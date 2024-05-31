«Мне 18, и я обеспечиваю себя сама»: почему не стоит идти в вуз сразу после школы

Хорошо смеется тот, кто после экзаменов не идет подавать документы в вуз Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Пожалуй, ни один родитель не обрадуется, если его ребенок-выпускник скажет, что не собирается после экзаменов нести документы в вуз. Высшее образование сразу после среднего — это почти аксиома для большинства россиян. Но сегодня всё больше подростков просят разрешить им взять «гэп йер», с английского — промежуточный год. В это время они планируют не учиться, а изучать мир и присматриваться к будущей профессии. И, несмотря на скепсис со стороны старшего поколения, многие действительно проводят это время с пользой.



«С середины 11-го класса я начала зарабатывать приличные деньги»



Одиннадцатиклассницу Полину Геннадьеву нечасто можно было увидеть в стенах родной екатеринбургской гимназии. В 17 лет она уже вовсю строила карьеру модели: заключив первый в жизни контракт, уехала сниматься в Турцию на полтора месяца. А затем переключилась на российские агентства. По словам Полины, загрузка у нее уже тогда была очень серьезная.



— Неделя за неделей, месяц за месяцем, у меня становилось всё больше работы. Со временем я начала работать на постоянной основе: 3–4 раза в неделю съемки по 4–7 часов.

Модельную карьеру Полина начала, еще не достигнув совершеннолетия Источник: appgnnn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ближе к концу учебного года встал вопрос: на кого поступать? Из всех специальностей Полину привлекла только одна — «реклама и связи с общественностью». А еще через два месяца девушка проснулась с мыслью, что вообще не пойдет в вуз после окончания школы.





При этом Полина не собиралась сидеть на шее у родителей: ее уже давно кормила работа.



— Сейчас мне 18 лет, и я обеспечиваю свою жизнь самостоятельно, — с гордостью заявляла Полина в подкасте, посвященном свободному году.



Девушка не пошла в вуз, но учиться ей всё равно пришлось: правильному режиму дня, дисциплине и обыденным экономическим действиям, вроде уплаты налогов. Осознание того, что независимость от родителей — вовсе не абсолютная свобода, не оттолкнуло Полину от желания жить взрослой жизнью.



— Жажда независимости у меня была, когда мы с родителями решали вопрос касательно моего обучения. Сейчас я эту независимость приобрела и поняла, что на самом деле это не так радужно, как звучит. Но тем не менее я считаю, что к ней надо стремиться в любом случае, потому что это круто. Быть взрослым — это круто, — считает Полина Геннадьева.



Работа модели позволила Полине начать жить на собственные средства в 18 лет Источник: appgnnn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вместе с тем она замечает: свободный год далеко не так прост, как о нём многие думают.





— Брать gap year — это тяжело, потому что ты отвечаешь только сам за себя, — объяснила модель. — Тебе никто не скажет, что делать.

Образование девушка не забросила насовсем: она твердо решила, что однажды получит специальность в одном из зарубежных вузов. А пока что у нее есть «4 плана на 17 лет вперед»: смотря, как будет складываться карьера.



«Это психологически тяжело»





В отличие от Полины, Екатерина Голова задолго до экзаменов знала, что вузу ее не дождаться. Поэтому на ЕГЭ екатеринбурженка сдавала только обязательные для всех предметы, чтобы просто получить аттестат.



— Я сдавала только русский и математику и знала, что никуда не хочу, вообще ничего не хочу. Я дала себе время отдохнуть, просто расслабиться. Очень напряженно прошли 10 и 11-й класс, и я решила, что нужно время для отдыха, — рассказывала Екатерина.



К 11-му классу Екатерина устала от учебы и решила взять свободный год, чтобы просто отдохнуть Источник: mycatrin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С началом нового учебного года сверстники Екатерины пошли в университеты, а сама девушка осталась наедине с довольно непростыми жизненными вопросами.





— Это психологически тяжело, когда ты осознаешь, что все твои друзья и знакомые идут учиться, а ты нет. Кто ты, что ты, что из себя представляешь, что тебе нравится? В это время происходит большая работа над собой. Над тем, чтобы осознать, что ты уже не в той системе, что все остальные, — делилась Екатерина.



За следующий год девушка съехала от родителей, пошла учиться на курсы стилиста-имиджмейкера и стала блогером, о чём мечтала всю жизнь.



— Сейчас у меня это дело процветает. Я считаю, что за этот год я смогла понять, чего я по-настоящему хочу, — описывала девушка пользу своего свободного года.



В свой гэп девушка записалась на курсы стилиста и завела несколько соцсетей, куда стала выкладывать фотографии в разных образах Источник: mycatrin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Решив развиваться как блогер, девушка подала документы на журфак УрФУ. Екатерина подчеркивает: получить высшее образование в любом случае нужно, но не все должны бежать в вуз, не успев отвыкнуть от школьной скамьи.





— Если образование мешает внутреннему развитию, мешает ментальному состоянию, то необязательно получать его моментально, — считает студентка.



А еще дает напутствие тем, кто, как когда-то она сама, не знает, чем заняться в жизни.



— Мне кажется, если человек думает: «Мне ничего не нравится, я никуда не пойду», — нужно думать, что тебе нравится. Заставлять себя, учиться дисциплине, нужно понимать, как ты хочешь жить, чего хочешь добиться. Но если ты ничего не хочешь, я считаю, что нужно идти к психотерапевту в таком случае, — советует Екатерина Голова.





