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Что это такое вообще? Для чего во времена СССР люди использовали эти 10 вещей — тест-игра

Некоторые предметы хорошо знакомы почти каждому, по другим могут возникнуть вопросы и споры

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С посудой и статуэтками (точнее, с их предназначением) всё понятно. А как насчет других вещиц? Некоторые из них — совсем не то, чем кажутся

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Если современным детям показать вещи времен СССР и спросить «Что это и как этим пользоваться?», скорее всего, они не смогут ответить. При этом когда-то эти предметы были практически в каждом доме. Одни были очень распространенными и доступными, другие доставались по блату, становясь предметами нескрываемой гордости для своих владельцев.

За минувшие полвека наука и техника шагнули далеко вперед, вытеснив из домов и квартир тюменцев привычные старшему поколению вещи. Предлагаем узнать или вспомнить, для чего в жизни и быту использовались 10 предметов из прошлого. Готовы? Игра начинается прямо сейчас.

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