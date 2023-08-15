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Кризис-2023

От российского рубля сбежали даже гастарбайтеры. Что будет с нашей нацвалютой, когда ее начнет «укреплять» Центробанк

Экономисты спрогнозировали, чем всё обернется, когда в дело вмешается государство

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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Российская валюта падала на протяжении всего месяца — еще 31 июля доллар стоил меньше 92 рублей.

«Рубль падал и будет падать»

Экономисты не удивлены такому раскладу и говорят, что другого и не ожидали.

— Если посмотреть внимательно на курс рубля к доллару на протяжении последнего года, то станет видно, что он равномерно рос, хоть и с какими-то небольшими колебаниями в ту или другую сторону, — рассказал финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — И это, в общем, продолжается довольно давно, на самом деле.

Эксперт полагает, что основная причина падения рубля — отказ российского правительства от доллара и евро в операциях. В последнее время наша страна всё больше переходит на другие валюты, например, юань или рупию. Из-за этого долларов и евро в страну попадает всё меньше, а спрос на них между тем остается прежним, потому что россияне продолжают покупать импортные товары и ездить на отдых за границу.

За последние десять лет доллар вырос по отношению к рублю в три раза

За последние десять лет доллар вырос по отношению к рублю в три раза

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По словам Кульбаки, ситуацию мог бы исправить Центробанк, продавая на рынке доллары и евро из валютных резервов, но у него таких запасов нет.

К чему приведет падение рубля

Очередной обвал валюты не останется незамеченным — экономисты уверяют, что россияне столкнутся с ростом цен на импортные товары. Затем могут подорожать и отечественные продукты, потому что на них резко увеличится спрос.

— Плюсом к этому, у нас огромное количество товаров, которые в той или иной степени используют зарубежные комплектующие. Например, примерно на 60–70% из зарубежного сырья производятся лекарства, используется огромное количество зарубежной техники, многое мы закупаем за границей для сельского хозяйства. Поэтому проблемы будут перерастать на инфляцию, — объяснил Кульбака.

— Если государство даст свободу рынку, то ситуация будет более-менее приемлемой, — уточнил Николай Кульбака. — Если же государство начнет эти проблемы жестко регулировать, это может привести к дефициту и другим вещам. Но пока государство удерживается от жесткого регулирования.

Люди, хоть и реже, но всё равно продолжают менять рубли на доллары и доллары на рубли

Люди, хоть и реже, но всё равно продолжают менять рубли на доллары и доллары на рубли

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«Потеряли треть заработка»

Обвал рубля уже повлиял на заработок трудовых мигрантов. Заработанные в России деньги узбеки, таджики и киргизы меняют на доллары, а затем отправляют на родину. По словам работающего в Москве трудового мигранта из Ташкента, они уже потеряли почти треть заработка:

— Мы переживаем из-за падения рубля, потому что курс снизился не только к доллару, а еще к узбекскому суму и таджикскому сомони, — сказал Синдор Абдурасулов. — Те, кто до обвала рубля получал 550 долларов, сейчас зарабатывают лишь 350 долларов.

Абдурасулов также рассказал, что в нынешних условиях некоторые мигранты возвращаются на родину, а другие едут в Европу — в основном в Германию и Хорватию. Там, по его словам, узбеки и таджики тоже востребованы на стройке.

Некоторые мигранты уже серьезно задумались, а не переехать ли им из России в другое место

Некоторые мигранты уже серьезно задумались, а не переехать ли им из России в другое место

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Факт возможной переориентации мигрантов на другие страны подтвердила и правозащитница Валентина Чупик. По ее словам, падение рубля может «стать последней каплей» на фоне и без того частых притеснений приезжих в России.

— Такая ситуация окажет определенное влияние и на экономику: предложение на рынке труда будет уменьшаться, — уточнил Николай Кульбака. — Это прежде всего коснется дешевой рабочей силы — вакансий на стройке, например, куда сами россияне не идут. В некоторых отраслях экономика будет сжиматься еще сильнее.

Мигранты уедут?

Сейчас уже есть случаи отъезда мигрантов из России из-за падения рубля. Если так пойдет дальше, то они начнут уезжать массово — так случилось с приезжими из Казахстана.

— Там зарплаты ниже, чем у нас, но не настолько сильно, чтобы тащиться в Россию работать, — сказал научный руководитель института региональных проблем и доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Многие мигранты приехали в Россию и устроились работать на стройку

Многие мигранты приехали в Россию и устроились работать на стройку

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По его данным, мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии уже зарабатывают даже не на треть, а в два раза меньше, чем было до падения рубля. Отток рабочих из страны вполне возможен, но в этом Россия может найти и определенные плюсы. Например, работодатели начнут привлекать собственных работников.

— У нас рынок труда не перегружен, — поделился мнением Журавлев. — Может быть, мы попытаемся использовать своих работников? Попытаемся использовать их преимущества? Они больше умеют, чем те, кто приезжает из Азии.

По словам Журавлева, если мигранты уедут в одночасье, это будет проблемой, но если они будут спокойно уменьшаться в численности, то это может стать даже решением ряда застарелых проблем — работодатели начнут думать о том, как вместо тысячи мигрантов использовать один экскаватор.

Кто еще примет миллион мигрантов?

В то же время председатель центрального комитета «Профсоюза трудящихся мигрантов» Ринат Каримов утверждает, что отток мигрантов не начнется. По его мнению, алармистских настроений не наблюдается и трудовые мигранты будут переживать тяжелые времена как часть российского населения.

— Нет такой страны, которая могла бы миллион мигрантов [из Средней Азии] взять и принять. Куда бы они с чемоданами, на которых бирки «Домодедово» или «Внуково», могли приехать? Где бы их ждали? — говорит Каримов. — Кроме того, большинство трудовых мигрантов работают в России уже много лет и глубоко интегрированы в российское общество. Поэтому принять решение уехать на заработки в другую страну смогут далеко не все.

Многие мигранты останутся в России и будут надеяться, что рубль в будущем будет крепнуть по отношению к доллару

Многие мигранты останутся в России и будут надеяться, что рубль в будущем будет крепнуть по отношению к доллару

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Каримов уверен, что мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии больше нигде и не ждут, тем более в таком объеме, в каком они работают в России. Согласно Единой межведомственной информационно-статистической системе, за I квартал 2023 года с целью работы в Россию въехало 1,3 миллиона иностранцев. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда на заработки приехал 841 501 гражданин других государств.

Ранее мы сообщали о том, что Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну из-за политики Казахстана: как это может отразиться на покупателях.

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