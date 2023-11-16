В Сочи выбрали «Красу России»: любуемся фото победительницы

Ближе к концу года в России становится на порядок больше коронованных красавиц — это организаторы конкурсов красоты раздают короны победительницам. В начале октября в Москве выбрали «Мисс Россия» (совсем скоро она поборется за звание «Мисс Вселенная»), а сейчас в Сочи назвали девушку, которую признали лучшей жюри конкурса «Краса России». Этой девушкой стала Екатерина Романова из Кемеровской области.
В общей сложности в конкурсе «Краса России» в этом году принимали участие 52 девушки. Некоторые из них занимали призовые места и побеждали в региональных конкурсах красоты, для других это первый опыт — они просто увидели объявление о кастинге, подали заявку и прошли дальше.
Звание «Краса России» — не единственное, которое раздавали на конкурсе. Например, было восемь региональных номинаций. Так, «Красой Дальневосточного федерального округа» стала Эржена Омбоева из Улан-Удэ, «Красой Сибирского федерального округа» — Елизавета Аникина из Иркутска, «Красой Уральского федерального округа» — екатеринбурженка Евгения Путилова, «Красой Приволжского федерального округа» — Ксения Новикова из Нижнего Новгорода, «Краса Северо-Кавказского федерального округа» — Альбина Дедкова из Дагестана, «Красой Южного федерального округа» — Олеся Галичия из Новороссийска, «Красой Северо-Западного федерального округа» — Анастасия Пугина из Архангельской области, а «Красой Центрального федерального округа» — Анастасия Воробьева из Коломны.
Кроме того, на основе комментариев под прямой трансляцией церемонии выбрали «Мисс зрительских симпатий» — в этой номинации победила Елизавета Козьмовская из Архангельска.