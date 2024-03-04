«Будем жить на картошке и хлебе?» Экономисты — о том, к чему приведет отвязка цен от мировых

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Федеральной антимонопольной службе не учитывать мировые цены при определении завышенной или заниженной стоимости товаров в России. По мнению авторов документа, это позволит отвязать внутренние цены от мировых и устанавливать их с учетом интересов российских потребителей. Они утверждают, что закон будет распространяться только на те товары, по которым в России уже сложились свои ценовые ориентиры.
Однако законопроект вызвал критику некоторых депутатов, которые опасаются, что нововведение может привести к росту цен на внутреннем рынке. Пока неясно, насколько закон в случае окончательного принятия реально затормозит рост цен в России. Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, наши коллеги из MSK1.RU обратились к экономистам.
Почему решили отвязать цены от мировых?
Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков уверен, что инициаторы этого законопроекта надеются, что можно будет устанавливать некие оптимальные цены на определенные товары, производимые в России. Однако он называет эту идею нереалистичной.
— Это утопия, это какая-то фантастика, оторванность от мировых цен в условиях глобальной экономики — это недостижимо, — заявил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — При этом никто не обсуждает курс доллара, порядок его установления, насколько 92 рубля за доллар это действительно соответствует нашей реальной экономике. Зайдите в любой продуктовый магазин, посмотрите на продукты питания. Ананасы и бананы у нас не растут, апельсины, мандарины тоже. С хлебом мы можем решить вопрос. А что по остальным товарам? Кофе, какао — это не наш продукт.
Более оптимистичной точки зрения придерживается директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он также предполагает, что законопроект может быть направлен на оптимизацию внутреннего ценообразования. Если баррель нефти стоит 80 долларов на биржевых торгах в Нью-Йорке или Лондоне, то по таким ценам мы будем торговать на мировом рынке. Но для внутреннего пользования мы можем установить более низкую цену, объяснил эксперт.
— Цена на газ достаточно высокая в мире, но если мы чуть ли не основные производители газа, зачем же мы будем продавать по мировым ценам? Мы не можем продавать ниже биржевых цен, условно говоря, бананы, киви, ананасы потому, что это критический импорт, который мы покупаем по мировым ценам, — отметил он.
Что изменится, если закон примут?
Экономист Юрий Юденков скептически оценивает перспективы работы такого закона. По его мнению, попытка ввести искусственное ценообразование, оторванное от мирового, приведет к серьезным проблемам.
— Если они действительно пойдут по такому пути, это будет какая-то сюрреалистическая картина. Мы что, будем жить на картошке и хлебе? А остальное что? Доллар при этом как себя будет вести? 80% медикаментов мы покупаем за рубежом, 80% продуктов питания мы покупаем за рубежом. Мы пуговицы не делаем от слова совсем. Ткани на 80% закупаются за рубежом. Мы хлопок не выращиваем. Может быть, лучше решать вопросы с денежно-кредитной политикой и установлением курса доллара реального? — заявил эксперт.
Противоположного мнения придерживается экономист Георгий Остапкович. Он считает, что в теории принятие этого законопроекта может привести к тому, что рост цен на отечественные товары замедлится или вовсе остановится.
— Вряд ли будет снижение, потому что тут просто вводится закон храповика. У машин есть такой агрегат — храповик, он не дает колесам проворачиваться назад. У нас снижение цен — крайне редкое явление. Но какое-то замедление, какой-то эффект это даст. По крайней мере, не будут ориентироваться на мировые цены и говорить, что мы будем вам продавать хлеб, сделанный из пшеницы по мировым ценам, и если мы занимаем первое место в мире по экспорту пшеницы, — рассказал экономист
Он добавил, что сам по себе рост цен не нечто катастрофическое, главное, чтобы процент инфляции не опережал рост доходов населения.
— Из 193 стран, входящих в ООН, в 187 странах наблюдается инфляция, и никто от роста цен не умирал. Вы же помните наши тучные годы для экономики? Это 2003-й и первая половина 2008-го, тогда у нас инфляция ниже 10% не опускалась. Но всем было хорошо. Почему? Потому что росли доходы по 12−13%. Главное — это не инфляция, а главное — это рост доходов, — заключил Остапкович.
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