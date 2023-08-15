От российского рубля сбежали даже гастарбайтеры. Что будет с нашей нацвалютой, когда ее начнет «укреплять» Центробанк

Факт возможной переориентации мигрантов на другие страны подтвердила и правозащитница Валентина Чупик. По ее словам, падение рубля может «стать последней каплей» на фоне и без того частых притеснений приезжих в России.



— Такая ситуация окажет определенное влияние и на экономику: предложение на рынке труда будет уменьшаться, — уточнил Николай Кульбака. — Это прежде всего коснется дешевой рабочей силы — вакансий на стройке, например, куда сами россияне не идут. В некоторых отраслях экономика будет сжиматься еще сильнее.