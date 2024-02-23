Снежный замок, замерзший водопад и дом с шикарными люстрами: лучшие места для зимних прогулок в окрестностях Новосибирска

Кажется, что зимой в Новосибирске и его окрестностях совсем нечего посмотреть, но это не так: морозное время года может стать временем для захватывающих прогулок. Именно зимой привычные места превращаются в нечто волшебное и как будто новое. Вместе с Wheretogo.nsk мы собрали атмосферные места в городе и окрестностях, которые можно посетить в любой из оставшихся зимних дней. Смотрите локации, сохраняйте места и пополняйте свои социальные сети свежими снимками, а чтобы вам было проще добраться до понравившегося места, в описании к каждой локации указаны точки на карте или маршрут.