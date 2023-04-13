Одна ошибка — и ты без денег? Почему ФНС отказывает россиянам в налоговых вычетах

Отрицательное сальдо ЕНС — это, грубо говоря, налоговая задолженность. То есть если налоговая считает, что человек заплатил меньше налогов, чем ему было начислено, то у него возникнет отрицательное сальдо ЕНС. Но это в теории. А на практике всё немного иначе.

Дело в том, что единый налоговый счет был введен только в 2023 году: фактически это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом, которая должна была упростить жизнь всем, но за несколько месяцев работы проект вызвал много критики и недовольства как со стороны налогоплательщиков и юристов, так и со стороны властей.