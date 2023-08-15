От российского рубля сбежали даже гастарбайтеры. Что будет с нашей нацвалютой, когда ее начнет «укреплять» Центробанк

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Российская валюта падала на протяжении всего месяца — еще 31 июля доллар стоил меньше 92 рублей.
«Рубль падал и будет падать»
Экономисты не удивлены такому раскладу и говорят, что другого и не ожидали.
— Если посмотреть внимательно на курс рубля к доллару на протяжении последнего года, то станет видно, что он равномерно рос, хоть и с какими-то небольшими колебаниями в ту или другую сторону, — рассказал финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — И это, в общем, продолжается довольно давно, на самом деле.
Эксперт полагает, что основная причина падения рубля — отказ российского правительства от доллара и евро в операциях. В последнее время наша страна всё больше переходит на другие валюты, например, юань или рупию. Из-за этого долларов и евро в страну попадает всё меньше, а спрос на них между тем остается прежним, потому что россияне продолжают покупать импортные товары и ездить на отдых за границу.
По словам Кульбаки, ситуацию мог бы исправить Центробанк, продавая на рынке доллары и евро из валютных резервов, но у него таких запасов нет.
К чему приведет падение рубля
Очередной обвал валюты не останется незамеченным — экономисты уверяют, что россияне столкнутся с ростом цен на импортные товары. Затем могут подорожать и отечественные продукты, потому что на них резко увеличится спрос.
— Плюсом к этому, у нас огромное количество товаров, которые в той или иной степени используют зарубежные комплектующие. Например, примерно на
— Если государство даст свободу рынку, то ситуация будет более-менее приемлемой, — уточнил Николай Кульбака. — Если же государство начнет эти проблемы жестко регулировать, это может привести к дефициту и другим вещам. Но пока государство удерживается от жесткого регулирования.
«Потеряли треть заработка»
Обвал рубля уже повлиял на заработок трудовых мигрантов. Заработанные в России деньги узбеки, таджики и киргизы меняют на доллары, а затем отправляют на родину. По словам работающего в Москве трудового мигранта из Ташкента, они уже потеряли почти треть заработка:
— Мы переживаем из-за падения рубля, потому что курс снизился не только к доллару, а еще к узбекскому суму и таджикскому сомони, — сказал Синдор Абдурасулов. — Те, кто до обвала рубля получал 550 долларов, сейчас зарабатывают лишь 350 долларов.
Абдурасулов также рассказал, что в нынешних условиях некоторые мигранты возвращаются на родину, а другие едут в Европу — в основном в Германию и Хорватию. Там, по его словам, узбеки и таджики тоже востребованы на стройке.
Факт возможной переориентации мигрантов на другие страны подтвердила и правозащитница Валентина Чупик. По ее словам, падение рубля может «стать последней каплей» на фоне и без того частых притеснений приезжих в России.
— Такая ситуация окажет определенное влияние и на экономику: предложение на рынке труда будет уменьшаться, — уточнил Николай Кульбака. — Это прежде всего коснется дешевой рабочей силы — вакансий на стройке, например, куда сами россияне не идут. В некоторых отраслях экономика будет сжиматься еще сильнее.
Мигранты уедут?
Сейчас уже есть случаи отъезда мигрантов из России из-за падения рубля. Если так пойдет дальше, то они начнут уезжать массово — так случилось с приезжими из Казахстана.
— Там зарплаты ниже, чем у нас, но не настолько сильно, чтобы тащиться в Россию работать, — сказал научный руководитель института региональных проблем и доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
По его данным, мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии уже зарабатывают даже не на треть, а в два раза меньше, чем было до падения рубля. Отток рабочих из страны вполне возможен, но в этом Россия может найти и определенные плюсы. Например, работодатели начнут привлекать собственных работников.
— У нас рынок труда не перегружен, — поделился мнением Журавлев. — Может быть, мы попытаемся использовать своих работников? Попытаемся использовать их преимущества? Они больше умеют, чем те, кто приезжает из Азии.
По словам Журавлева, если мигранты уедут в одночасье, это будет проблемой, но если они будут спокойно уменьшаться в численности, то это может стать даже решением ряда застарелых проблем — работодатели начнут думать о том, как вместо тысячи мигрантов использовать один экскаватор.
Кто еще примет миллион мигрантов?
В то же время председатель центрального комитета «Профсоюза трудящихся мигрантов» Ринат Каримов утверждает, что отток мигрантов не начнется. По его мнению, алармистских настроений не наблюдается и трудовые мигранты будут переживать тяжелые времена как часть российского населения.
— Нет такой страны, которая могла бы миллион мигрантов [из Средней Азии] взять и принять. Куда бы они с чемоданами, на которых бирки «Домодедово» или «Внуково», могли приехать? Где бы их ждали? — говорит Каримов. — Кроме того, большинство трудовых мигрантов работают в России уже много лет и глубоко интегрированы в российское общество. Поэтому принять решение уехать на заработки в другую страну смогут далеко не все.
Каримов уверен, что мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии больше нигде и не ждут, тем более в таком объеме, в каком они работают в России. Согласно Единой межведомственной информационно-статистической системе, за
Ранее мы сообщали о том, что Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну из-за политики Казахстана: как это может отразиться на покупателях.
Что еще почитать:
- «Мы крепко связаны с Турцией». Как падение лиры отразится на российской экономике и туризме;
- ливанская Zara и белорусская IKEA. Какие бренды ушли из России и чем их заменили;
- рубль слабеет. Что такое девальвация и чем она грозит россиянам — разбор;
- получил диплом, чтобы работать за 20 тысяч? Самые низкие в Москве зарплаты для людей с образованием;
- Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну. Разбираемся, к чему это приведет;
- итальянских вин не будет? В России чиновники готовят план по замене импортного алкоголя на отечественный;
- обогнали по падению турецкую лиру. Экономисты — о том, почему курс евро превысил 100 рублей и чего ждать дальше.