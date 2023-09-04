Что это такое вообще? Для чего во времена СССР люди использовали эти 10 вещей — тест-игра

Если современным детям показать вещи времен СССР и спросить «Что это и как этим пользоваться?», скорее всего, они не смогут ответить. При этом когда-то эти предметы были практически в каждом доме. Одни были очень распространенными и доступными, другие доставались по блату, становясь предметами нескрываемой гордости для своих владельцев.
За минувшие полвека наука и техника шагнули далеко вперед, вытеснив из домов и квартир тюменцев привычные старшему поколению вещи. Предлагаем узнать или вспомнить, для чего в жизни и быту использовались 10 предметов из прошлого. Готовы? Игра начинается прямо сейчас.