Откуда взялся гэп и почему он так популярен на Западе

Впервые об этом явлении заговорили в послевоенной Великобритании. Тогда было популярно мнение, что если подростки всего мира будут больше путешествовать и знакомиться с культурами друг друга, то разные народы смогут «подружиться» и мир больше не увидит таких страшных войн, как Вторая мировая. А в 1960-х на Туманном Альбионе произошел первый в истории бум гэпа. Окончив школу, подростки массово уезжали смотреть мир: самыми популярными направлениями в те годы были Индия, Непал и Пакистан.



Со временем гэп стал международным трендом, к которому примыкали и многие известные люди. Например, с вузом в свое время решили повременить актеры Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», 12+), Мэттью Макконахи («Джентльмены», 18+) и Хью Джекман («Люди икс», 12+). А еще гэперами были принц Уильям из британской королевской семьи и дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия.



Согласно данным организации Teaching Abroad Direct, в одной только Великобритании в последние годы поступление в университет откладывают 180–230 тысяч выпускников. И еще около 30 тысяч берут то, что в России называется академическим отпуском, то есть приостанавливают уже начавшуюся учебу в вузе.



Причин, почему всё больше школьников не торопятся стать студентами, несколько. Самая популярная — жажда независимости, которую сполна утоляют путешествия без родителей и отдельное жилье.



Четверть гэперов берет свободный год, не имея конкретного плана. Их цель — просто сделать перерыв в сидении за партой Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Гэп полезен еще и тем, что за год выпускник может перепробовать несколько профессий и спустя много лет не корить себя за неправильный выбор.





— Гэп-год может помочь избежать той горечи и сожалений, которые могут посетить человека через многие годы, когда он вдруг вспоминает, что мог бы пойти по другому пути, если бы не давление. Это время для того, чтобы сделать осознанный выбор, который будет радовать вас всю жизнь, а не стать источником вечных «а если бы...», — объясняет терапевт Алина Волкова.



Алина Волкова — экзистенциальный терапевт, логотерапевт портала «Ты — это важно».

Что дает свободный год



Подростки на Западе охотно делятся своими впечатлениями от свободного года: почти все опрошенные признаются, что стали взрослее, увереннее в себе и научились без труда находить общий язык почти с кем угодно.



Согласно статистике, польза от свободного года чаще всего нематериальная Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Немало и тех, кто считает свободный год отличным подспорьем для будущего поступления в колледж и поиска работы. Первый трудовой опыт некоторые подростки получают как раз в этот период.



За период гэпа многие бывшие школьники определяются, чему посвятят жизнь Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Гэп в России — тренд или еще нет?



Массовым явлением гэп в России пока не стал. Часто одна из самых стойких преград на пути выпускника, решившего взять свободный год, — мнение родителей.



— Родителям может быть сложно принять идею гэп-года, поскольку общественные нормы и стереотипы часто диктуют немедленный переход от школы к высшему образованию как единственно верный путь к успеху. Личный опыт многих родителей также укрепляет убеждение, что для достижения профессиональных и академических высот необходимо сразу поступать в вузы, — объясняет Алина Волкова.



Кроме того, стоит помнить, что в России гэп в традиционном понимании недоступен для молодых людей, годных к службе. Если после школы такой юноша не продолжит образование, то потеряет отсрочку и попадет под призыв. Единственным способом для молодого человека поставить учебу на паузу является академический отпуск в университете. Однако, чтобы его одобрили, необходима уважительная причина, например проблемы со здоровьем или смерть родственника.



Еще один минус — отсутствие отечественных компаний, которые бы помогали организовывать свободный год для выпускников. Там, где западные гэперы могут выбрать одну из нескольких готовых программ, включающих стажировки и путешествия, их российские коллеги вынуждены самостоятельно прокладывать маршрут свободного года. Иногда это чревато тем, что гэп затягивается и превращается в бесконечный отдых.





Как провести гэп, чтобы не потерять время



Самое важное качество для гэпера — самоорганизация. Человеку, который взял свободный год, нужно иметь четкий план в голове, чем и до какого момента он планирует заниматься.



— Ставьте перед собой четкие, но осуществимые задачи, — советует Волкова. — Например, хотите научиться готовить? Начните с пяти новых блюд, а не стремитесь стать шеф-поваром за месяц. Также помогает ведение дневника успехов, где вы будете отмечать свои достижения и анализировать, что можно улучшить. Регулярно сверяйтесь со своими целями и корректируйте план по мере необходимости.



А чтобы гэп-год не затянулся и не превратился в гэп-жизнь, специалист советует наметить дату его окончания, а также установить дедлайны для всех поставленных целей.

Если всё сделать правильно, то эффект от свободного года почувствуется уже на первом курсе университета.



— Исследования показывают, что такой перерыв часто приводит к повышению мотивации и улучшению академических результатов, когда студенты возвращаются к обучению, — добавляет эксперт. — Студенты, которые берут гэп-год, обычно демонстрируют лучшую академическую успеваемость и большую заинтересованность в учебе. Таким образом, гэп-год не только не является пустой тратой времени, но и может стать ключевым этапом в формировании осознанного и счастливого будущего.