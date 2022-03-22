Пора прощаться? 7 зарубежных сериалов, которые надо посмотреть, пока не закрылись иностранные стриминги

Обратный отсчет запущен, Netflix, Amazon и Apple TV+ объявили об уходе из российского интернет-пространства. Некоторые сервисы отменили оплаченные подписки сразу и навсегда, некоторые дали возможность досмотреть контент, пока не закончится оплаченное время.



Так что у кого-то есть месяц, у кого-то чуть больше, чтобы срочно досмотреть сериалы, просмотр которых всё откладывали. И мы сейчас подскажем какие.



«Изобретая Анну»

Где: Netflix



Основанный на реальных событиях сериал о загадочной авантюристке с русскими корнями Анне Делви-Сорокин, которая раскрутила половину Америки на кучу денег, но все-таки была арестована.

