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За чертой бедности остается каждый девятый житель Новосибирской области — остальная Сибирь еще бедней

В НСО эта проблема касается 315 тысяч человек

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С 2021 года методику расчета бедности пересмотрели

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Новосибирская область заняла 26-е место по материальному благополучию среди регионов России, а за чертой бедности в ней находится каждый девятый житель региона. Статистику по итогам 2022 года 19 июня подвело издание «РИА Новости».

По данным исследования, за чертой бедности находится 11,3% новосибирцев (более 315 тысяч человек), при этом за год эта доля сократилась на 1,6%. В остальных регионах Сибири этот показатель выше: от 11,4% нищих на Кузбассе до 21% и 28,8% в Республиках Алтай и Тыва.

Самыми благополучными в этом отношении регионами оказались Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург — по 4,5% за чертой бедности, а также Москва и Татарстан (по 5%). В шести субъектах России за чертой бедности находятся более 20% жителей.

До 2021 года, кстати, официально бедными считались россияне, чьи доходы в денежном выражении были меньше прожиточного минимума. В 2021 году власти издали специальный критерий — «граница бедности». Сейчас он привязан к «якорной бедности» (прожиточный минимум, определенный по медианным доходам, за IV квартал 2020 года) с учетом инфляции. Подробней о новой методике расчета — в нашем обзоре.

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