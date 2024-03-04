«Будем жить на картошке и хлебе?» Экономисты — о том, к чему приведет отвязка цен от мировых

Однако законопроект вызвал критику некоторых депутатов, которые опасаются, что нововведение может привести к росту цен на внутреннем рынке. Пока неясно, насколько закон в случае окончательного принятия реально затормозит рост цен в России. Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, наши коллеги из MSK1.RU обратились к экономистам.

Почему решили отвязать цены от мировых?

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков уверен, что инициаторы этого законопроекта надеются, что можно будет устанавливать некие оптимальные цены на определенные товары, производимые в России. Однако он называет эту идею нереалистичной.