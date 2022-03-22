Пора прощаться? 7 зарубежных сериалов, которые надо посмотреть, пока не закрылись иностранные стриминги

Обратный отсчет запущен, Netflix, Amazon и Apple TV+ объявили об уходе из российского интернет-пространства. Некоторые сервисы отменили оплаченные подписки сразу и навсегда, некоторые дали возможность досмотреть контент, пока не закончится оплаченное время.
Так что у кого-то есть месяц, у кого-то чуть больше, чтобы срочно досмотреть сериалы, просмотр которых всё откладывали. И мы сейчас подскажем какие.
«Изобретая Анну»
Где: Netflix
Основанный на реальных событиях сериал о загадочной авантюристке с русскими корнями Анне Делви-Сорокин, которая раскрутила половину Америки на кучу денег, но все-таки была арестована.
Кто на самом деле скрывается за образом дерзкой авантюристки, пытается выяснить журналистка Вивиан Кент, у которой тоже всё непросто с рабочей репутацией, а еще она на последних сроках беременности. Итог заочной дуэли двух женщин оказывается непредсказуем.
«Кафедра»
Где: Netflix
Полагаем, «Ведьмака» или «Бумажный дом» вы догадаетесь посмотреть и без нас. А мы предлагаем обратить внимание на эту драмкомедию о первой азиатской деканше в университете Каролины. Она не так активно пиарилась, как ее «большие собратья», поэтому будет жалко, если вы ее пропустите.
Тут, конечно, хватает специфических моментов из американского высшего образования и феминистских лозунгов, которые иногда вытесняют человеческую речь, но всё же в первую очередь сюжет завязан на человеческих отношениях и неплохом юморе.
«Зов ада»
Где: Netflix
Платформа давно стала открывателем для большого мира специфических корейских сериалов: от средневековых зомби в «Королевстве» до антиутопической «Игры в кальмара». История о том, как божественное правосудие вдруг материализовалось на Земле в виде трех толстых серых демонов, как раз попала в тень от сериала про убийственную игру.
Сюжет и правда диковат. Всё чаще и чаще в разных концах света разные люди становятся жертвами гигантских тварей, которые реально выбивают из несчастного дух и забирают в ад. Вокруг этих событий набирает силу загадочная секта…
«Позолоченный век»
Где: Amediateka
Хотя официально ресурс НВО Мах, контент которого в основном показывает отечественная платформа, не делал никаких заявлений об отзыве лицензий или заморозке подписки, стоит подстраховаться и уже посмотреть всё, что откладывали.
Например, эту альтернативу «Бриджертонам» на Netflix, у которых, к слову, скоро выходит второй сезон, и классическому уже «Аббатству Даунтон».
Действие «Века…» развивается в 1880-х годах в Нью-Йорке. Юная Мэрион Брук переезжает из тихой Пенсильвании в бурлящий Манхэттен к тетушкам. Главное тут, конечно, дуэт Синтии Никсон и Кристин Барански в роли тех самых двух тетушек, весьма непростых.
«Наш флаг означает смерть»
Где: Amediateka
Тайка Вайтити уже знатно оттоптался и на вампирских сагах, и на марвеловских эпопеях, устроив из каждого замыленного канона праздник непослушания и веселья. Настала очередь джентльменов удачи и всяческих романтических персонажей, из которых неугомонный новозеландец опять сделает фриков и клоунов.
Сам Вайтити перевоплотился в феерического предводителя пиратов Черную бороду, а весь сюжет вертится вокруг аристократа, решившего стать пиратом.
«Индекс страха»
Где: Amediateka
Финансовый триллер с Джошем Хартнеттом, который, кажется, переживает новый подъем карьеры, связавшись с Гаем Ричи в «Гневе человеческом». Сериалы в его карьере тоже неплохие — вроде «Страшных сказок».
В данном случае всё предельно в духе нашего сурового времени. Талантливый физик создает искусственный интеллект, который должен управлять фондовыми рынками, однако накануне старта программы на ученого нападают.
«Колесо времени»
Где: Amazon Prime
Ресурс работает в России, что называется, «два на полтора», на smart-телевизорах, где-то есть перевод, где-то нет, но проверить стоит, тем более что у нас очередной претендент на звание «Игры престолов».
Первый сезон, конечно, не дотягивает до этого звания, но не будем забывать, что и сама «Игра престолов» в первом сезоне до себя не особо дотянула. В общем в некоем фэнтезийном мире разыскивают очередного Избранного, который то ли уничтожит мир, то ли спасет.