дней. Смотрите локации, сохраняйте места и пополняйте свои социальные сети свежими снимками, а чтобы вам было проще добраться до понравившегося места, в описании к каждой локации указаны точки на карте или маршрут.

Снежный замок

Приехав сюда, будьте аккуратны, не разрушьте шикарное творение

Приехав сюда, будьте аккуратны, не разрушьте шикарное творение

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Необычный снежный замок стоит на пляже в Академгородке. Крепость каждый год строит один из жителей, центральная башня в высоту примерно 6 метров. К сожалению, застать автора творения не получается, он строит замок в одиночку по вечерам и в выходные дни. Каждый год форма крепости меняется, в этот раз она прямоугольная с боковой лестницей, ведущей наверх, внутри даже есть арка, а наверху — смотровая площадка, с которой открывается вид на застывшее Обское море. Постройка может простоять до весеннего тепла.

Место хорошо подойдет для фотосессии

Место хорошо подойдет для фотосессии

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Новый жилой комплекс около станции метро «Октябрьская» выглядит грандиозно, особенно привлекают анфиладные люстры, которые видны любому прохожему. Урбан-локация удобная тем, что находится фактически в центре Новосибирска, добраться не составит труда, а фотографии здесь получатся необычные и довольно стильные. Сохраните локацию, чтобы у вас все спрашивали: «Где ты сделал это фото?».

Кстати, сейчас жилой комплекс считается самым высоким в Новосибирске. О небоскрёбах города НГС писал совсем недавно, строить громадные дома сложно и не все застройщики готовы решиться на это.

Место на карте.

Мельница и водопад

Зимой водопад выглядит живописнее, чем летом

Зимой водопад выглядит живописнее, чем летом

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В Карпысаке есть искусственный водопад с мельницей. Несмотря на то, что она декоративная, лопасти крутятся, как у настоящей. Это место привлекает в любое время года, но зимой здесь особенно сказочно: потоки воды замерзают и превращаются в гигантский ледяной каскад. НГС был на водопаде летом, посмотрите, как территория выглядит в теплое время года, рядом можно снять беседку, а некоторые даже купаются в прохладной воде.

Место на карте.

Уютный санаторий

Под светящимися гирляндами атмосферно гулять вечером

Под светящимися гирляндами атмосферно гулять вечером

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Живописная территория санатория «Парус» — отличное место для зимней прогулки. Здесь построили снежные горки, разбили красивые аллеи с гирляндами. Кроме того, на территории работает круглогодичная резиденция Деда Мороза — можно продлить себе ощущение Нового года и волшебства. Приезжайте сюда и наслаждайтесь зимними деньками на природе, вход бесплатный.

С обрывов можно наслаждаться видами Обского моря

С обрывов можно наслаждаться видами Обского моря

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Недалеко от Бердска есть живописное место, с которого открывается вид на замерзшее Обское водохранилище. В нетронутом сосновом лесу, который покрывает обрывы, можно прогуляться по живописным тропинкам. При этом внизу тянется длинная коса побережья, туда можно спуститься по самодельной лестнице, но будьте аккуратны. Как только отступят февральские морозы, можно запланировать поездку к этому месту, чтобы встретить закат и отдохнуть от городской суеты.

Место на карте.

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